Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211013/v-uzbekistane-ojidayut-pervyy-bort-oon-s-gumanitarnym-gruzom-dlya-afganistana-20888107.html
В Узбекистане ожидают первый борт ООН с гуманитарным грузом для Афганистана
В Узбекистане ожидают первый борт ООН с гуманитарным грузом для Афганистана
В состав первого груза войдут предметы первой необходимости. Следующие два борта прибудут в Термез из Центра логистики ООН в Дубае 16-17 октября. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-13T13:20+0500
2021-10-13T13:20+0500
общество
оон
афганистан
термез
гуманитарная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0d/20888070_114:0:1056:530_1920x0_80_0_0_bf96bb917261577cbbdc694e950b485d.jpg
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Самолет с гуманитарной помощью Управления ООН по делам беженцев (УВКБ) в ближайшие дни приземлится в Термезе, а оттуда через пункт пограничного пропуска Хайратон будет доставлена на грузовиках в Мазари-Шариф, передает служба новостей ООН.Директор логистического центра Termez Cargo Centre Нодирбек Джалилов уточнил, что планируемая дата — 15 октября. Это будет первый гуманитарный борт для республики, переживающей острый экономический кризис. Всего в Афганистан через Сурхандарьинскую область будет отправлено три таких самолета. В состав первого груза войдут предметы первой необходимости. Следующие два борта прибудут в Термез из Центра логистики ООН в Дубае 16-17 октября.Государственный переворот в Афганистане и, как следствие, острый экономический кризис начались в августе. Тогда члены движения "Талибан"* захватили власть в стране.Началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. А в ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* - террористическая организация, запрещенная на территории РФ и других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210915/v-uzbekistane-sozdan-logisticheskiy-tsentr-dlya-pomoschi-afganistanu-20505786.html
афганистан
термез
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0d/20888070_231:0:938:530_1920x0_80_0_0_b48f923f2b6244cfd31a295a833cc447.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
оон, афганистан, термез, гуманитарная помощь

В Узбекистане ожидают первый борт ООН с гуманитарным грузом для Афганистана

13:20 13.10.2021
50
© Служба новостей ООНВ Узбекистане ждут первый борт ООН с помощью для Афганистана
В Узбекистане ждут первый борт ООН с помощью для Афганистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2021
© Служба новостей ООН
В состав первого груза войдут предметы первой необходимости. Следующие два борта прибудут в Термез из Центра логистики ООН в Дубае 16-17 октября.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Самолет с гуманитарной помощью Управления ООН по делам беженцев (УВКБ) в ближайшие дни приземлится в Термезе, а оттуда через пункт пограничного пропуска Хайратон будет доставлена на грузовиках в Мазари-Шариф, передает служба новостей ООН.
Директор логистического центра Termez Cargo Centre Нодирбек Джалилов уточнил, что планируемая дата — 15 октября. Это будет первый гуманитарный борт для республики, переживающей острый экономический кризис. Всего в Афганистан через Сурхандарьинскую область будет отправлено три таких самолета.
В состав первого груза войдут предметы первой необходимости. Следующие два борта прибудут в Термез из Центра логистики ООН в Дубае 16-17 октября.
Сотрудники ВПП распределяют продовольственную помощь в Герате, Афганистан. Август 2021 года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
В Узбекистане создан логистический центр для помощи Афганистану
15 сентября, 14:37
1117
Государственный переворот в Афганистане и, как следствие, острый экономический кризис начались в августе. Тогда члены движения "Талибан"* захватили власть в стране.
Началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. А в ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* - террористическая организация, запрещенная на территории РФ и других стран.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:20В Узбекистане ожидают первый борт ООН с гуманитарным грузом для Афганистана
13:10СМИ Британии извинились за фейк о краже РФ формулы AstraZeneca для "Спутника V"
12:37Фотографии с mos.ru передадут полиции
12:27В Андижане сотрудникам мединститута недодали 150 млн сумов из-за субботника
12:22Южная Корея выделила Узбекистану $5 млн на "коронавирусный мониторинг"
12:15Москва не планирует вводить дистанционное обучение
12:02Иностранным студентам значительно упростят пребывание в России
11:34Red Wings начнет летать в Ташкент в ноябре
11:13Власти России вдвое сократят выдачу разрешений на временное проживание иностранцев
11:00У США незаметно отобрали их самое хитрое оружие
10:44Названы регионы с наибольшим постоянным населением
10:39Российская прима-балерина Диана Вишнева проведет вечер современной хореографии в Ташкенте
10:30Франция узнала о себе правду: ее элиты насиловали детей
10:12"Путь к инфаркту и инсульту": Мясников назвал смертельную таблетку при кризе
09:33Власти Украины превратят Чернобыль в "бизнес-жилку"
08:54Узбекистан за 10 лет просил Google удалить контент шесть раз
08:30В G20 объяснили, что будет c Центральной Азией, если не спасти Афганистан
ВчераТанзила Нарбаева отправится с визитом в РФ
ВчераУзбекистан примет участие в заседании СМИД СНГ
ВчераМинобразования России выпустило памятку на случай стрельбы