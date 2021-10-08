https://uz.sputniknews.ru/20211008/allamjonov-raskritikoval-podgotovku-voditeley-i-vspomnil-zakrytyy-avtotest-20825629.html
Алламжонов раскритиковал подготовку водителей и вспомнил закрытый "Автотест"
Алламжонов раскритиковал подготовку водителей и вспомнил закрытый "Автотест"
Алламжонов заявил, что подготовка водителей в Узбекистане не соответствует правилам дорожного движения, права можно купить, на практические занятия можно не... 08.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-08T12:31+0500
2021-10-08T12:31+0500
2021-10-08T12:31+0500
общество
узбекистан
дтп
авария
мвд узбекистана
комил алламжонов
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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Бывший основатель инновационной автошколы "Автотест" Комил Алламжонов ужаснулся количеством погибших в ДТП и предположил, что эта цифра еще выше.Глава попечительского совета заявил, что система подготовки водителей в республике не работает должным образом. Практические занятия в автошколах проводятся не в полном объеме, везде все решают деньги. По его словам, можно "купить" право не ходить на занятия и положительную отметку за экзамен. Поэтому ежемесячно на дорогах появляется все больше "потенциальных убийц".При этом общественность бездействует. Алламжонов обратился к тем, кто выступал за закрытие его детища — "Автотеста": "Где эти критики? Больше нет "Автотеста". Почему вы молчите сейчас?"Он отметил, что по крайней мере, это была самая сильная автошкола с качественным преподаванием. По его словам, здоровый рынок создается на рыночных принципах и конкуренции, а приобретение прав за деньги не способствует безопасности на дорогах.А теперь всем желающим организациям разрешили проводить курсы для получения водительских прав. В итоге обучение равно нулю, экзамены — за деньги, но общественность продолжает молчать.На днях пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов заявил, что с начала 2021 года в Узбекистане произошло 6 551 ДТП, в которых погибли 1 682 человек, еще около шести тысяч получили телесные повреждения.
https://uz.sputniknews.ru/20210716/strashnaya-avariya-na-polnom-xodu-na-trasse-stolknulis-neskolko-avtomobiley-19710334.html
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узбекистан, дтп, авария, мвд узбекистана, комил алламжонов
Алламжонов раскритиковал подготовку водителей и вспомнил закрытый "Автотест"
Алламжонов заявил, что подготовка водителей в Узбекистане не соответствует правилам дорожного движения, права можно купить, на практические занятия можно не ходить. Поэтому на дорогах гибнут люди.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik.
Бывший основатель инновационной автошколы "Автотест" Комил Алламжонов ужаснулся
количеством погибших в ДТП и предположил, что эта цифра еще выше.
А сколько еще людей умирает после аварий в больницах. Этот учет ведет Министерство здравоохранения. Учитывая тот факт, что еще тысячи людей становятся инвалидами на всю жизнь, представьте, насколько ужасна ситуация.
Комил Алламжонов
Председатель Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных СМИ
Глава попечительского совета заявил, что система подготовки водителей в республике не работает должным образом. Практические занятия в автошколах проводятся не в полном объеме, везде все решают деньги. По его словам, можно "купить" право не ходить на занятия и положительную отметку за экзамен. Поэтому ежемесячно на дорогах появляется все больше "потенциальных убийц".
При этом общественность бездействует.
Алламжонов обратился к тем, кто выступал за закрытие его детища — "Автотеста": "Где эти критики? Больше нет "Автотеста". Почему вы молчите сейчас?"
Он отметил, что по крайней мере, это была самая сильная автошкола с качественным преподаванием. По его словам, здоровый рынок создается на рыночных принципах и конкуренции, а приобретение прав за деньги не способствует безопасности на дорогах.
А теперь всем желающим организациям разрешили проводить курсы для получения водительских прав. В итоге обучение равно нулю, экзамены — за деньги, но общественность продолжает молчать.
На днях пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов заявил
, что с начала 2021 года в Узбекистане произошло 6 551 ДТП, в которых погибли 1 682 человек, еще около шести тысяч получили телесные повреждения.