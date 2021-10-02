https://uz.sputniknews.ru/20211002/chevrolet-lacetti-stanet-bolshe-uzauto-motors-uvelichivaet-proizvodstvo-populyarnogo-avto--20741280.html
Chevrolet Lacetti станет больше: UzAuto Motors увеличивает производство популярного авто
Chevrolet Lacetti станет больше: UzAuto Motors увеличивает производство популярного авто
Модернизация производственных линий завода позволит увеличить выпуск автомашин с 280 до 320 штук в сутки, а также до одной тысячи позиций в месяц. 02.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-02T19:32+0500
2021-10-02T19:32+0500
2021-10-02T19:58+0500
общество
производство
автомобили
uzauto motors
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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. UzAuto Motors увеличила производство автомобилей Chevrolet Lacetti за счет оптимизации производственных процессов на линии по сборке и в цеху сварочных работ, сообщает пресс-служба компании.По информации предприятия, модернизация производственных линий позволит увеличить выпуск автомашин Chevrolet Lacetti с 280 до 320 штук в сутки, а также до одной тысячи позиций в месяц.По ожиданиям, увеличение производства ускорит процесс получения популярного авто потребителями и сократит очереди.Ранее в UzAuto Motors объявили о возобновлении производства всех востребованных моделей автомобилей (Chevrolet Lacetti и Chevrolet Spark) после модернизации производственных линий завода и глобальной нехватки полупроводников.
https://uz.sputniknews.ru/20210916/v-uzauto-motors-oprovergli-start-prodaj-chevrolet-onix-20526980.html
https://uz.sputniknews.ru/20210905/uzauto-motors-vyshla-na-rynok-tadjikistana-s-4-modelyami-chevrolet--foto-20372759.html
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производство, автомобили, uzauto motors
Chevrolet Lacetti станет больше: UzAuto Motors увеличивает производство популярного авто
19:32 02.10.2021 (обновлено: 19:58 02.10.2021)
Модернизация производственных линий завода позволит увеличить выпуск автомашин с 280 до 320 штук в сутки, а также до одной тысячи позиций в месяц.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik.
UzAuto Motors увеличила производство автомобилей Chevrolet Lacetti за счет оптимизации производственных процессов на линии по сборке и в цеху сварочных работ, сообщает
пресс-служба компании.
По информации предприятия, модернизация производственных линий позволит увеличить выпуск автомашин Chevrolet Lacetti с 280 до 320 штук в сутки, а также до одной тысячи позиций в месяц.
По ожиданиям, увеличение производства ускорит процесс получения популярного авто потребителями и сократит очереди.
Ранее в UzAuto Motors объявили
о возобновлении производства всех востребованных моделей автомобилей (Chevrolet Lacetti и Chevrolet Spark) после модернизации производственных линий завода и глобальной нехватки полупроводников.