https://uz.sputniknews.ru/20211012/indiya-posodeystvuet-uzbekistanu-v-postroenii-mirnogo-afganistana-20868310.html

Индия посодействует Узбекистану в построении мирного Афганистана

Индия посодействует Узбекистану в построении мирного Афганистана

Во вторник в столице Казахстана пройдет VI встреча министров иностранных дел стран-участниц СВМДА, где планируется обсудить афганскую ситуацию. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-12T11:23+0500

2021-10-12T11:23+0500

2021-10-12T11:23+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

индия

афганистан

мид рф

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают на то, что Индия поможет в установлении долгосрочного мира в Афганистане.Накануне главы МИД обеих стран Абдулазиз Камилов и Субраманьям Джайшанкар провели встречу Нур-Султане, на которой обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Министры не обошли стороной и важную международную тему — напряженность в Афганистане и вопрос оказания гуманитарной помощи стране.Напомним, что сегодня, 12 октября, в столице Казахстана пройдет VI встреча министров иностранных дел стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), где планируется обсудить афганскую ситуацию.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В то же время из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20211012/pakistan-i-uzbekistan-obedinyatsya-v-ramkax-shos-radi-spaseniya-afganistana-20864899.html

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узбекистан, индия, афганистан, мид рф, радикальное движение "талибан"