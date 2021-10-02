https://uz.sputniknews.ru/20211002/chevrolet-lacetti-stanet-bolshe-uzauto-motors-uvelichivaet-proizvodstvo-populyarnogo-avto--20741280.html

Chevrolet Lacetti станет больше: UzAuto Motors увеличивает производство популярного авто

Chevrolet Lacetti станет больше: UzAuto Motors увеличивает производство популярного авто

Модернизация производственных линий завода позволит увеличить выпуск автомашин с 280 до 320 штук в сутки, а также до одной тысячи позиций в месяц. 02.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-02T19:32+0500

2021-10-02T19:32+0500

2021-10-02T19:58+0500

общество

производство

автомобили

uzauto motors

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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. UzAuto Motors увеличила производство автомобилей Chevrolet Lacetti за счет оптимизации производственных процессов на линии по сборке и в цеху сварочных работ, сообщает пресс-служба компании.По информации предприятия, модернизация производственных линий позволит увеличить выпуск автомашин Chevrolet Lacetti с 280 до 320 штук в сутки, а также до одной тысячи позиций в месяц.По ожиданиям, увеличение производства ускорит процесс получения популярного авто потребителями и сократит очереди.Ранее в UzAuto Motors объявили о возобновлении производства всех востребованных моделей автомобилей (Chevrolet Lacetti и Chevrolet Spark) после модернизации производственных линий завода и глобальной нехватки полупроводников.

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производство, автомобили, uzauto motors