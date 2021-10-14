https://uz.sputniknews.ru/20211014/kto-iz-inostrantsev-ne-podpadaet-pod-migratsionnuyu-amnistiyu-v-rossii-20899398.html

Кто из иностранцев не подпадает под "миграционную амнистию" в России

Кто из иностранцев не подпадает под "миграционную амнистию" в России

Снятие запрета на въезд в РФ вызвало оживление среди желающих приехать на заработки, несмотря на ситуацию с COVID-19. 14.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-14T09:31+0500

2021-10-14T09:31+0500

2021-10-14T09:31+0500

россия

мигранты

въезд

амнистия

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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Россия объявила о "миграционной амнистии" в отношении 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию страны.Об этом сообщили в посольстве РУз в РФ со ссылкой на первого замминистра МВД России, генерал-полковника Александра Горового.Отмечается, что снятие запрета на въезд в страну не распространяется на граждан Узбекистана, ранее депортированных из России по решению суда.В посольстве сообщили, что в рамках пилотного проекта МВД РФ совместно с узбекской стороной с 18 октября запустит механизм, согласно которому 10 тысячам граждан Узбекистана смогут оформить разрешения на работу до выезда из страны. Ранее в беседе со Sputnik ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, кандидат экономических наук Дмитрий Полетаев рассказал, по какому принципу проводится амнистия и какие категории мигрантов попадают под нее.Эксперт также объяснил, когда ожидать нового послабления для иностранцев.

https://uz.sputniknews.ru/20210528/izmeneniya-dlya-migrantov-v-rossii--chto-predlagaet-mvd-18950418.html

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мигранты, въезд, амнистия