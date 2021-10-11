https://uz.sputniknews.ru/20211011/migranty-v-meditsine-zachem-nujen-novyy-ekzamen-dlya-vrachey-inostrantsev-20862260.html

Мигранты в медицине: зачем нужен новый экзамен для врачей-иностранцев

Мигранты в медицине: зачем нужен новый экзамен для врачей-иностранцев

Могут ли врачи из Центральной Азии решить проблему кадрового голода в российской медицине, объясняют эксперты. 11.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-11T20:04+0500

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миграция

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здравоохранение

коронавирус covid-19

пандемия

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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. В России будут проводить специальный экзамен для врачей-иностранцев. На данный момент проект порядка тестирования зарубежных медработников, разработанный Росздравнадзором, находится на регистрации в Министерстве юстиции РФ.Как сообщает российский Минздрав, экзамен рассчитан только на медиков, получивших образование за рубежом. В чем суть экзамена и способны ли врачи-иностранцы стабилизировать кадровый кризис, возникший в России в пандемию – в материале Sputnik.Проблема в цифрахРазговоры о дефиците медработников в России идут не первый год. Еще в 2018 году, по данным Росстата, в стране было свободно 50 тысяч ставок врачей.Всего в государственном секторе здравоохранения России тогда насчитывалось порядка 549 тысяч докторов, и за год этот показатель вырос только на 16 тысяч, так и не сравнявшись с цифрами за 2015 год (665,9 тысяч врачей).Прошлый 2020 год стал особенно тяжелым для российской медицины из-за пандемии коронавируса. Как сообщал Росздравнадзор, к июню 2020 года из-за коронавируса умерли 489 медиков.О нехватке врачей говорит и исследование профессионального сообщества "Врачи РФ". Согласно результатам опроса, проведенного организацией, 87% из 2 855 врачей говорят о том, что в их медицинских учреждениях не хватает сотрудников.О непростой ситуации в сфере здравоохранения свидетельствуют и на ведомственном. Например, как сообщил в начале года министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, республике нужно привлечь порядка 2,5 тысяч врачей. В то же время Минздрав Пермского края заявлял, что нуждается в 1 тысяче докторов."Экзамен был ожидаем"Решая проблему кадрового голода, нельзя проигрывать в качестве. Такую мысль выразила замглавы Минздрава РФ Татьяна Семенова.В начале текущего года российское правительство внесло изменения в постановление о разрешении иностранцам вести медицинскую и фармацевтическую деятельность. Ранее зарубежным врачам было достаточно сдать только экзамен по специальности и получить лицензию. Согласно обновленному документу, зарубежный врач должен сдать специальный экзамен, а также получить сертификат о владении русским языком, знании истории и законов России.Эти нововведения были ожидаемы, считает председатель комиссии по миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский.Чем выгодны врачи-мигрантыОсновной приток медиков могут обеспечить страны ближнего зарубежья, считает Юрий Московский."Долгие годы у нас была общая система здравоохранения", - объясняет свою точку зрения эксперт и добавляет: сдавать новый экзамен будут далеко не все иностранцы. Во-первых, дипломы стран-членов ЕАЭС считаются эквивалентными (то есть их автоматически признают на территории Союза). Во-вторых, большинство зарубежных медиков на территории России окончило местные вузы.По данным федерального агентства "Россотрудничество", самой востребованной специальностью среди иностранных абитуриентов, желающих поступить в российские университеты по квоте, является "Клиническая медицина". На нее приходится 19% заявок. Причем активнее всего в отборе участвуют бывшие советские республики: Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и Кыргызстан.Именно выучившиеся в России граждане центральноазиатских стран во многом стабилизируют кадровую ситуацию в медицинской системе больших городов, говорит сопредседатель российского межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие" Андрей Коновал."Лидеры по численности врачей в России – это Москва и Санкт-Петербург, - отметил спикер в интервью Sputnik. – И именно там работает много специалистов-уроженцев стран Средней Азии".Коновал также рассказал, где, по его мнению, будут особенно востребованы врачи-мигранты. Также иностранные специалисты пригодятся в скорой помощи, отмечает Коновал."Еще до пандемии наш профсоюз говорил о том, что в стране меньше бригад, чем нужно, а коронавирус все обострил: на врачей ложится больше нагрузки, они выгорают. Просто представьте, что рабочий на заводе проработал не 8 часов, а 16. А врачи так и работают, потому что выросло количество вызовов. К тому же сами они могут заболеть и уйти на карантин – и это новый удар по медицине. Поэтому лишние руки нам необходимы, а проверять их нужно через экзамены".

https://uz.sputniknews.ru/20210131/V-sluzhbe-103-Uzbekistana-uroven-obespechennosti-vrachami-dostig-98-15905912.html

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Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

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Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

врачи, здравоохранение, коронавирус covid-19, пандемия