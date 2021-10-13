https://uz.sputniknews.ru/20211013/kak-zanimatsya-biznesom-v-uzbekistane-i-ne-popast-pod-ugolovku--obzor-20887910.html

Как заниматься бизнесом в Узбекистане и не попасть под "уголовку" — обзор

Как заниматься бизнесом в Узбекистане и не попасть под "уголовку" — обзор

Занятие бизнесом без получения разрешения, уведомления или лицензии ведет к административной и даже уголовной ответственности. Подробности — в материале. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-13T16:32+0500

2021-10-13T16:32+0500

2021-10-13T16:32+0500

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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. В Узбекистане вступили в силу измененные статьи Гражданского и Уголовного кодексов, а также Кодекса об административной ответственности, касающиеся лицензирования, разрешительных и уведомительных процедур.В частности, теперь юридическое лицо могут ликвидировать решением суда, если оно работает без лицензии, разрешения или уведомления уполномоченного органа.Какие наказания предусматриваютсяВ первую очередь, административные. Речь идет о штрафах, которые будут применены за нарушение законодательства (1 БРВ равен 270 тысяч сумов):Также предусматривается уголовное наказание. При этом не только за работу без лицензии, но и за занятие деятельностью без уведомления и разрешительного документа.Штрафы варьируются в зависимости от размеров доходов:Более крупный штраф (40 БРВ), лишение определенных прав до двух лет или обязательные общественные работы до 230 часов, исправительные работы до 10 месяцев могут назначить за деятельность без получения документа разрешительного характера и получение дохода в особо крупном размере.Самые большие штрафы и сроки наказания предусмотрены за работу без лицензии:Между тем закон прощает граждан, впервые совершивших преступление — их освободят от ответственности, если в 30-дневный срок со дня обнаружения преступления будут устранены последствия работы без лицензии, разрешения, уведомления, и будет возмещен материальный ущерб.

https://uz.sputniknews.ru/20210916/v-uzbekistane-individualnym-predprinimatelyam-predostavyat-ryad-nalogovyx-lgot-20514511.html

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