https://uz.sputniknews.ru/20211012/proizvedennaya-v-uzbekistane-vaktsina-sputnik-v-postupila-na-vnutrenniy-rynok-20873613.html

Произведенная в Узбекистане вакцина "Спутник V" поступила на внутренний рынок

Произведенная в Узбекистане вакцина "Спутник V" поступила на внутренний рынок

Первая партия "Спутника V", произведенного на совместном предприятии в Алмалыке, поступили на внутренний рынок. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-12T14:58+0500

2021-10-12T14:58+0500

2021-10-12T16:27+0500

общество

узбекистан

вакцинация

вакцина "спутник v"

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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Первая партия произведенной в Узбекистане вакцины "Спутник V" отправлена на внутренний рынок. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.Первые 260 500 вакцин Sputnik V, каждая из которых состоит из двух компонентов, переданы Службе санитарно-эпидемиологического надзора и здравоохранения.Около месяца назад в фармкомпании анонсировали выход производимого препарата на рынок в октябре. В то время, по данным сотрудников предприятия, вакцина уже была готова, но хранилась на складе. Образцы препарата серийного производства были переданы в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и местному регулятору фармпромышленности для контроля качества. Эта процедура заняла около трех недель.Производимый российский препарат будет полностью реализовываться в Узбекистане.Напомним, российскую вакцину зарегистрировали в Узбекистане в конце августа.В Jurabek Laboratories заявили, что на первоначальном этапе планируется производить до двух миллионов доз "Спутник V" в месяц.Кампания по вакцинации населения от коронавируса в Узбекистане стартовала 1 апреля. За это время полностью вакцинировались более 5 миллионов человек (23,5% взрослого населения).

https://uz.sputniknews.ru/20211002/voz-snyala-vse-barery-dlya-priznaniya-vaktsiny-sputnik-v--murashko-20740969.html

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узбекистан, вакцинация, вакцина "спутник v"