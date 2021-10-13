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https://uz.sputniknews.ru/20211013/red-wings-nachnet-letat-v-tashkent-v-noyabre--20885614.html
Red Wings начнет летать в Ташкент в ноябре
Red Wings начнет летать в Ташкент в ноябре
По данным авиакомпании, для авиарейсов планируется задействовать современные комфортабельные лайнеры Airbus 320. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан
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общество
авиасообщение
полеты
авиакомпания
red wings
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ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Российский авиаперевозчик Red Wings в ноябре начнет выполнять полеты из Ростова-на-Дону в Ташкент и Стамбул, сообщает пресс-служба авиакомпании.По данным Red Wings, для авиарейсов намечено задействовать современные комфортабельные лайнеры Airbus 320. Отмечается, что салоны этих самолетов могут вмещать до 180 пассажиров.Новые рейсы в Ташкент будут выполняться с 15 ноября по понедельникам, а в Стамбул — с 5 ноября по пятницам.В апреле этого года российская авиакомпания Red Wings рассматривала возможность начала полетов из Екатеринбурга и Челябинска сразу в несколько городов Узбекистана. На этих рейсах планировалось задействовать самолеты SSJ100.
https://uz.sputniknews.ru/20180420/Red-Wings-navoi-namangan-fergana-8006191.html
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авиасообщение, полеты, авиакомпания, red wings

Red Wings начнет летать в Ташкент в ноябре

11:34 13.10.2021 (обновлено: 12:11 13.10.2021)
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© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСамолёт авиакомпании "Red Wings" в аэропорту "Домодедово".
Самолёт авиакомпании Red Wings в аэропорту Домодедово. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
/
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По данным авиакомпании, для авиарейсов планируется задействовать современные комфортабельные лайнеры Airbus 320.
ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Российский авиаперевозчик Red Wings в ноябре начнет выполнять полеты из Ростова-на-Дону в Ташкент и Стамбул, сообщает пресс-служба авиакомпании.
По данным Red Wings, для авиарейсов намечено задействовать современные комфортабельные лайнеры Airbus 320. Отмечается, что салоны этих самолетов могут вмещать до 180 пассажиров.
Салон самолета Сухой Суперджет 100 (SSJ-100) - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2018
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20 апреля 2018, 16:10
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Новые рейсы в Ташкент будут выполняться с 15 ноября по понедельникам, а в Стамбул — с 5 ноября по пятницам.
В апреле этого года российская авиакомпания Red Wings рассматривала возможность начала полетов из Екатеринбурга и Челябинска сразу в несколько городов Узбекистана. На этих рейсах планировалось задействовать самолеты SSJ100.
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