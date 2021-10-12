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https://uz.sputniknews.ru/20211012/stalo-tochno-izvestno-kogda-startuyut-prodaji-chevrolet-onix-20870962.html
Стало точно известно когда стартуют продажи Chevrolet Onix
Стало точно известно когда стартуют продажи Chevrolet Onix
В UzAuto Motors, наконец, назвали дату предстоящего старта продаж автомобиля Chevrolet Onix. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T13:13+0500
2021-10-12T13:13+0500
общество
продажи
chevrolet
автомобили
uzauto motors
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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Национальный автопроизводитель назвал ориентировочные даты старта продаж Chevrolet Onix. По данным, это конец 2022 или начало 2023 года.Около месяца назад появились сообщения о том, что Chevrolet Onix уже поступил в продажу. Однако в UzAuto Motors опровергли эту информацию, назвав ее фейком.Ранее сообщалось о том, что плановые монтажные и пусконаладочные работы, благодаря которым будет освоено производство моделей Chevrolet Onix и Tracker, проводились в июле-августе 2021 года.В конце 2019 года компания UzAuto Motors планировала запустить проект по производству автомобилей Onix и других моделей на новой платформе в 2020 году.Тогда автопроизводитель предупреждал о возможных остановках производства в течение следующего года, обещая при этом, что этот факт никак не отразится на объемах производства и графике поставок автомобилей.
https://uz.sputniknews.ru/20211002/chevrolet-lacetti-stanet-bolshe-uzauto-motors-uvelichivaet-proizvodstvo-populyarnogo-avto--20741280.html
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продажи, chevrolet, автомобили, uzauto motors

Стало точно известно когда стартуют продажи Chevrolet Onix

13:13 12.10.2021
108
© xcar.com.cnChevrolet Onix
Chevrolet Onix - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2021
© xcar.com.cn
В UzAuto Motors, наконец, назвали дату предстоящего старта продаж автомобиля Chevrolet Onix.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Национальный автопроизводитель назвал ориентировочные даты старта продаж Chevrolet Onix. По данным, это конец 2022 или начало 2023 года.
Около месяца назад появились сообщения о том, что Chevrolet Onix уже поступил в продажу. Однако в UzAuto Motors опровергли эту информацию, назвав ее фейком.
Ранее сообщалось о том, что плановые монтажные и пусконаладочные работы, благодаря которым будет освоено производство моделей Chevrolet Onix и Tracker, проводились в июле-августе 2021 года.
АО UzAuto Motors объявляет о старте продаж четырех моделей бренда Chevrolet –Spark, Cobalt, Nexia и Lacetti в Таджикистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2021
Общество
Chevrolet Lacetti станет больше: UzAuto Motors увеличивает производство популярного авто
2 октября, 19:32
18839
В конце 2019 года компания UzAuto Motors планировала запустить проект по производству автомобилей Onix и других моделей на новой платформе в 2020 году.
Тогда автопроизводитель предупреждал о возможных остановках производства в течение следующего года, обещая при этом, что этот факт никак не отразится на объемах производства и графике поставок автомобилей.
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