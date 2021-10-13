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Как заниматься бизнесом в Узбекистане и не попасть под "уголовку" — обзор
Как заниматься бизнесом в Узбекистане и не попасть под "уголовку" — обзор
Занятие бизнесом без получения разрешения, уведомления или лицензии ведет к административной и даже уголовной ответственности. Подробности — в материале. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-13T16:32+0500
2021-10-13T16:32+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. В Узбекистане вступили в силу измененные статьи Гражданского и Уголовного кодексов, а также Кодекса об административной ответственности, касающиеся лицензирования, разрешительных и уведомительных процедур.В частности, теперь юридическое лицо могут ликвидировать решением суда, если оно работает без лицензии, разрешения или уведомления уполномоченного органа.Какие наказания предусматриваютсяВ первую очередь, административные. Речь идет о штрафах, которые будут применены за нарушение законодательства (1 БРВ равен 270 тысяч сумов):Также предусматривается уголовное наказание. При этом не только за работу без лицензии, но и за занятие деятельностью без уведомления и разрешительного документа.Штрафы варьируются в зависимости от размеров доходов:Более крупный штраф (40 БРВ), лишение определенных прав до двух лет или обязательные общественные работы до 230 часов, исправительные работы до 10 месяцев могут назначить за деятельность без получения документа разрешительного характера и получение дохода в особо крупном размере.Самые большие штрафы и сроки наказания предусмотрены за работу без лицензии:Между тем закон прощает граждан, впервые совершивших преступление — их освободят от ответственности, если в 30-дневный срок со дня обнаружения преступления будут устранены последствия работы без лицензии, разрешения, уведомления, и будет возмещен материальный ущерб.
https://uz.sputniknews.ru/20210916/v-uzbekistane-individualnym-predprinimatelyam-predostavyat-ryad-nalogovyx-lgot-20514511.html
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узбекистан, бизнес, работа

Как заниматься бизнесом в Узбекистане и не попасть под "уголовку" — обзор

16:32 13.10.2021
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© Unsplash / Luis VillasmilМобильный телефон в руке мужчины
Мобильный телефон в руке мужчины - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2021
© Unsplash / Luis Villasmil
Занятие бизнесом без получения разрешения, уведомления или лицензии ведет к административной и даже уголовной ответственности. Подробности — в материале.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. В Узбекистане вступили в силу измененные статьи Гражданского и Уголовного кодексов, а также Кодекса об административной ответственности, касающиеся лицензирования, разрешительных и уведомительных процедур.
В частности, теперь юридическое лицо могут ликвидировать решением суда, если оно работает без лицензии, разрешения или уведомления уполномоченного органа.

Какие наказания предусматриваются

В первую очередь, административные. Речь идет о штрафах, которые будут применены за нарушение законодательства (1 БРВ равен 270 тысяч сумов):
за деятельность без направления уведомления: граждан — от 5 до 10 БРВ, должностных лиц — от 10 до 15 БРВ;
за деятельность без получения разрешения: граждан — 10-15 БРВ, должностных лиц — 15-20 БРВ;
за деятельность без лицензии: граждан — 15-20 БРВ, должностных лиц — 20-25 БРВ.
Также предусматривается уголовное наказание. При этом не только за работу без лицензии, но и за занятие деятельностью без уведомления и разрешительного документа.
Штрафы варьируются в зависимости от размеров доходов:
особо крупный размер от деятельности без направления уведомления. Штраф — 25 БРВ. Также нарушителей могут лишить определенных прав на срок до одного года либо заставить выполнять обязательные общественные работы до 160 часов;
за те же действия, совершенные опасным рецидивистом или по предварительному сговору группой лиц, предусмотрен штраф в размере 70 БРВ или обязательные общественные работы от 200 до 300 часов.
Более крупный штраф (40 БРВ), лишение определенных прав до двух лет или обязательные общественные работы до 230 часов, исправительные работы до 10 месяцев могут назначить за деятельность без получения документа разрешительного характера и получение дохода в особо крупном размере.
Санкции увеличиваются за эти же действия, совершенные опасным рецидивистом, по предварительному сговору группой лиц. При этом штраф составляет 90 БРВ. Альтернатива — обязательные общественные работы от 250 до 400 часов.
Самые большие штрафы и сроки наказания предусмотрены за работу без лицензии:
за получение дохода в особо крупном размере — штраф до 55 БРВ или лишение определенных прав до 5 лет, либо обязательные общественные работы до 300 часов или исправительные работы до трех лет;
эти же действия, совершенные опасным рецидивистом или по предварительному сговору, наказываются штрафом в 100 БРВ или обязательными общественными работами от 300 до 480 часов.
Между тем закон прощает граждан, впервые совершивших преступление — их освободят от ответственности, если в 30-дневный срок со дня обнаружения преступления будут устранены последствия работы без лицензии, разрешения, уведомления, и будет возмещен материальный ущерб.
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