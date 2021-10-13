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В Кыргызстане назначен новый председатель Кабинета министров
В Кыргызстане назначен новый председатель Кабинета министров
Должность занял Акылбек Усенбекович Жапаров. Указ о назначении подписал глава государства Садыр Жапаров. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-13T19:14+0500
2021-10-13T19:14+0500
в мире
кыргызстан
кабинет министров
председательство
назначение
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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Председателем Кабинета министров Кыргызстана — руководителем администрации президента стал Акылбек Жапаров, сообщает пресс-служба лидера КР. Указ о назначении подписал глава государства Садыр Жапаров. "Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Жапаров Акылбек Усенбекович назначен председателем Кабинета министров Кыргызской Республики — Руководителем администрации президента Кыргызской Республики", - информируется в релизе. В соответствии с документом, Акыблек Жапаров освобожден от исполнения ранее возложенных на него обязанностей. Прежде он был вице-премьером, а также министром экономики и финансов. Кроме того, кыргызский президент подписал указ об утверждении нового состава правительства. Отмечается, что большинство министров сохранили свои посты.
https://uz.sputniknews.ru/20210312/s-kem-pogovoril-i-chemu-udivilsya-sadyr-zhaparov-v-uzbekistane--obzor-17723285.html
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кыргызстан, кабинет министров, председательство, назначение

В Кыргызстане назначен новый председатель Кабинета министров

19:14 13.10.2021
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© Пресс-служба Жогорку КенешаМинистр экономики и финансов КР Акылбек Жапаров
Министр экономики и финансов КР Акылбек Жапаров - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2021
© Пресс-служба Жогорку Кенеша
Должность занял Акылбек Усенбекович Жапаров. Указ о назначении подписал глава государства Садыр Жапаров.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Председателем Кабинета министров Кыргызстана — руководителем администрации президента стал Акылбек Жапаров, сообщает пресс-служба лидера КР. Указ о назначении подписал глава государства Садыр Жапаров.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Жапаров Акылбек Усенбекович назначен председателем Кабинета министров Кыргызской Республики — Руководителем администрации президента Кыргызской Республики", - информируется в релизе.
- Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
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В соответствии с документом, Акыблек Жапаров освобожден от исполнения ранее возложенных на него обязанностей. Прежде он был вице-премьером, а также министром экономики и финансов.
Кроме того, кыргызский президент подписал указ об утверждении нового состава правительства. Отмечается, что большинство министров сохранили свои посты.
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