Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211002/chevrolet-lacetti-stanet-bolshe-uzauto-motors-uvelichivaet-proizvodstvo-populyarnogo-avto--20741280.html
Chevrolet Lacetti станет больше: UzAuto Motors увеличивает производство популярного авто
Chevrolet Lacetti станет больше: UzAuto Motors увеличивает производство популярного авто
Модернизация производственных линий завода позволит увеличить выпуск автомашин с 280 до 320 штук в сутки, а также до одной тысячи позиций в месяц. 02.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-02T19:32+0500
2021-10-02T19:58+0500
общество
производство
автомобили
uzauto motors
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/05/20371254_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_2bd6b8b9914856f52c3c807ce9dfb320.jpg
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. UzAuto Motors увеличила производство автомобилей Chevrolet Lacetti за счет оптимизации производственных процессов на линии по сборке и в цеху сварочных работ, сообщает пресс-служба компании.По информации предприятия, модернизация производственных линий позволит увеличить выпуск автомашин Chevrolet Lacetti с 280 до 320 штук в сутки, а также до одной тысячи позиций в месяц.По ожиданиям, увеличение производства ускорит процесс получения популярного авто потребителями и сократит очереди.Ранее в UzAuto Motors объявили о возобновлении производства всех востребованных моделей автомобилей (Chevrolet Lacetti и Chevrolet Spark) после модернизации производственных линий завода и глобальной нехватки полупроводников.
https://uz.sputniknews.ru/20210916/v-uzauto-motors-oprovergli-start-prodaj-chevrolet-onix-20526980.html
https://uz.sputniknews.ru/20210905/uzauto-motors-vyshla-na-rynok-tadjikistana-s-4-modelyami-chevrolet--foto-20372759.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/05/20371254_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_cb91a57fa28673c884a9c616e1d816b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
производство, автомобили, uzauto motors

Chevrolet Lacetti станет больше: UzAuto Motors увеличивает производство популярного авто

19:32 02.10.2021 (обновлено: 19:58 02.10.2021)
2338
© Пресс-служба UzAuto Motors АО UzAuto Motors объявляет о старте продаж четырех моделей бренда Chevrolet –Spark, Cobalt, Nexia и Lacetti в Таджикистане
АО UzAuto Motors объявляет о старте продаж четырех моделей бренда Chevrolet –Spark, Cobalt, Nexia и Lacetti в Таджикистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2021
© Пресс-служба UzAuto Motors
Модернизация производственных линий завода позволит увеличить выпуск автомашин с 280 до 320 штук в сутки, а также до одной тысячи позиций в месяц.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. UzAuto Motors увеличила производство автомобилей Chevrolet Lacetti за счет оптимизации производственных процессов на линии по сборке и в цеху сварочных работ, сообщает пресс-служба компании.
АО UzAuto Motors объявляет о старте продаж четырех моделей бренда Chevrolet –Spark, Cobalt, Nexia и Lacetti в Таджикистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2021
Общество
В "UzAuto Motors" опровергли информацию о старте продаж Chevrolet Onix
16 сентября, 18:32
6145
По информации предприятия, модернизация производственных линий позволит увеличить выпуск автомашин Chevrolet Lacetti с 280 до 320 штук в сутки, а также до одной тысячи позиций в месяц.
По ожиданиям, увеличение производства ускорит процесс получения популярного авто потребителями и сократит очереди.
АО UzAuto Motors объявляет о старте продаж четырех моделей бренда Chevrolet –Spark, Cobalt, Nexia и Lacetti в Таджикистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.09.2021
Общество
UzAuto Motors вышла на рынок Таджикистана с 4 моделями Chevrolet — фото
5 сентября, 14:40
11912
Ранее в UzAuto Motors объявили о возобновлении производства всех востребованных моделей автомобилей (Chevrolet Lacetti и Chevrolet Spark) после модернизации производственных линий завода и глобальной нехватки полупроводников.
600002
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:32Chevrolet Lacetti станет больше: UzAuto Motors увеличивает производство популярного авто
18:56ВОЗ сняла все барьеры для признания вакцины "Спутник V" — Мурашко
18:25Эксперты нашли способ, как сократить в Узбекистане число пожаров в осенне-зимний период
17:30В Карши появились на свет тройняшки — они родились в День учителя и наставника
16:57С улыбкой на лице: Саакашвили доставлен в тюрьму близ Тбилиси
15:58Европейцы пытаются остановить русскую экспансию в Африке
15:43Франция получила шанс избавиться от Макрона
14:55Siemens построит в Ташкенте комбинированную электростанцию
14:00Узбекистан намерен выращивать в России агрокультуры на землях до 1 млн га
13:11В Узбекистане создадут единую систему учета доз облучения
12:29В Намангане загорелась газозаправочная станция — видео
11:51Ташкентский тигр: легендарный узбекистанский боксер Руфат Рискиев отмечает 72-летие
11:10В Актау откроется пункт для досрочного голосования на выборах президента Узбекистана
10:30Гурбангулы Бердымухамедов прибудет в Узбекистан — он примет участие в экономическом форуме
ВчераВ Грузии арестовали Саакашвили
ВчераТашкент воспитает своих Меньшовых и Калатозовых: филиал ВГИКа запустят с ноября
ВчераДом Садыра Жапарова выставят на аукцион: деньги с продажи выделят нуждающимся
ВчераВ Узбекистане фейкового президента осудили на три года
ВчераМоя первая учительница — бабушка: Саида Мирзиёева поздравила педагогов с праздником
ВчераNetflix по-узбекски: самые "сочные" фильмы соберут на новой площадке