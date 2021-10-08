https://uz.sputniknews.ru/20211008/v-neskolkix-gorodax-rossii-sostoitsya-postanovka-baleta-lazgi--tanets-dushi-i-lyubvi-20833465.html

В нескольких городах России состоится постановка балета "Лазги — танец души и любви"

В нескольких городах России состоится постановка балета "Лазги — танец души и любви"

О реализации проекта стало известно в ходе встречи зампремьер-министра —министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов со спецпредставителем президента РФ по... 08.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-08T19:54+0500

2021-10-08T19:54+0500

2021-10-08T19:54+0500

культура

узбекистан

санкт-петербург

москва

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лазги

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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Постановка балета "Лазги — танец души и любви" состоится в нескольких городах России, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта. Для реализации проекта зампремьер-министра — министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов встретится со спецпредставителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швидким и исполнительным директором Фонда межгосударственного гуманитарного сотрудничества СНГ Анатолием Иксановым.В ходе встречи гости ознакомились с предпринимаемыми в стране мерами по развитию культурной сферы. Швидкой высоко оценил организованные в Узбекистане крупные культурные проекты, в частности возрождение международного кинофестиваля "Жемчужина Великого шелкового пути".Стороны обсудили участие Узбекистана в IX Международном культурном форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге в ноябре. Делегаты договорились о сотрудничестве в организации постановки балета "Лазги - танец души и любви" в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и других городах России, а также восстановлении узбекистанских музеев и дальнейшем развитии их деятельности.

https://uz.sputniknews.ru/20210907/kogda-tantsuet-dusha-v-gabte-imnavoi-sostoyalas-premera-baletnogo-spektaklya-lazgi-20389355.html

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