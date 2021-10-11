https://uz.sputniknews.ru/20211011/migranty-v-meditsine-zachem-nujen-novyy-ekzamen-dlya-vrachey-inostrantsev-20862260.html
Мигранты в медицине: зачем нужен новый экзамен для врачей-иностранцев
Мигранты в медицине: зачем нужен новый экзамен для врачей-иностранцев
Могут ли врачи из Центральной Азии решить проблему кадрового голода в российской медицине, объясняют эксперты. 11.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-11T20:04+0500
2021-10-11T20:04+0500
2021-10-11T20:14+0500
миграция
врачи
здравоохранение
коронавирус covid-19
пандемия
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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. В России будут проводить специальный экзамен для врачей-иностранцев. На данный момент проект порядка тестирования зарубежных медработников, разработанный Росздравнадзором, находится на регистрации в Министерстве юстиции РФ.Как сообщает российский Минздрав, экзамен рассчитан только на медиков, получивших образование за рубежом. В чем суть экзамена и способны ли врачи-иностранцы стабилизировать кадровый кризис, возникший в России в пандемию – в материале Sputnik.Проблема в цифрахРазговоры о дефиците медработников в России идут не первый год. Еще в 2018 году, по данным Росстата, в стране было свободно 50 тысяч ставок врачей.Всего в государственном секторе здравоохранения России тогда насчитывалось порядка 549 тысяч докторов, и за год этот показатель вырос только на 16 тысяч, так и не сравнявшись с цифрами за 2015 год (665,9 тысяч врачей).Прошлый 2020 год стал особенно тяжелым для российской медицины из-за пандемии коронавируса. Как сообщал Росздравнадзор, к июню 2020 года из-за коронавируса умерли 489 медиков.О нехватке врачей говорит и исследование профессионального сообщества "Врачи РФ". Согласно результатам опроса, проведенного организацией, 87% из 2 855 врачей говорят о том, что в их медицинских учреждениях не хватает сотрудников.О непростой ситуации в сфере здравоохранения свидетельствуют и на ведомственном. Например, как сообщил в начале года министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, республике нужно привлечь порядка 2,5 тысяч врачей. В то же время Минздрав Пермского края заявлял, что нуждается в 1 тысяче докторов."Экзамен был ожидаем"Решая проблему кадрового голода, нельзя проигрывать в качестве. Такую мысль выразила замглавы Минздрава РФ Татьяна Семенова.В начале текущего года российское правительство внесло изменения в постановление о разрешении иностранцам вести медицинскую и фармацевтическую деятельность. Ранее зарубежным врачам было достаточно сдать только экзамен по специальности и получить лицензию. Согласно обновленному документу, зарубежный врач должен сдать специальный экзамен, а также получить сертификат о владении русским языком, знании истории и законов России.Эти нововведения были ожидаемы, считает председатель комиссии по миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский.Чем выгодны врачи-мигрантыОсновной приток медиков могут обеспечить страны ближнего зарубежья, считает Юрий Московский."Долгие годы у нас была общая система здравоохранения", - объясняет свою точку зрения эксперт и добавляет: сдавать новый экзамен будут далеко не все иностранцы. Во-первых, дипломы стран-членов ЕАЭС считаются эквивалентными (то есть их автоматически признают на территории Союза). Во-вторых, большинство зарубежных медиков на территории России окончило местные вузы.По данным федерального агентства "Россотрудничество", самой востребованной специальностью среди иностранных абитуриентов, желающих поступить в российские университеты по квоте, является "Клиническая медицина". На нее приходится 19% заявок. Причем активнее всего в отборе участвуют бывшие советские республики: Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и Кыргызстан.Именно выучившиеся в России граждане центральноазиатских стран во многом стабилизируют кадровую ситуацию в медицинской системе больших городов, говорит сопредседатель российского межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие" Андрей Коновал."Лидеры по численности врачей в России – это Москва и Санкт-Петербург, - отметил спикер в интервью Sputnik. – И именно там работает много специалистов-уроженцев стран Средней Азии".Коновал также рассказал, где, по его мнению, будут особенно востребованы врачи-мигранты. Также иностранные специалисты пригодятся в скорой помощи, отмечает Коновал."Еще до пандемии наш профсоюз говорил о том, что в стране меньше бригад, чем нужно, а коронавирус все обострил: на врачей ложится больше нагрузки, они выгорают. Просто представьте, что рабочий на заводе проработал не 8 часов, а 16. А врачи так и работают, потому что выросло количество вызовов. К тому же сами они могут заболеть и уйти на карантин – и это новый удар по медицине. Поэтому лишние руки нам необходимы, а проверять их нужно через экзамены".
https://uz.sputniknews.ru/20210131/V-sluzhbe-103-Uzbekistana-uroven-obespechennosti-vrachami-dostig-98-15905912.html
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врачи, здравоохранение, коронавирус covid-19, пандемия
Мигранты в медицине: зачем нужен новый экзамен для врачей-иностранцев
20:04 11.10.2021 (обновлено: 20:14 11.10.2021)
Могут ли врачи из Центральной Азии решить проблему кадрового голода в российской медицине, объясняют эксперты.
ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. В России будут проводить специальный экзамен для врачей-иностранцев. На данный момент проект порядка тестирования зарубежных медработников, разработанный Росздравнадзором, находится на регистрации в Министерстве юстиции РФ.
Как сообщает российский Минздрав, экзамен рассчитан только на медиков, получивших образование за рубежом. В чем суть экзамена и способны ли врачи-иностранцы стабилизировать кадровый кризис, возникший в России в пандемию – в материале Sputnik
.
Проблема в цифрах
Разговоры о дефиците медработников в России идут не первый год. Еще в 2018 году, по данным Росстата, в стране было свободно 50 тысяч ставок врачей.
Всего в государственном секторе здравоохранения России тогда насчитывалось порядка 549 тысяч докторов, и за год этот показатель вырос только на 16 тысяч, так и не сравнявшись с цифрами за 2015 год (665,9 тысяч врачей).
Прошлый 2020 год стал особенно тяжелым для российской медицины из-за пандемии коронавируса. Как сообщал Росздравнадзор, к июню 2020 года из-за коронавируса умерли 489 медиков.
О нехватке врачей говорит и исследование профессионального сообщества "Врачи РФ". Согласно результатам опроса, проведенного организацией, 87% из 2 855 врачей говорят о том, что в их медицинских учреждениях не хватает сотрудников.
О непростой ситуации в сфере здравоохранения свидетельствуют и на ведомственном. Например, как сообщил в начале года министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, республике нужно привлечь порядка 2,5 тысяч врачей. В то же время Минздрав Пермского края заявлял, что нуждается в 1 тысяче докторов.
"Экзамен был ожидаем"
Решая проблему кадрового голода, нельзя проигрывать в качестве. Такую мысль выразила замглавы Минздрава РФ Татьяна Семенова.
"Мы знаем, что в Российской Федерации продолжать не хватать медицинских кадров, продолжает не хватать врачей. Но все громче и громче мы говорим слова о том, что вопрос количества напрямую зависит от вопроса качества", – подчеркнула Семенова.
В начале текущего года российское правительство внесло изменения в постановление о разрешении иностранцам вести медицинскую и фармацевтическую деятельность. Ранее зарубежным врачам было достаточно сдать только экзамен по специальности и получить лицензию. Согласно обновленному документу, зарубежный врач должен сдать специальный экзамен, а также получить сертификат о владении русским языком, знании истории и законов России.
Эти нововведения были ожидаемы, считает председатель комиссии по миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский.
Ни в одной стране иностранцы не могут приступить к медицинской деятельности без подтверждения квалификации. Это защита местного рынка труда. Даже если мы говорим о странах бывшего Советского Союза, в некоторых странах уровень русского языка снизился, поэтому важно отслеживать этот момент.
Юрий Московский
Председатель комиссии по миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы
Чем выгодны врачи-мигранты
Основной приток медиков могут обеспечить страны ближнего зарубежья, считает Юрий Московский.
"Долгие годы у нас была общая система здравоохранения", - объясняет свою точку зрения эксперт и добавляет: сдавать новый экзамен будут далеко не все иностранцы. Во-первых, дипломы стран-членов ЕАЭС считаются эквивалентными (то есть их автоматически признают на территории Союза). Во-вторых, большинство зарубежных медиков на территории России окончило местные вузы.
По данным федерального агентства "Россотрудничество", самой востребованной специальностью среди иностранных абитуриентов, желающих поступить в российские университеты по квоте, является "Клиническая медицина". На нее приходится 19% заявок. Причем активнее всего в отборе участвуют бывшие советские республики: Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и Кыргызстан.
Именно выучившиеся в России граждане центральноазиатских стран во многом стабилизируют кадровую ситуацию в медицинской системе больших городов, говорит сопредседатель российского межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие" Андрей Коновал.
"Лидеры по численности врачей в России – это Москва и Санкт-Петербург, - отметил спикер в интервью Sputnik
. – И именно там работает много специалистов-уроженцев стран Средней Азии".
Коновал также рассказал, где, по его мнению, будут особенно востребованы врачи-мигранты.
Наиболее остро в так называемом первичном звене – поликлинике, участковых службах. У нас часто один врач может вести прием не с одного, а с двух участков, но это неправильно, врач должен быть только на одном участке, чтобы знать нюансы истории болезни каждого.
Андрей Коновал
Сопредседатель российского межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие"
Также иностранные специалисты пригодятся в скорой помощи, отмечает Коновал.
"Еще до пандемии наш профсоюз говорил о том, что в стране меньше бригад, чем нужно, а коронавирус все обострил: на врачей ложится больше нагрузки, они выгорают. Просто представьте, что рабочий на заводе проработал не 8 часов, а 16. А врачи так и работают, потому что выросло количество вызовов. К тому же сами они могут заболеть и уйти на карантин – и это новый удар по медицине. Поэтому лишние руки нам необходимы, а проверять их нужно через экзамены".