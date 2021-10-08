https://uz.sputniknews.ru/20211008/rossiyskie-vrachi-obsleduyut-rabochix-v-uzbekistane-dlya-stroek-v-rf-20820367.html

Российские врачи обследуют рабочих в Узбекистане для строек в РФ

Российские врачи обследуют рабочих в Узбекистане для строек в РФ

До конца октября РФ может запустить пилотную программу по въезду 10 тысяч узбекских мигрантов на стройки через оргнабор. 08.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-08T08:25+0500

2021-10-08T08:25+0500

2021-10-08T08:25+0500

общество

мигранты

стройка

посольство россии в узбекистане

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России со следующей недели начнут в Узбекистане медицинское обследование местных граждан для работы на стройках в России.Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь посольства РФ в республике Дмитрий Данилов.По его словам, российские специалисты также привезут с собой вакцину "Спутник Лайт" и необходимое оборудование, в дальнейшем новые группы начнут работать уже в регионах страны.Ранее замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин сообщил, что до конца октября может быть запущена пилотная программа по въезду 10 тысяч узбекских мигрантов на российские стройки через оргнабор.В соответствии с постановлением правительства РФ, подписанным в четверг, ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в РФ предполагается перенести в Узбекистан. В частности, это медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт". Все затраты лягут на заказчиков.В конце сентября Агентство по внешней миграции РУз объявило об открытии 10 тысяч вакансий для соотечественников на работу на стройках в России. Желающие должны зарегистрироваться для собеседования в региональных отделениях агентства.

https://uz.sputniknews.ru/20210927/uzbekistan-privlek-nostroy-dlya-ekzamenatsii-migrantov-napravlyayuschixsya-na-stroyki-v-rf-20660494.html

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мигранты, стройка, посольство россии в узбекистане, трудовые мигранты