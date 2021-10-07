https://uz.sputniknews.ru/20211007/vizit-glavy-uzbekistana-v-rossiyu-zaplanirovan-na-noyabr-20809134.html

Визит главы Узбекистана в Россию запланирован на ноябрь

Визит главы Узбекистана в Россию запланирован на ноябрь

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор. Лидеры обсудили объемы взаимной торговли и масштабы промышленной кооперации, а также программу... 07.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-07T12:44+0500

2021-10-07T12:44+0500

2021-10-07T14:50+0500

политика

узбекистан

владимир путин

шавкат мирзиёев

поздравление

официальный визит

день рождения

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил Владимира Путина с 69-летием. В телефонном разговоре лидер Узбекистана пожелал коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов, а российскому народу – мира и процветания, сообщили в администрации лидера республики.В ходе беседы президенты оговорили ориентировочную дату предстоящего государственного визита президента Узбекистана в Российскую Федерацию. Он состоится в следующем месяце, после президентских выборов в республике.Главы государств отметили, что взаимодействие между странами развивается по всем направлениям. Объемы взаимной торговли и масштабы промышленной кооперации растут, появляются новые инвестпроекты с участием ведущих предприятий и банков обоих государств. Запущено, в частности, совместное производство вакцины "Спутник V".Активное партнерство наблюдается и в культурно-гуманитарной сфере: на прошлой неделе с размахом прошли Дни российского кино в рамках возрожденного Ташкентского кинофестиваля. Открылся также первый зарубежный филиал Всероссийского государственного института кинематографии. Кроме того, в эти дни в Ташкенте проходит российская образовательная выставка.Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной политики и регионального взаимодействия, в том числе в контексте развития ситуации в Афганистане.

https://uz.sputniknews.ru/20210929/dni-rossiyskogo-kino-proydut-v-uzbekistane-vo-vremya-mejdunarodnogo-kinofestivalya-20693626.html

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узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиёев, поздравление, официальный визит, день рождения