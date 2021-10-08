https://uz.sputniknews.ru/20211008/afganistan-mojet-stat-stranoy-izgoem-kak-v-1990-x-uzbekistan-ne-soglasen-20825822.html

Афганистан может стать "страной-изгоем", как в 1990-х: Узбекистан не согласен

Афганистан может стать "страной-изгоем", как в 1990-х: Узбекистан не согласен

В МИД РУз призвали учесть то, что сегодня Афганистан — источник не только вызовов и угроз, но и новых возможностей. 08.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-08T12:47+0500

2021-10-08T12:47+0500

2021-10-08T12:59+0500

политика

абдулазиз камилов

мид узбекистана

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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Власти Узбекистана не хотят повторения для Афганистана сценария конца 1990-х годов и превращения его в "страну-изгоя".Об этом заявил министр иностранных дел РУз Абдулазиз Камилов в интервью газетам "Правда Востока и "Новый Узбекистан". Его слова приводит МИД республики.Министр призвал учесть то, что Афганистан является источником не только вызовов и угроз, но и новых возможностей, которые могут быть положены в основу конструктивных, созидательных региональных проектов.Камилов напомнил, что Ташкент открыл узбекско-афганскую границу, возобновил поставки продуктов питания, нефтепродуктов и электроэнергии.Республика также выступает за размораживание афганских госактивов в зарубежных банках и призывает продолжить реализацию в Афганистане социальных, экономических и инфраструктурных проектов.Глава МИД РУз подчеркнул, что соседняя страна должна "стать не препятствием, а мостом для укрепления взаимного сотрудничества между Центральной и Южной Азией".Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20211006/sosedi-afganistana-xotyat-vernut-emu-rol-mosta-mejdu-tsentralnoy-i-yujnoy-aziey-20783466.html

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абдулазиз камилов, мид узбекистана