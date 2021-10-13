https://uz.sputniknews.ru/20211013/v-kyrgyzstane-naznachen-novyy-predsedatel-kabineta-ministrov--20895683.html

В Кыргызстане назначен новый председатель Кабинета министров

В Кыргызстане назначен новый председатель Кабинета министров

Должность занял Акылбек Усенбекович Жапаров. Указ о назначении подписал глава государства Садыр Жапаров. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-13T19:14+0500

2021-10-13T19:14+0500

2021-10-13T19:14+0500

в мире

кыргызстан

кабинет министров

председательство

назначение

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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Председателем Кабинета министров Кыргызстана — руководителем администрации президента стал Акылбек Жапаров, сообщает пресс-служба лидера КР. Указ о назначении подписал глава государства Садыр Жапаров. "Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Жапаров Акылбек Усенбекович назначен председателем Кабинета министров Кыргызской Республики — Руководителем администрации президента Кыргызской Республики", - информируется в релизе. В соответствии с документом, Акыблек Жапаров освобожден от исполнения ранее возложенных на него обязанностей. Прежде он был вице-премьером, а также министром экономики и финансов. Кроме того, кыргызский президент подписал указ об утверждении нового состава правительства. Отмечается, что большинство министров сохранили свои посты.

https://uz.sputniknews.ru/20210312/s-kem-pogovoril-i-chemu-udivilsya-sadyr-zhaparov-v-uzbekistane--obzor-17723285.html

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кыргызстан, кабинет министров, председательство, назначение