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Российские предприятия восстановят в Узбекистане 545 км газопроводов
Российские предприятия восстановят в Узбекистане 545 км газопроводов
ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. ЭКСАР и Газпромбанк займутся модернизацией газотранспортной системы Узбекистана. Об этом стало известно после заключения между... 11.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-11T21:02+0500
2021-10-11T21:02+0500
экономика
узтрансгаз
инвестиции
газпромбанк
страхование
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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. ЭКСАР и Газпромбанк займутся модернизацией газотранспортной системы Узбекистана. Об этом стало известно после заключения между структурами договора страхования кредита для реализации проекта АО "Узтрансгаз".Объем кредитования – 300 млн долларов. С выделения этих средств начнется финансирование Программы модернизации и повышения эффективности магистральной газотранспортной системы в Узбекистане, которая рассчиатана на 2021-2022 годы.Инициатива предусматривает строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 545 км газопроводов, а также капитальный ремонт установок компрессорных станций.В проекте участвуют два российских предприятия – ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" и компания строительно-монтажных услуг "Надымстройгаздобыча".Это не первый проект ЭКСАР в Узбекистане. В октябре был заключен меморандум о взаимопонимании, в рамках которого члены группы РЭЦ АО “Росэксимбанк” и страховой агент "ЭКСАР" будут оказывать финансовую поддержку экспорту российской трубной продукции и нефтегазового машиностроения в объеме до 30 миллионов евро. Поставки будут осуществляться в рамках инвестиционной программы АО "Узбекнефтегаз" по увеличению геологоразведочных и буровых работ.
https://uz.sputniknews.ru/20210712/rossiya-raskroet-v-uzbekistane-gazovyy-potentsial--dengi-uje-vydeleny-19642108.html
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узтрансгаз, инвестиции, газпромбанк, страхование

Российские предприятия восстановят в Узбекистане 545 км газопроводов

21:02 11.10.2021
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© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкГазопровод
Газопровод - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2021
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. ЭКСАР и Газпромбанк займутся модернизацией газотранспортной системы Узбекистана. Об этом стало известно после заключения между структурами договора страхования кредита для реализации проекта АО "Узтрансгаз".
Что такое ЭКСАР?

Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, экспортное страховое агентство ЭКСАР — государственное экспортно-кредитное агентство России было создано в 2011 году, чтобы поддерживать российских экспортеров.

Уставной капитал — 43,5 млрд рублей. Головная организация ВЭБ.РФ.

Объем кредитования – 300 млн долларов. С выделения этих средств начнется финансирование Программы модернизации и повышения эффективности магистральной газотранспортной системы в Узбекистане, которая рассчиатана на 2021-2022 годы.
Инициатива предусматривает строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 545 км газопроводов, а также капитальный ремонт установок компрессорных станций.
В проекте участвуют два российских предприятия – ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" и компания строительно-монтажных услуг "Надымстройгаздобыча".
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Это не первый проект ЭКСАР в Узбекистане. В октябре был заключен меморандум о взаимопонимании, в рамках которого члены группы РЭЦ АО “Росэксимбанк” и страховой агент "ЭКСАР" будут оказывать финансовую поддержку экспорту российской трубной продукции и нефтегазового машиностроения в объеме до 30 миллионов евро.
Поставки будут осуществляться в рамках инвестиционной программы АО "Узбекнефтегаз" по увеличению геологоразведочных и буровых работ.
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