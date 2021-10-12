https://uz.sputniknews.ru/20211012/afganistanu-dlya-soxraneniya-stabilnosti-vajno-perejit-etu-zimu--mirziyoev-20873028.html
Афганистану для сохранения стабильности важно пережить эту зиму — Мирзиёев
Афганистану для сохранения стабильности важно пережить эту зиму — Мирзиёев
Для преодоления кризиса необходимо разморозить афганские активы за рубежом, считает узбекский лидер. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T15:11+0500
2021-10-12T15:11+0500
2021-10-12T16:00+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
шавкат мирзиёев
афганистан
радикальное движение "талибан"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0c/20873585_0:179:2048:1331_1920x0_80_0_0_a8cb329988346419931ab46d4156d393.jpg
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Стабильность в Афганистане зависит от того, как его население сможет пережить наступающую зиму в условиях надвигающегося голода.Об этом заявил во вторник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с журналистами в Кашкадарьинской области.Президент Узбекистана отметил, что теракт, совершенный 8 октября в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз — "тоже нехороший сигнал, он усилил вражду". Мирзиёев добавил, что "было бы хорошо" вернуть замороженные резервные средства Афганистана и "направить их на нужды населения".Эту инициативу глава государства выдвинул еще в сентябре, выступая на семите ШОС в Душанбе — Мирзиёев тогда предложил разморозить активы Афганистана в зарубежных банках для предотвращения гуманитарного кризиса в этой стране.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В то же время из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20211009/uzbekistan-vystupil-s-zayavleniem-po-povodu-terakta-v-mecheti-afganistana-20840690.html
афганистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0c/20873585_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_5d056248a74375c1b1e918a476fd38cb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, афганистан, радикальное движение "талибан"
Афганистану для сохранения стабильности важно пережить эту зиму — Мирзиёев
15:11 12.10.2021 (обновлено: 16:00 12.10.2021)
Для преодоления кризиса необходимо разморозить афганские активы за рубежом, считает узбекский лидер.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Стабильность в Афганистане зависит от того, как его население сможет пережить наступающую зиму в условиях надвигающегося голода.
Об этом заявил во вторник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с журналистами в Кашкадарьинской области.
"В настоящее время Афганистан страдает от повседневных проблем, населению угрожает голод. Для сохранения стабильности в стране они должны пережить ближайшую зиму без потерь".
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
Президент Узбекистана отметил, что теракт, совершенный 8 октября в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз — "тоже нехороший сигнал, он усилил вражду".
Мирзиёев добавил, что "было бы хорошо" вернуть замороженные резервные средства Афганистана и "направить их на нужды населения".
Эту инициативу глава государства выдвинул еще в сентябре, выступая на семите ШОС в Душанбе — Мирзиёев тогда предложил разморозить активы Афганистана в зарубежных банках для предотвращения гуманитарного кризиса в этой стране.
Захват талибами власти в Афганистане
В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В то же время из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав
временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран