https://uz.sputniknews.ru/20211011/uzbekistan-gotov-zakupat-gaz-za-rubejom---prezident-20860212.html
Узбекистан готов закупать газ за рубежом - президент
Узбекистан готов закупать газ за рубежом - президент
Газ продается в соответствии со старыми договорами, но страна может закупать топливо для нужд промышленности 11.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-11T18:50+0500
2021-10-11T18:50+0500
2021-10-11T18:50+0500
общество
шавкат мирзиёев
кашкадарьинская область
энергетика
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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев на встрече с жителями Кашкадарьинской области обсудил развитие промышленности.Действующий глава государства и кандидат в президенты на предстоящих выборах Шавкат Мирзиёев посетил Кашкадарьинскую область в рамках своей предвыборной компании, сообщает пресс-служба президента.Президент также подчеркнул необходимость в первую очередь обеспечить энергией саму область, а потом уже отправлять ресурсы на экспорт.Напомним, в Узбекистане сейчас идет масштабная модернизация энергетической отрасли. Министерство энергетики рассказало о 10 масштабных проектах в сфере энергетики, реализуемых в Узбекистане в настоящее время. По словам пресс-секретаря министерства Эльмиры Бекмуродовой, 2021-й стал годом крупнейших проектов, аналогов которым в истории республики еще не было.А к 2030 году в Узбекистане планируется построить первую в Центральной Азии атомную электростанцию мощностью 2,4 гигаватта.
https://uz.sputniknews.ru/20211006/v-uzbekistane-zavershena-modernizatsiya-syrdarinskoy-tes-20799506.html
кашкадарьинская область
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шавкат мирзиёев, кашкадарьинская область, энергетика
Узбекистан готов закупать газ за рубежом - президент
Газ продается в соответствии со старыми договорами, но страна может закупать топливо для нужд промышленности
ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев на встрече с жителями Кашкадарьинской области обсудил развитие промышленности.
Действующий глава государства и кандидат в президенты на предстоящих выборах Шавкат Мирзиёев посетил Кашкадарьинскую область в рамках своей предвыборной компании, сообщает
пресс-служба президента.
"Хочу обратить ваше внимание на одно: до 2016 года мы в основном продавали газ и хлопок. Тогда мы зарабатывали максимум 1 миллиард долларов на газе и 800-900 миллионов долларов на хлопке. Сейчас, вы знаете, мы продаем 15-20% газа за рубеж, потому что у нас есть старые соглашения. Мы готовы при необходимости закупать газ из-за границы, потому что наша промышленность работает", - сказал Мирзиёев.
Президент также подчеркнул необходимость в первую очередь обеспечить энергией саму область, а потом уже отправлять ресурсы на экспорт.
"Почему в районах области не развито предпринимательство? Потому что не хватает газа и электроэнергии. Фактически, энергоресурсы оттягиваются из Кашкадарьи. Прежде всего, мы должны перенаправить их в регион. Промышленные газовые сети Нишанского, Китабского, Гузарского и Яккабагского районов будут обновлены, а предприниматели в этом районе будут обеспечены устойчивой энергией", - подчеркнул он.
Напомним, в Узбекистане сейчас идет масштабная модернизация энергетической отрасли. Министерство энергетики рассказало
о 10 масштабных проектах в сфере энергетики, реализуемых в Узбекистане в настоящее время. По словам пресс-секретаря министерства Эльмиры Бекмуродовой, 2021-й стал годом крупнейших проектов, аналогов которым в истории республики еще не было.
А к 2030 году в Узбекистане планируется построить первую в Центральной Азии атомную электростанцию мощностью 2,4 гигаватта.