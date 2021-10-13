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https://uz.sputniknews.ru/20211013/fotografii-s-mosru-peredadut-politsii-20887279.html
Фотографии с mos.ru передадут полиции
Фотографии с mos.ru передадут полиции
Загруженные "эталонные фотографии" будут использоваться для поиска преступников и нарушителей самоизоляции 13.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-13T12:37+0500
2021-10-13T12:37+0500
россия
модернизация
полиция
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ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Портал mos.ruбудет доработан так, чтобы все загружаемые фотографии пользователей передавались в систему распознавания лиц. По данным газеты "Коммерсантъ", с помощью фотографий будут учить систему искать преступников и нарушителей режима самоизоляции.Доработать систему поручено пермской компании "Брайт софт", с которой заключен контракт на 236 миллионов рублей. Проект рассчитан на 440 дней. Помимо передачи фотографий, система должна также собирать данные о смартфонах пользователей.Из техзадания следует, что ООО предстоит разработать и внедрить на mos.ru процедуру сохранения "эталонной фотографии из профиля пользователя в дополнительную галерею подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ) Единого центра хранения данных (ЕЦХД) ГУ МВД по Москве".ЕЦХД обрабатывает данные с камер наружного наблюдения и может использоваться полицейскими для поиска преступников. После доработки системы распознавания лиц, правоохранительные органы смогут не только находить правонарушителей, но и отслеживать их маршруты и вычислять сообщников.По словам преподавателя Moscow Digital School Олега Блинова, эталонные фотографии будут использоваться для обучения системы и повышения качества распознавания лиц."Сфера применения ПАРСИВ ЕЦХД может быть безгранична — от выписки штрафов нарушителям самоизоляции до преследования политических оппонентов", - уточняет эксперт.Такого же мнения придерживаются и другие специалисты, опрошенные газетой. Более того, эксперты предположили, что на черном рынке может появиться новая услуга – вычисление местоположения человека по камерам видеонаблюдения с гарантией точности распознавания лица не менее 95%.По словам директора АНО "Информационная культура" Ивана Бегтина, фотографии для системы распознавания лиц могут поступать из различных государственных информационных систем, в том числе и с портала Госуслуг, и из социальных сетей. Видеокамеры для распознавания лиц появились недавно на некоторых станциях метро Москвы.
https://uz.sputniknews.ru/20211012/minobrazovaniya-rossii-vypustilo-pamyatku-na-sluchay-strelby-20881266.html
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модернизация, полиция

Фотографии с mos.ru передадут полиции

12:37 13.10.2021
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© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСистема распознавания лиц в московском метро
Система распознавания лиц в московском метро - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
/
Перейти в фотобанк
Загруженные "эталонные фотографии" будут использоваться для поиска преступников и нарушителей самоизоляции
ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Портал mos.ruбудет доработан так, чтобы все загружаемые фотографии пользователей передавались в систему распознавания лиц. По данным газеты "Коммерсантъ", с помощью фотографий будут учить систему искать преступников и нарушителей режима самоизоляции.
Доработать систему поручено пермской компании "Брайт софт", с которой заключен контракт на 236 миллионов рублей. Проект рассчитан на 440 дней. Помимо передачи фотографий, система должна также собирать данные о смартфонах пользователей.
Из техзадания следует, что ООО предстоит разработать и внедрить на mos.ru процедуру сохранения "эталонной фотографии из профиля пользователя в дополнительную галерею подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ) Единого центра хранения данных (ЕЦХД) ГУ МВД по Москве".
ЕЦХД обрабатывает данные с камер наружного наблюдения и может использоваться полицейскими для поиска преступников. После доработки системы распознавания лиц, правоохранительные органы смогут не только находить правонарушителей, но и отслеживать их маршруты и вычислять сообщников.
По словам преподавателя Moscow Digital School Олега Блинова, эталонные фотографии будут использоваться для обучения системы и повышения качества распознавания лиц.
"Сфера применения ПАРСИВ ЕЦХД может быть безгранична — от выписки штрафов нарушителям самоизоляции до преследования политических оппонентов", - уточняет эксперт.
Такого же мнения придерживаются и другие специалисты, опрошенные газетой. Более того, эксперты предположили, что на черном рынке может появиться новая услуга – вычисление местоположения человека по камерам видеонаблюдения с гарантией точности распознавания лица не менее 95%.
По словам директора АНО "Информационная культура" Ивана Бегтина, фотографии для системы распознавания лиц могут поступать из различных государственных информационных систем, в том числе и с портала Госуслуг, и из социальных сетей.
Видеокамеры для распознавания лиц появились недавно на некоторых станциях метро Москвы.
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