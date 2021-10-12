Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211012/tysyachi-uzbekistantsev-okajutsya-na-stroykax-v-rf-k-2022-godu-20864062.html
Тысячи узбекистанцев окажутся на стройках в РФ к 2022 году
Тысячи узбекистанцев окажутся на стройках в РФ к 2022 году
В конце сентября узбекская сторона объявила об открытии 10 тысяч вакансий для соотечественников, желающих работать на российских стройках. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T08:47+0500
2021-10-12T08:47+0500
общество
стройка
трудовые мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0b/20864269_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_9d7079257b18bfb6320eb066090394d5.jpg
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Пилотный проект по отправке 10 тысяч граждан Узбекистана для работы на стройки в России планируется реализовать до середины января 2022 года.Об этом РИА Новости сообщил представитель Агентства по внешней миграции РУз.По его словам, "пилот" будет реализован на базе центра занятости в Ташкенте, куда будут направляться соискатели рабочих мест со всех регионов Узбекистана.На прошлой неделе в Ташкент прибыли 39 специалистов Федерального медико-биологического агентства РФ для обследования претендентов на работу. С собой они привезли вакцину "Спутник Лайт" и необходимое оборудование. На днях премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по въезду 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки РФ в рамках оргнабора. В соответствии с документом, ряд процедур оформления разрешительных документов перенесен в Узбекистан: это медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию. Эти процедуры будут проходить с участием российских медиков и правоохранителей. Все затраты лягут на заказчиков.
https://uz.sputniknews.ru/20210930/v-uzbekistane-nabirayut-10-tys-chelovek-dlya-raboty-na-rossiyskix-stroykax-20724343.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0b/20864269_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2279fcc5ca0e2c7ef52a1d8cb2bf7569.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
стройка, трудовые мигранты

Тысячи узбекистанцев окажутся на стройках в РФ к 2022 году

08:47 12.10.2021
367
© Pexels / Los Muertos CrewСтроитель, иллюстративное фото
Строитель, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2021
© Pexels / Los Muertos Crew
В конце сентября узбекская сторона объявила об открытии 10 тысяч вакансий для соотечественников, желающих работать на российских стройках.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Пилотный проект по отправке 10 тысяч граждан Узбекистана для работы на стройки в России планируется реализовать до середины января 2022 года.
Об этом РИА Новости сообщил представитель Агентства по внешней миграции РУз.
"В день планируется (оформлять на работу. — Sputnik) до 250 человек. Десять тысяч — до середины января", — заявил источник.
По его словам, "пилот" будет реализован на базе центра занятости в Ташкенте, куда будут направляться соискатели рабочих мест со всех регионов Узбекистана.
На прошлой неделе в Ташкент прибыли 39 специалистов Федерального медико-биологического агентства РФ для обследования претендентов на работу.
С собой они привезли вакцину "Спутник Лайт" и необходимое оборудование.
"Также начнется тестирование оборудования дактилоскопии по пилоту, как оно закончится, мы запустим проект", — добавил представитель ведомства.
На днях премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по въезду 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки РФ в рамках оргнабора.
В соответствии с документом, ряд процедур оформления разрешительных документов перенесен в Узбекистан: это медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию.
Эти процедуры будут проходить с участием российских медиков и правоохранителей. Все затраты лягут на заказчиков.
Мигранты на стройке - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2021
Миграция
В Узбекистане ищут 10 тысяч человек для работы на российских стройках
30 сентября, 21:47
6148
100100
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:54Эксперты объяснили, кому и зачем сняли запрет на въезд в РФ
13:39Умер бывший официальный представитель СКР Владимир Маркин
13:26Узбекистан построил "военное доверие" со всей Центральной Азией — эксперт
13:20Рейтинг кибербезопасности: Узбекистан вошел в топ-70 стран
13:13Стало точно известно когда стартуют продажи Chevrolet Onix
13:12В Узбекистане пройдет тестирование для признания зарубежных дипломов
12:14Узбекистанские наездники завоевали "золото" и "серебро" на Кубке Евразии в Москве
12:10Съемочная группа фильма "Вызов" на МКС — фото
11:33Полностью привитые смогут побывать в малом хадже
11:23Индия посодействует Узбекистану в построении мирного Афганистана
11:19Из Ташкентской области в столицу перевели 41 махаллю
11:03Изменен порядок аттестации медработников
11:03Кнут или печеньки: что на самом деле везет Нуланд в Россию
10:37Зима готовится заработать России дополнительные миллиарды
10:29В двух районах Ташкента временно отключат газ
09:57Узбекистан подталкивает США к отмене антисоветской поправки "Джексона-Вэника"
09:47Власти РФ сняли запрет на въезд для 150 тысяч мигрантов из Узбекистана
09:10Пакистан и Узбекистан объединятся в рамках ШОС ради спасения Афганистана
08:47Тысячи узбекистанцев окажутся на стройках в РФ к 2022 году
08:26Почему переводы мигрантов в России сложно кредитовать — три "загвоздки"