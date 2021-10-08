https://uz.sputniknews.ru/20211008/evrope-nujno-v-zerkalo-posmotret-a-ne-iskat-vinovnyx---yushkov-o-gazovom-krizise-v-es-20832235.html

Европе нужно в зеркало посмотреть, а не искать виновных - Юшков о газовом кризисе в ЕС

Европе нужно в зеркало посмотреть, а не искать виновных - Юшков о газовом кризисе в ЕС

В интервью с экспертом корреспондент "Sputnik на русском" разбирался, почему Владимир Путин предложил увеличить экспорт газа на мировой рынок, и, таким... 08.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-08T18:50+0500

2021-10-08T18:50+0500

2021-10-08T18:51+0500

в мире

интервью

экономика

повышение цен

мнение эксперта

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/16/19782676_0:87:3334:1962_1920x0_80_0_0_eb3d3ee07ca8326ce53e1ccef06a554e.jpg

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Больше месяца длился ажиотаж на фьючерсном рынке газа в Европе. Еще в начале августа цена тысячи кубометров топлива находилась на уровне 515 долларов по индексу европейского хаба TTF, а через месяц достигла 614 долларов.Далее фьючерсы лишь дорожали, обновляя исторические рекорды: 6 октября газ поднялся до исторического рекорда в 1937 долларов за тысячу кубометров. А после этого на рынке газа началось такое же стремительное падение: 7 октября котировки опустились ниже 1000 долларов.Чем вызваны перепады цен, и какова роль России в снижении котировок, в интервью каналу "Sputnik на русском" объясняет ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Многое зависит от новостейФьючерсный рынок реагирует на различные события, которые могут быть даже не связанными с ним напрямую, говорит эксперт и объясняет зависимость фьючерсов от новостей на примере торгов 6 октября, вошедших в историю энергетического рынка.Впрочем, рост цены на уголь был предсказуем, добавляет спикер. Дело в том, что при дорогом газе компании стремятся переключиться на другой источник энергии, и потому Европа стала потреблять больше угля. Так, ажиотажный спрос породил рост цены.Другим примером влияния новостей на фьючерсы может стать совещание Владимира Путина по вопросам развития энергетики, также состоявшееся 6 октября, считает Игорь Юшков.Какая выгода для России?Увеличение поставок действительно может снизить цену на газ в Европе, ведь в условиях конкуренции компании снижают цены. Но для России важно стабилизировать рынок еще и потому, что сверхвысокие цены начинают убивать спрос, объясняет Игорь Юшков.Одно дело, когда газ стоит 200-300 долларов за тысячу кубометров, поясняет эксперт, тогда газ становится выгоднее возобновляемой энергетики. "И другое, когда газ стоит под тысячу долларов – тут возобновляемая энергетика более конкурентоспособна, - говорит эксперт. – Нам выгодны высокие, но не сверхвысокие цены".Между тем, скачок цен на газовом рынке можно объяснить позицией трейдеров, уточняет Юшков. "Наверное, они стали массово покупать фьючерсные контракты на газ, исходя из идеи: если сейчас все так плохо и уже наблюдается кризис в энергетике Европы, то что будет потом, когда начнется отопительный сезон? Вот контракты и резко выросли в цене", - предполагает он."Европе нужны не расследования, а в зеркало посмотреть"После событий 6 октября министры экономики и финансов пяти стран Евросоюза (Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции) подписали совместное заявление, в котором предложили провести расследование причин энергетического кризиса."Но вместо того, чтобы искать виноватых, Европе надо в зеркало посмотреть, - говорит Игорь Юшков. – Почему сложился кризис? Так обратите внимание на свою политику и компании! Европа вышла из предыдущего отопительного сезона с опустошенными газовыми хранилищами".Однако газовые компании не стремились восполнять потраченное, видя, что цены на рынке начали расти, подчеркивает Юшков."Каждая компания думала: нет, это какой-то всплеск, не буду покупать сейчас задорого, за 400 долларов. Потому что зимой будет дешевле и получится, я зафиксирую убыток. Потом увидели, что цена – 500 долларов: "Ну, вот теперь точно пик цены. Дальше будет дешевле!" А потом 600 долларов, 700, 800, - и октябрь наступил", - говорит эксперт.Другой причиной кризиса, по мнению Игоря Юшкова, стали проблемы местных поставщиков газа: Норвегия снижает объем добычи газа четвертый год подряд, а в Алжире растет внутреннее потребление, поэтому он экспортирует меньше газа. Вот объяснение.Полностью интервью смотрите на YouTube-канале "Sputnik на русском".

https://uz.sputniknews.ru/20211008/ekspert-rasskazal-o-tom-pochemu-rossiya-pomogaet-evrope-ne-zamerznut-20829942.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

интервью, экономика, повышение цен, мнение эксперта, газ