https://uz.sputniknews.ru/20211013/v-uzbekistane-ojidayut-pervyy-bort-oon-s-gumanitarnym-gruzom-dlya-afganistana-20888107.html

В Узбекистане ожидают первый борт ООН с гуманитарным грузом для Афганистана

В Узбекистане ожидают первый борт ООН с гуманитарным грузом для Афганистана

В состав первого груза войдут предметы первой необходимости. Следующие два борта прибудут в Термез из Центра логистики ООН в Дубае 16-17 октября. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-13T13:20+0500

2021-10-13T13:20+0500

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общество

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гуманитарная помощь

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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Самолет с гуманитарной помощью Управления ООН по делам беженцев (УВКБ) в ближайшие дни приземлится в Термезе, а оттуда через пункт пограничного пропуска Хайратон будет доставлена на грузовиках в Мазари-Шариф, передает служба новостей ООН.Директор логистического центра Termez Cargo Centre Нодирбек Джалилов уточнил, что планируемая дата — 15 октября. Это будет первый гуманитарный борт для республики, переживающей острый экономический кризис. Всего в Афганистан через Сурхандарьинскую область будет отправлено три таких самолета. В состав первого груза войдут предметы первой необходимости. Следующие два борта прибудут в Термез из Центра логистики ООН в Дубае 16-17 октября.Государственный переворот в Афганистане и, как следствие, острый экономический кризис начались в августе. Тогда члены движения "Талибан"* захватили власть в стране.Началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. А в ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* - террористическая организация, запрещенная на территории РФ и других стран.

https://uz.sputniknews.ru/20210915/v-uzbekistane-sozdan-logisticheskiy-tsentr-dlya-pomoschi-afganistanu-20505786.html

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