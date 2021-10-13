https://uz.sputniknews.ru/20211013/nazvany-regiony-s-naibolshim-postoyannym-naseleniem-20884577.html

Названы регионы с наибольшим постоянным населением

Названы регионы с наибольшим постоянным населением

В десятку наиболее густонаселенных регионов вошли три города и семь регионов страны. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-13T10:44+0500

2021-10-13T10:44+0500

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общество

узбекистан

население

государственный комитет по статистике

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ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Государственный комитет по статистике Узбекистана опубликовал на своем сайте список десяти регионов с наибольшим количеством населения.Лидером в этом списке стал город Наманган, где постоянно проживает 657 тысяч человек, на втором месте – город Самарканд с 559,4 тысячи жителей, а замыкает тройку наиболее густонаселенных регионов Ургутский район с 528.9 тысячи жителей.Ранее Нацстатком также опубликовал статистику по количеству многодетных семей. Первую строчку рейтинга заняла Кашкадарьинская область с 114,9 тысячи таких семей, последнюю – Навоийская область, здесь проживает 5,3 тысячи многодетных семей.

https://uz.sputniknews.ru/20211006/uzbekskaya-pyatiletka-chego-dobilas-respublika-s-novym-prezidentom-20781628.html

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узбекистан, население, государственный комитет по статистике