https://uz.sputniknews.ru/20211013/fotografii-s-mosru-peredadut-politsii-20887279.html

Фотографии с mos.ru передадут полиции

Фотографии с mos.ru передадут полиции

Загруженные "эталонные фотографии" будут использоваться для поиска преступников и нарушителей самоизоляции 13.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-13T12:37+0500

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россия

модернизация

полиция

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ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Портал mos.ruбудет доработан так, чтобы все загружаемые фотографии пользователей передавались в систему распознавания лиц. По данным газеты "Коммерсантъ", с помощью фотографий будут учить систему искать преступников и нарушителей режима самоизоляции.Доработать систему поручено пермской компании "Брайт софт", с которой заключен контракт на 236 миллионов рублей. Проект рассчитан на 440 дней. Помимо передачи фотографий, система должна также собирать данные о смартфонах пользователей.Из техзадания следует, что ООО предстоит разработать и внедрить на mos.ru процедуру сохранения "эталонной фотографии из профиля пользователя в дополнительную галерею подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ) Единого центра хранения данных (ЕЦХД) ГУ МВД по Москве".ЕЦХД обрабатывает данные с камер наружного наблюдения и может использоваться полицейскими для поиска преступников. После доработки системы распознавания лиц, правоохранительные органы смогут не только находить правонарушителей, но и отслеживать их маршруты и вычислять сообщников.По словам преподавателя Moscow Digital School Олега Блинова, эталонные фотографии будут использоваться для обучения системы и повышения качества распознавания лиц."Сфера применения ПАРСИВ ЕЦХД может быть безгранична — от выписки штрафов нарушителям самоизоляции до преследования политических оппонентов", - уточняет эксперт.Такого же мнения придерживаются и другие специалисты, опрошенные газетой. Более того, эксперты предположили, что на черном рынке может появиться новая услуга – вычисление местоположения человека по камерам видеонаблюдения с гарантией точности распознавания лица не менее 95%.По словам директора АНО "Информационная культура" Ивана Бегтина, фотографии для системы распознавания лиц могут поступать из различных государственных информационных систем, в том числе и с портала Госуслуг, и из социальных сетей. Видеокамеры для распознавания лиц появились недавно на некоторых станциях метро Москвы.

https://uz.sputniknews.ru/20211012/minobrazovaniya-rossii-vypustilo-pamyatku-na-sluchay-strelby-20881266.html

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