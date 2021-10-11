https://uz.sputniknews.ru/20211011/uzbekistan-gotov-zakupat-gaz-za-rubejom---prezident-20860212.html

Узбекистан готов закупать газ за рубежом - президент

Узбекистан готов закупать газ за рубежом - президент

Газ продается в соответствии со старыми договорами, но страна может закупать топливо для нужд промышленности 11.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-11T18:50+0500

2021-10-11T18:50+0500

2021-10-11T18:50+0500

общество

шавкат мирзиёев

кашкадарьинская область

энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0b/20860176_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_9054002fb5e4f7f4e053d4ea9ccb779d.jpg

ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев на встрече с жителями Кашкадарьинской области обсудил развитие промышленности.Действующий глава государства и кандидат в президенты на предстоящих выборах Шавкат Мирзиёев посетил Кашкадарьинскую область в рамках своей предвыборной компании, сообщает пресс-служба президента.Президент также подчеркнул необходимость в первую очередь обеспечить энергией саму область, а потом уже отправлять ресурсы на экспорт.Напомним, в Узбекистане сейчас идет масштабная модернизация энергетической отрасли. Министерство энергетики рассказало о 10 масштабных проектах в сфере энергетики, реализуемых в Узбекистане в настоящее время. По словам пресс-секретаря министерства Эльмиры Бекмуродовой, 2021-й стал годом крупнейших проектов, аналогов которым в истории республики еще не было.А к 2030 году в Узбекистане планируется построить первую в Центральной Азии атомную электростанцию мощностью 2,4 гигаватта.

https://uz.sputniknews.ru/20211006/v-uzbekistane-zavershena-modernizatsiya-syrdarinskoy-tes-20799506.html

кашкадарьинская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шавкат мирзиёев, кашкадарьинская область, энергетика