Названы регионы с наибольшим постоянным населением

ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Государственный комитет по статистике Узбекистана опубликовал на своем сайте список десяти регионов с наибольшим количеством населения.Лидером в этом списке стал город Наманган, где постоянно проживает 657 тысяч человек, на втором месте – город Самарканд с 559,4 тысячи жителей, а замыкает тройку наиболее густонаселенных регионов Ургутский район с 528.9 тысячи жителей.Ранее Нацстатком также опубликовал статистику по количеству многодетных семей. Первую строчку рейтинга заняла Кашкадарьинская область с 114,9 тысячи таких семей, последнюю – Навоийская область, здесь проживает 5,3 тысячи многодетных семей.
В десятку наиболее густонаселенных регионов вошли три города и семь регионов страны.
ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Государственный комитет по статистике Узбекистана опубликовал на своем сайте список десяти регионов с наибольшим количеством населения.
Лидером в этом списке стал город Наманган, где постоянно проживает 657 тысяч человек, на втором месте – город Самарканд с 559,4 тысячи жителей, а замыкает тройку наиболее густонаселенных регионов Ургутский район с 528.9 тысячи жителей.
ТОП-10 регионов с самым большим количеством населения
1 - г. Наманган – 657 тысяч человек-
2 - г. Самарканд – 559,4 тысяч человек
3 - Ургутский район – 528,9 тысяч человек
4 - г. Андижан – 456,4 тысяч человек
5 - Чиракчинский район – 428,8 тысяч человек
6 - Деновский район – 397,3 тысяч человек
7 - Алмазарский район – 383,1 тысяч человек
8 - Пасдаргомский район – 365,3 тысяч человек
9 - Юнусабадский район – 356,9 тысяч человек
10 - Шайхантахурский район – 352,8 тысяч человек
Ранее Нацстатком также опубликовал статистику по количеству многодетных семей. Первую строчку рейтинга заняла Кашкадарьинская область с 114,9 тысячи таких семей, последнюю – Навоийская область, здесь проживает 5,3 тысячи многодетных семей.