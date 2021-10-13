Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211013/nazvany-regiony-s-naibolshim-postoyannym-naseleniem-20884577.html
Названы регионы с наибольшим постоянным населением
Названы регионы с наибольшим постоянным населением
В десятку наиболее густонаселенных регионов вошли три города и семь регионов страны. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-13T10:44+0500
2021-10-13T10:46+0500
общество
узбекистан
население
государственный комитет по статистике
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/06/19556400_0:257:2727:1791_1920x0_80_0_0_8c534091630e6f4ccc526ba6b146325e.jpg
ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Государственный комитет по статистике Узбекистана опубликовал на своем сайте список десяти регионов с наибольшим количеством населения.Лидером в этом списке стал город Наманган, где постоянно проживает 657 тысяч человек, на втором месте – город Самарканд с 559,4 тысячи жителей, а замыкает тройку наиболее густонаселенных регионов Ургутский район с 528.9 тысячи жителей.Ранее Нацстатком также опубликовал статистику по количеству многодетных семей. Первую строчку рейтинга заняла Кашкадарьинская область с 114,9 тысячи таких семей, последнюю – Навоийская область, здесь проживает 5,3 тысячи многодетных семей.
https://uz.sputniknews.ru/20211006/uzbekskaya-pyatiletka-chego-dobilas-respublika-s-novym-prezidentom-20781628.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/06/19556400_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_0662dd7d3d9f390d4374f171c5359b5e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, население, государственный комитет по статистике

Названы регионы с наибольшим постоянным населением

10:44 13.10.2021 (обновлено: 10:46 13.10.2021)
145
© Sputnik / Рамиз БахтияровСемья освежается от прохлады фонтана
Семья освежается от прохлады фонтана - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В десятку наиболее густонаселенных регионов вошли три города и семь регионов страны.
ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Государственный комитет по статистике Узбекистана опубликовал на своем сайте список десяти регионов с наибольшим количеством населения.
Лидером в этом списке стал город Наманган, где постоянно проживает 657 тысяч человек, на втором месте – город Самарканд с 559,4 тысячи жителей, а замыкает тройку наиболее густонаселенных регионов Ургутский район с 528.9 тысячи жителей.
ТОП-10 регионов с самым большим количеством населения

1 - г. Наманган – 657 тысяч человек-

2 - г. Самарканд – 559,4 тысяч человек

3 - Ургутский район – 528,9 тысяч человек

4 - г. Андижан – 456,4 тысяч человек

5 - Чиракчинский район – 428,8 тысяч человек

6 - Деновский район – 397,3 тысяч человек

7 - Алмазарский район – 383,1 тысяч человек

8 - Пасдаргомский район – 365,3 тысяч человек

9 - Юнусабадский район – 356,9 тысяч человек

10 - Шайхантахурский район – 352,8 тысяч человек

Ранее Нацстатком также опубликовал статистику по количеству многодетных семей. Первую строчку рейтинга заняла Кашкадарьинская область с 114,9 тысячи таких семей, последнюю – Навоийская область, здесь проживает 5,3 тысячи многодетных семей.
Международная конференция Узбекистан: стремительные реформы за пять лет - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2021
Аналитика
Узбекская пятилетка: чего добилась республика с новым президентом
6 октября, 12:00
1870
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:13Власти России вдвое сократят выдачу разрешений на временное проживание иностранцев
11:00У США незаметно отобрали их самое хитрое оружие
10:44Названы регионы с наибольшим постоянным населением
10:39Российская прима-балерина Диана Вишнева проведет вечер современной хореографии в Ташкенте
10:30Франция узнала о себе правду: ее элиты насиловали детей
10:12"Путь к инфаркту и инсульту": Мясников назвал смертельную таблетку при кризе
09:33Власти Украины превратят Чернобыль в "бизнес-жилку"
08:54Узбекистан за 10 лет просил Google удалить контент шесть раз
08:30В G20 объяснили, что будет c Центральной Азией, если не спасти Афганистан
ВчераТанзила Нарбаева отправится с визитом в РФ
ВчераУзбекистан примет участие в заседании СМИД СНГ
ВчераМинобразования России выпустило памятку на случай стрельбы
ВчераПрощать по-русски: так ли хороша амнистия для мигрантов?
ВчераСтраны Азии призвали мировое сообщество помочь Афганистану
ВчераОтдых станет ближе: из столицы до Ташморя запустят скоростной автобус
ВчераРоссия предложила США снять все взаимные ограничения, вводившиеся ранее
ВчераВ Узбекистан доставили вакцину для мигрантов
ВчераВ Ташобласти загорелся мебельный цех – его тушили почти час
ВчераВласти отремонтировали прогнивший пол в кашкадарьинском школьном спортзале
ВчераЗа что воины-интернационалисты Узбекистана благодарили Путина