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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20211012/indiya-posodeystvuet-uzbekistanu-v-postroenii-mirnogo-afganistana-20868310.html
Индия посодействует Узбекистану в построении мирного Афганистана
Индия посодействует Узбекистану в построении мирного Афганистана
Во вторник в столице Казахстана пройдет VI встреча министров иностранных дел стран-участниц СВМДА, где планируется обсудить афганскую ситуацию. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T11:23+0500
2021-10-12T11:23+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
индия
афганистан
мид рф
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают на то, что Индия поможет в установлении долгосрочного мира в Афганистане.Накануне главы МИД обеих стран Абдулазиз Камилов и Субраманьям Джайшанкар провели встречу Нур-Султане, на которой обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Министры не обошли стороной и важную международную тему — напряженность в Афганистане и вопрос оказания гуманитарной помощи стране.Напомним, что сегодня, 12 октября, в столице Казахстана пройдет VI встреча министров иностранных дел стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), где планируется обсудить афганскую ситуацию.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В то же время из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20211012/pakistan-i-uzbekistan-obedinyatsya-v-ramkax-shos-radi-spaseniya-afganistana-20864899.html
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узбекистан, индия, афганистан, мид рф, радикальное движение "талибан"

Индия посодействует Узбекистану в построении мирного Афганистана

11:23 12.10.2021
278
© Unsplash / Andre KlimkeВоенный вертолет в Афганистане
Военный вертолет в Афганистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2021
© Unsplash / Andre Klimke
Во вторник в столице Казахстана пройдет VI встреча министров иностранных дел стран-участниц СВМДА, где планируется обсудить афганскую ситуацию.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают на то, что Индия поможет в установлении долгосрочного мира в Афганистане.
Накануне главы МИД обеих стран Абдулазиз Камилов и Субраманьям Джайшанкар провели встречу Нур-Султане, на которой обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
Министры не обошли стороной и важную международную тему — напряженность в Афганистане и вопрос оказания гуманитарной помощи стране.
"Индийская сторона выразила свою готовность и далее активно взаимодействовать с Узбекистаном в деле скорейшего установления долгосрочного и устойчивого мира в Афганистане", — сообщили в МИД РУз.
Напомним, что сегодня, 12 октября, в столице Казахстана пройдет VI встреча министров иностранных дел стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), где планируется обсудить афганскую ситуацию.
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09:10
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Захват талибами власти в Афганистане

В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В то же время из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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