Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211012/proizvedennaya-v-uzbekistane-vaktsina-sputnik-v-postupila-na-vnutrenniy-rynok-20873613.html
Произведенная в Узбекистане вакцина "Спутник V" поступила на внутренний рынок
Произведенная в Узбекистане вакцина "Спутник V" поступила на внутренний рынок
Первая партия "Спутника V", произведенного на совместном предприятии в Алмалыке, поступили на внутренний рынок. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T14:58+0500
2021-10-12T16:27+0500
общество
узбекистан
вакцинация
вакцина "спутник v"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0c/20873544_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f4c097869c8bc4a3c501380dd5f0ff85.jpg
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Первая партия произведенной в Узбекистане вакцины "Спутник V" отправлена на внутренний рынок. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.Первые 260 500 вакцин Sputnik V, каждая из которых состоит из двух компонентов, переданы Службе санитарно-эпидемиологического надзора и здравоохранения.Около месяца назад в фармкомпании анонсировали выход производимого препарата на рынок в октябре. В то время, по данным сотрудников предприятия, вакцина уже была готова, но хранилась на складе. Образцы препарата серийного производства были переданы в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и местному регулятору фармпромышленности для контроля качества. Эта процедура заняла около трех недель.Производимый российский препарат будет полностью реализовываться в Узбекистане.Напомним, российскую вакцину зарегистрировали в Узбекистане в конце августа.В Jurabek Laboratories заявили, что на первоначальном этапе планируется производить до двух миллионов доз "Спутник V" в месяц.Кампания по вакцинации населения от коронавируса в Узбекистане стартовала 1 апреля. За это время полностью вакцинировались более 5 миллионов человек (23,5% взрослого населения).
https://uz.sputniknews.ru/20211002/voz-snyala-vse-barery-dlya-priznaniya-vaktsiny-sputnik-v--murashko-20740969.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0c/20873544_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c42f6a62610e389ede426b9a1be6be73.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, вакцинация, вакцина "спутник v"

Произведенная в Узбекистане вакцина "Спутник V" поступила на внутренний рынок

14:58 12.10.2021 (обновлено: 16:27 12.10.2021)
299
© AFP / GENT SHKULLAKUВакцина "Спутник V"
Вакцина Спутник V - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2021
© AFP / GENT SHKULLAKU
Первая партия "Спутника V", произведенного на совместном предприятии в Алмалыке, поступили на внутренний рынок.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Первая партия произведенной в Узбекистане вакцины "Спутник V" отправлена на внутренний рынок. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Первые 260 500 вакцин Sputnik V, каждая из которых состоит из двух компонентов, переданы Службе санитарно-эпидемиологического надзора и здравоохранения.
Около месяца назад в фармкомпании анонсировали выход производимого препарата на рынок в октябре. В то время, по данным сотрудников предприятия, вакцина уже была готова, но хранилась на складе. Образцы препарата серийного производства были переданы в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и местному регулятору фармпромышленности для контроля качества. Эта процедура заняла около трех недель.

"Мы получили все разрешительные документы из России. Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана была передана первая партия произведенной вакцины "Спутник V", - сказал представитель Jurabek Laboratories.

Производимый российский препарат будет полностью реализовываться в Узбекистане.
Производство вакцины Sputnik V - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2021
Россия
ВОЗ сняла все барьеры для признания вакцины "Спутник V" — Мурашко
2 октября, 18:56
7157
Напомним, российскую вакцину зарегистрировали в Узбекистане в конце августа.
В Jurabek Laboratories заявили, что на первоначальном этапе планируется производить до двух миллионов доз "Спутник V" в месяц.
Кампания по вакцинации населения от коронавируса в Узбекистане стартовала 1 апреля. За это время полностью вакцинировались более 5 миллионов человек (23,5% взрослого населения).
400000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:36Власти отремонтировали прогнивший пол в кашкадарьинском школьном спортзале
18:35За что воины-интернационалисты Узбекистана благодарили Путина
18:16Клинцевич: связи с Ташкентом для Афганистана — это глоток свежего воздуха
18:09В Узбекистане активизировались мошенники, собирающие плату за проверку счетчиков
17:38Instagram начнет оповещать пользователей о сбоях в работе приложения
17:24Узбекистан на 37 месте по количеству женщин в парламенте – глава ЦИК
16:48В странах ЕС откроют пункты для досрочного голосования на выборах президента Узбекистана
16:43Ограничивающие свободу термины исключат из законодательства — какие именно
16:16Смертельное ДТП молодого узбекистанца попало на камеру регистратора — видео
15:25Ташкент может стать региональной столицей моды — что для этого сделали
15:19"Разогреть" обстановку: Лавров раскрыл цели США и НАТО в Центральной Азии — видео
15:11Афганистану для сохранения стабильности важно пережить эту зиму — Мирзиёев
14:58Произведенная в Узбекистане вакцина "Спутник V" поступила на внутренний рынок
14:50В Узбекистане пройдет олимпиада по физике им. Аль-Фергани
14:41Вторжение "Хищников" и восстание киборгов: в РФ открылся необычный "музей на свалке"
14:39Молодежь важно привлекать к паломничеству — Мирзиёев
13:54Эксперты объяснили, кому и зачем сняли запрет на въезд в РФ
13:39Умер бывший официальный представитель СКР Владимир Маркин
13:26Узбекистан построил "военное доверие" со всей Центральной Азией — эксперт
13:20Рейтинг кибербезопасности: Узбекистан вошел в топ-70 стран