https://uz.sputniknews.ru/20211012/indiya-posodeystvuet-uzbekistanu-v-postroenii-mirnogo-afganistana-20868310.html
Индия посодействует Узбекистану в построении мирного Афганистана
Индия посодействует Узбекистану в построении мирного Афганистана
Во вторник в столице Казахстана пройдет VI встреча министров иностранных дел стран-участниц СВМДА, где планируется обсудить афганскую ситуацию. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T11:23+0500
2021-10-12T11:23+0500
2021-10-12T11:23+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
индия
афганистан
мид рф
радикальное движение "талибан"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0c/20868477_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_62e5f2ebc26ab840a167d56ded289526.jpg
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают на то, что Индия поможет в установлении долгосрочного мира в Афганистане.Накануне главы МИД обеих стран Абдулазиз Камилов и Субраманьям Джайшанкар провели встречу Нур-Султане, на которой обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Министры не обошли стороной и важную международную тему — напряженность в Афганистане и вопрос оказания гуманитарной помощи стране.Напомним, что сегодня, 12 октября, в столице Казахстана пройдет VI встреча министров иностранных дел стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), где планируется обсудить афганскую ситуацию.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В то же время из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20211012/pakistan-i-uzbekistan-obedinyatsya-v-ramkax-shos-radi-spaseniya-afganistana-20864899.html
узбекистан
индия
афганистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0c/20868477_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_5c819b3b97242b21c3fd8e2a15755b80.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, индия, афганистан, мид рф, радикальное движение "талибан"
Индия посодействует Узбекистану в построении мирного Афганистана
Во вторник в столице Казахстана пройдет VI встреча министров иностранных дел стран-участниц СВМДА, где планируется обсудить афганскую ситуацию.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают на то, что Индия поможет в установлении долгосрочного мира в Афганистане.
Накануне главы МИД обеих стран Абдулазиз Камилов и Субраманьям Джайшанкар провели встречу Нур-Султане, на которой обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
Министры не обошли стороной и важную международную тему — напряженность в Афганистане и вопрос оказания гуманитарной помощи стране.
"Индийская сторона выразила свою готовность и далее активно взаимодействовать с Узбекистаном в деле скорейшего установления долгосрочного и устойчивого мира в Афганистане", — сообщили
в МИД РУз.
Напомним, что сегодня, 12 октября, в столице Казахстана пройдет VI встреча министров иностранных дел стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), где планируется обсудить афганскую ситуацию.
Захват талибами власти в Афганистане
В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В то же время из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав
временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран