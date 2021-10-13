https://uz.sputniknews.ru/20211013/mirziyoev-vystupit-na-sammite-eaes-20897903.html

Мирзиёев выступит на саммите ЕАЭС

Мирзиёев выступит на саммите ЕАЭС

Президент Узбекистана примет участие в Саммите ЕАЭС и обозначит перспективные направления практического взаимодействия с организацией. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-13T21:20+0500

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политика

узбекистан

шавкат мирзиёев

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступит на внеочередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает пресс-служба лидера.Саммит ЕАЭС пройдет в четверг, глава Узбекистан примет в нем участие в форме видеоконференцсвязи. Как поясняется, члены Совета рассмотрят актуальные вопросы дальнейшего углубления многостороннего торгово-экономического сотрудничества в рамках союза.Членами Совета являются президенты России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, премьер-министр Армении.Статус государства-наблюдателя в Организации Узбекистан получил в декабре прошлого года. В апреле 2021-го приняты меморандум о взаимодействии между правительством Республики Узбекистан и Евразийской экономической комиссией и план совместных мероприятий на 2021-2023 годы.

https://uz.sputniknews.ru/20210909/mirziyoev-nameren-uskorit-integratsiyu-s-eaes-i-vto-i-aktivizirovat-dialog-s-sosedyami-20430191.html

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узбекистан, шавкат мирзиёев, еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции