https://uz.sputniknews.ru/20211012/iz-tashkentskoy-oblasti-v-stolitsu-pereveli-41-maxallyu-20868505.html

Из Ташкентской области в столицу перевели 41 махаллю

Из Ташкентской области в столицу перевели 41 махаллю

Количество локальных общин в Ташобласти составило 1009. Отмечается, что две из них являются махаллями на общественной основе. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Из 1050 махалей, расположенных в Ташкентской области, сорок одну перевели в столицу, передает информационное агентство Yuz.uz. По состоянию на 5 октября этого года, количество локальных общин в Ташобласти составило 1009. Отмечается, что две из них являются махаллями на общественной основе. Ранее в хокимияте обнародовали данные о переводе из Ташкентской области в столицу около 60-ти социальных объектов в связи с административно-территориальными трансформациями. Летом этого года Сенат принял постановление об изменении границ Ташобласти. Таким образом, к некоторым столичным районам были присоединены 7 853,3 га земельных участков из районов Ташкентской области.

https://uz.sputniknews.ru/20210523/ostorojno-tashkent-rasshiryaetsya-k-stolitse-prisoedinyat-20-maxalley-18862372.html

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ташкент, ташкентская область, махалля