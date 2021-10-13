https://uz.sputniknews.ru/20211013/v-kyrgyzstane-naznachen-novyy-predsedatel-kabineta-ministrov--20895683.html
В Кыргызстане назначен новый председатель Кабинета министров
В Кыргызстане назначен новый председатель Кабинета министров
Должность занял Акылбек Усенбекович Жапаров. Указ о назначении подписал глава государства Садыр Жапаров. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-13T19:14+0500
2021-10-13T19:14+0500
2021-10-13T19:14+0500
в мире
кыргызстан
кабинет министров
председательство
назначение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0d/20893953_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_b4eb741f751c7a433b24666473d100a6.jpg
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Председателем Кабинета министров Кыргызстана — руководителем администрации президента стал Акылбек Жапаров, сообщает пресс-служба лидера КР. Указ о назначении подписал глава государства Садыр Жапаров. "Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Жапаров Акылбек Усенбекович назначен председателем Кабинета министров Кыргызской Республики — Руководителем администрации президента Кыргызской Республики", - информируется в релизе. В соответствии с документом, Акыблек Жапаров освобожден от исполнения ранее возложенных на него обязанностей. Прежде он был вице-премьером, а также министром экономики и финансов. Кроме того, кыргызский президент подписал указ об утверждении нового состава правительства. Отмечается, что большинство министров сохранили свои посты.
https://uz.sputniknews.ru/20210312/s-kem-pogovoril-i-chemu-udivilsya-sadyr-zhaparov-v-uzbekistane--obzor-17723285.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0d/20893953_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_91c3879bd6cc1404c92670dca311390b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кыргызстан, кабинет министров, председательство, назначение
В Кыргызстане назначен новый председатель Кабинета министров
Должность занял Акылбек Усенбекович Жапаров. Указ о назначении подписал глава государства Садыр Жапаров.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik.
Председателем Кабинета министров Кыргызстана — руководителем администрации президента стал Акылбек Жапаров, сообщает
пресс-служба лидера КР. Указ о назначении подписал глава государства Садыр Жапаров.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Жапаров Акылбек Усенбекович назначен председателем Кабинета министров Кыргызской Республики — Руководителем администрации президента Кыргызской Республики", - информируется в релизе.
В соответствии с документом, Акыблек Жапаров освобожден от исполнения ранее возложенных на него обязанностей. Прежде он был вице-премьером, а также министром экономики и финансов.
Кроме того, кыргызский президент подписал указ
об утверждении нового состава правительства. Отмечается, что большинство министров сохранили свои посты.