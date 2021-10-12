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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20211012/pakistan-i-uzbekistan-obedinyatsya-v-ramkax-shos-radi-spaseniya-afganistana-20864899.html
Пакистан и Узбекистан объединятся в рамках ШОС ради спасения Афганистана
Пакистан и Узбекистан объединятся в рамках ШОС ради спасения Афганистана
Ранее узбекский лидер предложил организовать встречу в формате ШОС-Афганистан в Ташкенте в 2022-м. Страны-участники организации инициативу поддержали. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T09:10+0500
2021-10-12T09:10+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
пакистан
афганистан
мид узбекистана
шос
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Власти Узбекистана предлагают Пакистану активизировать усилия по урегулированию ситуации в Афганистане в рамках ШОС и призвал продолжать экономическую и гуманитарную поддержку афганского народа.Накануне спецпредставитель президента РУз по Афганистану Исматулла Иргашев и посол Пакистана в республике Сайид Али Асад Гилани обсудили ситуацию в Афганистане и рассмотрели вопросы взаимодействия сторон в постконфликтный период.Стороны подчеркнули важность продолжения региональными странами всемерной экономической и гуманитарной поддержки афганскому народу для предотвращения гуманитарного кризиса в стране.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на саммите ШОС в Душанбе в сентябре, предложил организовать встречу в формате ШОС-Афганистан в Ташкенте в 2022-м. Страны-участницы организации поддержали эту инициативу.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В то же время из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20211011/mirziyoev-nasha-glavnaya-tsel--chtoby-v-uzbekistan-ne-strelyali-20856981.html
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узбекистан, пакистан, афганистан, мид узбекистана, шос, радикальное движение "талибан"

Пакистан и Узбекистан объединятся в рамках ШОС ради спасения Афганистана

09:10 12.10.2021
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© Pixabay / David Mark Военные на фоне афганского пейзажа
Военные на фоне афганского пейзажа - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2021
© Pixabay / David Mark
Ранее узбекский лидер предложил организовать встречу в формате ШОС-Афганистан в Ташкенте в 2022-м. Страны-участники организации инициативу поддержали.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Власти Узбекистана предлагают Пакистану активизировать усилия по урегулированию ситуации в Афганистане в рамках ШОС и призвал продолжать экономическую и гуманитарную поддержку афганского народа.
Накануне спецпредставитель президента РУз по Афганистану Исматулла Иргашев и посол Пакистана в республике Сайид Али Асад Гилани обсудили ситуацию в Афганистане и рассмотрели вопросы взаимодействия сторон в постконфликтный период.
"Отмечена необходимость принятия совместных усилий, как на двусторонней основе, так и в рамках международных и региональных организаций, в частности ШОС, нацеленных на поддержку мира и стабильности в Афганистане", — отметили в МИД РУз.
Стороны подчеркнули важность продолжения региональными странами всемерной экономической и гуманитарной поддержки афганскому народу для предотвращения гуманитарного кризиса в стране.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на саммите ШОС в Душанбе в сентябре, предложил организовать встречу в формате ШОС-Афганистан в Ташкенте в 2022-м.
Страны-участницы организации поддержали эту инициативу.

Захват талибами власти в Афганистане

В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В то же время из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Мирзиёев: "Наша главная цель – чтобы в Узбекистан не стреляли"
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