https://uz.sputniknews.ru/20211013/yujnaya-koreya-vydelila-uzbekistanu-5-mln-na-koronavirusnyy-monitoring-20886538.html
Южная Корея выделила Узбекистану $5 млн на "коронавирусный мониторинг"
Южная Корея выделила Узбекистану $5 млн на "коронавирусный мониторинг"
На что именно узбекские власти потратят выделенные деньги, читайте в обзоре. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-13T12:22+0500
2021-10-13T12:22+0500
2021-10-13T12:26+0500
общество
южная корея
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Южная Корея выделила правительству Узбекистана 5 миллионов долларов на реализацию комплексной программы реагирования на COVID-19.Средства направят сразу на несколько целей:Корейское агентство по международному сотрудничеству (KOICA) также передало Минздраву республики 87 кислородных генераторов общей стоимостью 2,32 миллиона долларов.Ими оснастят 35 районных центров экстренной медицинской помощи.В Узбекистане, к настоящему моменту, зарегистрированы свыше 179 тысяч случаев заболевания коронавирусом, жертвами пандемии стали 1,2 тысячи человек, выздоровели — более 175 тысяч.В стране между тем уже полгода активно проводится вакцинация населения. Жителям дается на выбор один из нескольких препаратов: узбекско-китайский ZF-UZ-VAC 2001, российский "Спутник V", шведско-британская AstraZeneca, американская Moderna и американо-немецкий Pfizer/BioNTech.Также в среду Турция поставила в Узбекистан 200 тысяч доз вакцины CoronaVac (китайской компании Sinovac).
https://uz.sputniknews.ru/20211012/proizvedennaya-v-uzbekistane-vaktsina-sputnik-v-postupila-na-vnutrenniy-rynok-20873613.html
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южная корея, коронавирус covid-19
Южная Корея выделила Узбекистану $5 млн на "коронавирусный мониторинг"
12:22 13.10.2021 (обновлено: 12:26 13.10.2021)
На что именно узбекские власти потратят выделенные деньги, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Южная Корея выделила правительству Узбекистана 5 миллионов долларов на реализацию комплексной программы реагирования на COVID-19.
Средства направят сразу на несколько целей:
создание национальной системы мониторинга инфекционных заболеваний и вакцинации;
контроль качества в лабораториях диагностики инфекционных заболеваний;
укрепление потенциала исследований, связанных с коронавирусом;
закупка оборудования медучреждениям в Узбекистане.
Корейское агентство по международному сотрудничеству (KOICA) также передало Минздраву республики 87 кислородных генераторов общей стоимостью 2,32 миллиона долларов.
Ими оснастят 35 районных центров экстренной медицинской помощи.
В Узбекистане, к настоящему моменту, зарегистрированы свыше 179 тысяч случаев заболевания коронавирусом, жертвами пандемии стали 1,2 тысячи человек, выздоровели — более 175 тысяч.
В стране между тем уже полгода активно проводится вакцинация населения.
Жителям дается на выбор один из нескольких препаратов: узбекско-китайский ZF-UZ-VAC 2001, российский "Спутник V", шведско-британская AstraZeneca, американская Moderna и американо-немецкий Pfizer/BioNTech.
Также в среду Турция поставила в Узбекистан 200 тысяч доз вакцины CoronaVac (китайской компании Sinovac).