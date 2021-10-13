https://uz.sputniknews.ru/20211013/red-wings-nachnet-letat-v-tashkent-v-noyabre--20885614.html
Red Wings начнет летать в Ташкент в ноябре
Red Wings начнет летать в Ташкент в ноябре
По данным авиакомпании, для авиарейсов планируется задействовать современные комфортабельные лайнеры Airbus 320. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-13T11:34+0500
2021-10-13T11:34+0500
2021-10-13T12:11+0500
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авиакомпания
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ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Российский авиаперевозчик Red Wings в ноябре начнет выполнять полеты из Ростова-на-Дону в Ташкент и Стамбул, сообщает пресс-служба авиакомпании.По данным Red Wings, для авиарейсов намечено задействовать современные комфортабельные лайнеры Airbus 320. Отмечается, что салоны этих самолетов могут вмещать до 180 пассажиров.Новые рейсы в Ташкент будут выполняться с 15 ноября по понедельникам, а в Стамбул — с 5 ноября по пятницам.В апреле этого года российская авиакомпания Red Wings рассматривала возможность начала полетов из Екатеринбурга и Челябинска сразу в несколько городов Узбекистана. На этих рейсах планировалось задействовать самолеты SSJ100.
https://uz.sputniknews.ru/20180420/Red-Wings-navoi-namangan-fergana-8006191.html
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авиасообщение, полеты, авиакомпания, red wings
Red Wings начнет летать в Ташкент в ноябре
11:34 13.10.2021 (обновлено: 12:11 13.10.2021)
По данным авиакомпании, для авиарейсов планируется задействовать современные комфортабельные лайнеры Airbus 320.
ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik.
Российский авиаперевозчик Red Wings в ноябре начнет выполнять полеты из Ростова-на-Дону в Ташкент и Стамбул, сообщает
пресс-служба авиакомпании.
По данным Red Wings, для авиарейсов намечено задействовать современные комфортабельные лайнеры Airbus 320. Отмечается, что салоны этих самолетов могут вмещать до 180 пассажиров.
Новые рейсы в Ташкент будут выполняться с 15 ноября по понедельникам, а в Стамбул — с 5 ноября по пятницам.
В апреле этого года российская авиакомпания Red Wings рассматривала возможность начала полетов
из Екатеринбурга и Челябинска сразу в несколько городов Узбекистана. На этих рейсах планировалось задействовать самолеты SSJ100.