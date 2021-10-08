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В нескольких городах России состоится постановка балета "Лазги — танец души и любви"
В нескольких городах России состоится постановка балета "Лазги — танец души и любви"
О реализации проекта стало известно в ходе встречи зампремьер-министра —министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов со спецпредставителем президента РФ по... 08.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-08T19:54+0500
2021-10-08T19:54+0500
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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Постановка балета "Лазги — танец души и любви" состоится в нескольких городах России, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта. Для реализации проекта зампремьер-министра — министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов встретится со спецпредставителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швидким и исполнительным директором Фонда межгосударственного гуманитарного сотрудничества СНГ Анатолием Иксановым.В ходе встречи гости ознакомились с предпринимаемыми в стране мерами по развитию культурной сферы. Швидкой высоко оценил организованные в Узбекистане крупные культурные проекты, в частности возрождение международного кинофестиваля "Жемчужина Великого шелкового пути".Стороны обсудили участие Узбекистана в IX Международном культурном форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге в ноябре. Делегаты договорились о сотрудничестве в организации постановки балета "Лазги - танец души и любви" в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и других городах России, а также восстановлении узбекистанских музеев и дальнейшем развитии их деятельности.
https://uz.sputniknews.ru/20210907/kogda-tantsuet-dusha-v-gabte-imnavoi-sostoyalas-premera-baletnogo-spektaklya-lazgi-20389355.html
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узбекистан, санкт-петербург, москва, пермь, лазги

В нескольких городах России состоится постановка балета "Лазги — танец души и любви"

19:54 08.10.2021
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© Министерство туризма и спорта УзбекистанаВ нескольких городах России состоится постановка балета "Лазги — танец души и любви"
В нескольких городах России состоится постановка балета Лазги — танец души и любви - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.10.2021
© Министерство туризма и спорта Узбекистана
О реализации проекта стало известно в ходе встречи зампремьер-министра —министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов со спецпредставителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швидким.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Постановка балета "Лазги — танец души и любви" состоится в нескольких городах России, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.
Для реализации проекта зампремьер-министра — министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов встретится со спецпредставителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швидким и исполнительным директором Фонда межгосударственного гуманитарного сотрудничества СНГ Анатолием Иксановым.
© Министерство туризма и спорта УзбекистанаВ нескольких городах России состоится постановка балета "Лазги — танец души и любви"
В нескольких городах России состоится постановка балета Лазги — танец души и любви - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.10.2021
В нескольких городах России состоится постановка балета "Лазги — танец души и любви"
© Министерство туризма и спорта Узбекистана
В ходе встречи гости ознакомились с предпринимаемыми в стране мерами по развитию культурной сферы. Швидкой высоко оценил организованные в Узбекистане крупные культурные проекты, в частности возрождение международного кинофестиваля "Жемчужина Великого шелкового пути".
Балетный спектакль Лазги - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2021
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Стороны обсудили участие Узбекистана в IX Международном культурном форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге в ноябре. Делегаты договорились о сотрудничестве в организации постановки балета "Лазги - танец души и любви" в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и других городах России, а также восстановлении узбекистанских музеев и дальнейшем развитии их деятельности.
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