https://uz.sputniknews.ru/20211012/tysyachi-uzbekistantsev-okajutsya-na-stroykax-v-rf-k-2022-godu-20864062.html
Тысячи узбекистанцев окажутся на стройках в РФ к 2022 году
Тысячи узбекистанцев окажутся на стройках в РФ к 2022 году
В конце сентября узбекская сторона объявила об открытии 10 тысяч вакансий для соотечественников, желающих работать на российских стройках. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T08:47+0500
2021-10-12T08:47+0500
2021-10-12T08:47+0500
общество
стройка
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Пилотный проект по отправке 10 тысяч граждан Узбекистана для работы на стройки в России планируется реализовать до середины января 2022 года.Об этом РИА Новости сообщил представитель Агентства по внешней миграции РУз.По его словам, "пилот" будет реализован на базе центра занятости в Ташкенте, куда будут направляться соискатели рабочих мест со всех регионов Узбекистана.На прошлой неделе в Ташкент прибыли 39 специалистов Федерального медико-биологического агентства РФ для обследования претендентов на работу. С собой они привезли вакцину "Спутник Лайт" и необходимое оборудование. На днях премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по въезду 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки РФ в рамках оргнабора. В соответствии с документом, ряд процедур оформления разрешительных документов перенесен в Узбекистан: это медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию. Эти процедуры будут проходить с участием российских медиков и правоохранителей. Все затраты лягут на заказчиков.
https://uz.sputniknews.ru/20210930/v-uzbekistane-nabirayut-10-tys-chelovek-dlya-raboty-na-rossiyskix-stroykax-20724343.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
стройка, трудовые мигранты
Тысячи узбекистанцев окажутся на стройках в РФ к 2022 году
В конце сентября узбекская сторона объявила об открытии 10 тысяч вакансий для соотечественников, желающих работать на российских стройках.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Пилотный проект по отправке 10 тысяч граждан Узбекистана для работы на стройки в России планируется реализовать до середины января 2022 года.
Об этом РИА Новости сообщил представитель Агентства по внешней миграции РУз.
"В день планируется (оформлять на работу. — Sputnik) до 250 человек. Десять тысяч — до середины января", — заявил источник.
По его словам, "пилот" будет реализован на базе центра занятости в Ташкенте, куда будут направляться соискатели рабочих мест со всех регионов Узбекистана.
На прошлой неделе в Ташкент прибыли
39 специалистов Федерального медико-биологического агентства РФ для обследования претендентов на работу.
С собой они привезли вакцину "Спутник Лайт" и необходимое оборудование.
"Также начнется тестирование оборудования дактилоскопии по пилоту, как оно закончится, мы запустим проект", — добавил представитель ведомства.
На днях премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по въезду 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки РФ в рамках оргнабора.
В соответствии с документом, ряд процедур оформления разрешительных документов перенесен в Узбекистан: это медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию.
Эти процедуры будут проходить с участием российских медиков и правоохранителей. Все затраты лягут на заказчиков.