https://uz.sputniknews.ru/20211013/yujnaya-koreya-vydelila-uzbekistanu-5-mln-na-koronavirusnyy-monitoring-20886538.html

Южная Корея выделила Узбекистану $5 млн на "коронавирусный мониторинг"

Южная Корея выделила Узбекистану $5 млн на "коронавирусный мониторинг"

На что именно узбекские власти потратят выделенные деньги, читайте в обзоре. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-13T12:22+0500

2021-10-13T12:22+0500

2021-10-13T12:26+0500

общество

южная корея

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Южная Корея выделила правительству Узбекистана 5 миллионов долларов на реализацию комплексной программы реагирования на COVID-19.Средства направят сразу на несколько целей:Корейское агентство по международному сотрудничеству (KOICA) также передало Минздраву республики 87 кислородных генераторов общей стоимостью 2,32 миллиона долларов.Ими оснастят 35 районных центров экстренной медицинской помощи.В Узбекистане, к настоящему моменту, зарегистрированы свыше 179 тысяч случаев заболевания коронавирусом, жертвами пандемии стали 1,2 тысячи человек, выздоровели — более 175 тысяч.В стране между тем уже полгода активно проводится вакцинация населения. Жителям дается на выбор один из нескольких препаратов: узбекско-китайский ZF-UZ-VAC 2001, российский "Спутник V", шведско-британская AstraZeneca, американская Moderna и американо-немецкий Pfizer/BioNTech.Также в среду Турция поставила в Узбекистан 200 тысяч доз вакцины CoronaVac (китайской компании Sinovac).

https://uz.sputniknews.ru/20211012/proizvedennaya-v-uzbekistane-vaktsina-sputnik-v-postupila-na-vnutrenniy-rynok-20873613.html

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южная корея, коронавирус covid-19