https://uz.sputniknews.ru/20211012/pakistan-i-uzbekistan-obedinyatsya-v-ramkax-shos-radi-spaseniya-afganistana-20864899.html

Пакистан и Узбекистан объединятся в рамках ШОС ради спасения Афганистана

Пакистан и Узбекистан объединятся в рамках ШОС ради спасения Афганистана

Ранее узбекский лидер предложил организовать встречу в формате ШОС-Афганистан в Ташкенте в 2022-м. Страны-участники организации инициативу поддержали. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-12T09:10+0500

2021-10-12T09:10+0500

2021-10-12T09:10+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

пакистан

афганистан

мид узбекистана

шос

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Власти Узбекистана предлагают Пакистану активизировать усилия по урегулированию ситуации в Афганистане в рамках ШОС и призвал продолжать экономическую и гуманитарную поддержку афганского народа.Накануне спецпредставитель президента РУз по Афганистану Исматулла Иргашев и посол Пакистана в республике Сайид Али Асад Гилани обсудили ситуацию в Афганистане и рассмотрели вопросы взаимодействия сторон в постконфликтный период.Стороны подчеркнули важность продолжения региональными странами всемерной экономической и гуманитарной поддержки афганскому народу для предотвращения гуманитарного кризиса в стране.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на саммите ШОС в Душанбе в сентябре, предложил организовать встречу в формате ШОС-Афганистан в Ташкенте в 2022-м. Страны-участницы организации поддержали эту инициативу.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В то же время из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20211011/mirziyoev-nasha-glavnaya-tsel--chtoby-v-uzbekistan-ne-strelyali-20856981.html

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узбекистан, пакистан, афганистан, мид узбекистана, шос, радикальное движение "талибан"