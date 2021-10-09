https://uz.sputniknews.ru/20211009/v-uzbekistane-ojidayut-iz-turtsii-postavki-200-tysyach-doz-vaktsin-ot-covid-19-20841654.html

В Узбекистане ожидают из Турции поставки 200 тысяч доз вакцин от COVID-19

В Узбекистане ожидают из Турции поставки 200 тысяч доз вакцин от COVID-19

Объемы поставок оговорены подписанным накануне межправительственным соглашением о безвозмездной помощи в области здравоохранения. 09.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-09T17:40+0500

2021-10-09T17:40+0500

2021-10-09T17:40+0500

общество

вакцина

ситуация с коронавирусом в узбекистане

вакцинация от covid-19 в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Власти Узбекистана ожидают поставки из Турции 200 тысяч доз вакцин против коронавируса, а также препарат "Фавипиравир"."Турецкая сторона направляет в Узбекистан вакцины от COVID-19 в количестве 200 тысяч доз, а также 20 тысяч коробок лекарственных препаратов "Фавипиравира" (200мг/40 таблеток)", — сообщило ИА "Дуне".Объемы поставок оговорены подписанным накануне межправительственным соглашением о безвозмездной помощи в области здравоохранения.Напомним, что в Узбекистане уже более полугода активно проводится прививочная кампания. Жителям дается на выбор одна из нескольких вакцин: узбекско-китайская ZF-UZ-VAC 2001, российский "Спутник V", шведско-британская AstraZeneca, американская Moderna и американо-немецкая Pfizer/BioNTech.Между тем республика активно разрабатывает собственный препарат от COVID-19. В частности, сотрудники Центра геномики и биоинформатики Академии наук РУз создали "томатную" вакцину.

https://uz.sputniknews.ru/20211008/indoneziya-dala-zelenyy-svet-uzbeksko-kitayskoy-vaktsine-20821193.html

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вакцина, ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация от covid-19 в узбекистане