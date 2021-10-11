https://uz.sputniknews.ru/20211011/rossiyskie-predpriyatiya-vosstanovyat-v-uzbekistane-545-km-gazoprovodov-20862930.html

Российские предприятия восстановят в Узбекистане 545 км газопроводов

Российские предприятия восстановят в Узбекистане 545 км газопроводов

ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. ЭКСАР и Газпромбанк займутся модернизацией газотранспортной системы Узбекистана. Об этом стало известно после заключения между... 11.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-11T21:02+0500

2021-10-11T21:02+0500

2021-10-11T21:02+0500

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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. ЭКСАР и Газпромбанк займутся модернизацией газотранспортной системы Узбекистана. Об этом стало известно после заключения между структурами договора страхования кредита для реализации проекта АО "Узтрансгаз".Объем кредитования – 300 млн долларов. С выделения этих средств начнется финансирование Программы модернизации и повышения эффективности магистральной газотранспортной системы в Узбекистане, которая рассчиатана на 2021-2022 годы.Инициатива предусматривает строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 545 км газопроводов, а также капитальный ремонт установок компрессорных станций.В проекте участвуют два российских предприятия – ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" и компания строительно-монтажных услуг "Надымстройгаздобыча".Это не первый проект ЭКСАР в Узбекистане. В октябре был заключен меморандум о взаимопонимании, в рамках которого члены группы РЭЦ АО “Росэксимбанк” и страховой агент "ЭКСАР" будут оказывать финансовую поддержку экспорту российской трубной продукции и нефтегазового машиностроения в объеме до 30 миллионов евро. Поставки будут осуществляться в рамках инвестиционной программы АО "Узбекнефтегаз" по увеличению геологоразведочных и буровых работ.

https://uz.sputniknews.ru/20210712/rossiya-raskroet-v-uzbekistane-gazovyy-potentsial--dengi-uje-vydeleny-19642108.html

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