https://uz.sputniknews.ru/20211012/stalo-tochno-izvestno-kogda-startuyut-prodaji-chevrolet-onix-20870962.html

Стало точно известно когда стартуют продажи Chevrolet Onix

Стало точно известно когда стартуют продажи Chevrolet Onix

В UzAuto Motors, наконец, назвали дату предстоящего старта продаж автомобиля Chevrolet Onix. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Национальный автопроизводитель назвал ориентировочные даты старта продаж Chevrolet Onix. По данным, это конец 2022 или начало 2023 года.Около месяца назад появились сообщения о том, что Chevrolet Onix уже поступил в продажу. Однако в UzAuto Motors опровергли эту информацию, назвав ее фейком.Ранее сообщалось о том, что плановые монтажные и пусконаладочные работы, благодаря которым будет освоено производство моделей Chevrolet Onix и Tracker, проводились в июле-августе 2021 года.В конце 2019 года компания UzAuto Motors планировала запустить проект по производству автомобилей Onix и других моделей на новой платформе в 2020 году.Тогда автопроизводитель предупреждал о возможных остановках производства в течение следующего года, обещая при этом, что этот факт никак не отразится на объемах производства и графике поставок автомобилей.

https://uz.sputniknews.ru/20211002/chevrolet-lacetti-stanet-bolshe-uzauto-motors-uvelichivaet-proizvodstvo-populyarnogo-avto--20741280.html

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продажи, chevrolet, автомобили, uzauto motors