https://uz.sputniknews.ru/20211008/allamjonov-raskritikoval-podgotovku-voditeley-i-vspomnil-zakrytyy-avtotest-20825629.html

Алламжонов раскритиковал подготовку водителей и вспомнил закрытый "Автотест"

Алламжонов раскритиковал подготовку водителей и вспомнил закрытый "Автотест"

Алламжонов заявил, что подготовка водителей в Узбекистане не соответствует правилам дорожного движения, права можно купить, на практические занятия можно не... 08.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-08T12:31+0500

2021-10-08T12:31+0500

2021-10-08T12:31+0500

общество

узбекистан

дтп

авария

мвд узбекистана

комил алламжонов

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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Бывший основатель инновационной автошколы "Автотест" Комил Алламжонов ужаснулся количеством погибших в ДТП и предположил, что эта цифра еще выше.Глава попечительского совета заявил, что система подготовки водителей в республике не работает должным образом. Практические занятия в автошколах проводятся не в полном объеме, везде все решают деньги. По его словам, можно "купить" право не ходить на занятия и положительную отметку за экзамен. Поэтому ежемесячно на дорогах появляется все больше "потенциальных убийц".При этом общественность бездействует. Алламжонов обратился к тем, кто выступал за закрытие его детища — "Автотеста": "Где эти критики? Больше нет "Автотеста". Почему вы молчите сейчас?"Он отметил, что по крайней мере, это была самая сильная автошкола с качественным преподаванием. По его словам, здоровый рынок создается на рыночных принципах и конкуренции, а приобретение прав за деньги не способствует безопасности на дорогах.А теперь всем желающим организациям разрешили проводить курсы для получения водительских прав. В итоге обучение равно нулю, экзамены — за деньги, но общественность продолжает молчать.На днях пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов заявил, что с начала 2021 года в Узбекистане произошло 6 551 ДТП, в которых погибли 1 682 человек, еще около шести тысяч получили телесные повреждения.

https://uz.sputniknews.ru/20210716/strashnaya-avariya-na-polnom-xodu-na-trasse-stolknulis-neskolko-avtomobiley-19710334.html

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узбекистан, дтп, авария, мвд узбекистана, комил алламжонов