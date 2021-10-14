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Кто из иностранцев не подпадает под "миграционную амнистию" в России
Кто из иностранцев не подпадает под "миграционную амнистию" в России
Снятие запрета на въезд в РФ вызвало оживление среди желающих приехать на заработки, несмотря на ситуацию с COVID-19. 14.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-14T09:31+0500
2021-10-14T09:31+0500
россия
мигранты
въезд
амнистия
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Россия объявила о "миграционной амнистии" в отношении 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию страны.Об этом сообщили в посольстве РУз в РФ со ссылкой на первого замминистра МВД России, генерал-полковника Александра Горового.Отмечается, что снятие запрета на въезд в страну не распространяется на граждан Узбекистана, ранее депортированных из России по решению суда.В посольстве сообщили, что в рамках пилотного проекта МВД РФ совместно с узбекской стороной с 18 октября запустит механизм, согласно которому 10 тысячам граждан Узбекистана смогут оформить разрешения на работу до выезда из страны. Ранее в беседе со Sputnik ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, кандидат экономических наук Дмитрий Полетаев рассказал, по какому принципу проводится амнистия и какие категории мигрантов попадают под нее.Эксперт также объяснил, когда ожидать нового послабления для иностранцев.
https://uz.sputniknews.ru/20210528/izmeneniya-dlya-migrantov-v-rossii--chto-predlagaet-mvd-18950418.html
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мигранты, въезд, амнистия

Кто из иностранцев не подпадает под "миграционную амнистию" в России

09:31 14.10.2021
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© Pixabay / Nickbar Рабочий, иллюстративное фото
Рабочий, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2021
© Pixabay / Nickbar
Снятие запрета на въезд в РФ вызвало оживление среди желающих приехать на заработки, несмотря на ситуацию с COVID-19.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Россия объявила о "миграционной амнистии" в отношении 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию страны.
Об этом сообщили в посольстве РУз в РФ со ссылкой на первого замминистра МВД России, генерал-полковника Александра Горового.
Отмечается, что снятие запрета на въезд в страну не распространяется на граждан Узбекистана, ранее депортированных из России по решению суда.
В посольстве сообщили, что в рамках пилотного проекта МВД РФ совместно с узбекской стороной с 18 октября запустит механизм, согласно которому 10 тысячам граждан Узбекистана смогут оформить разрешения на работу до выезда из страны.
"Этот механизм позволит значительно сократить срок оформления разрешения на работу, расходы за которые будет нести российские работодатели", — добавили в дипведомстве.
Ранее в беседе со Sputnik ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, кандидат экономических наук Дмитрий Полетаев рассказал, по какому принципу проводится амнистия и какие категории мигрантов попадают под нее.
Эксперт также объяснил, когда ожидать нового послабления для иностранцев.
Владимир Волох о миграционной реформе в России - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2021
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