https://uz.sputniknews.ru/20211012/proschat-po-russki-tak-li-xorosha-amnistiya-dlya-migrantov-20881046.html
Прощать по-русски: так ли хороша амнистия для мигрантов?
Прощать по-русски: так ли хороша амнистия для мигрантов?
Власти России сняли запрет на въезд для 150 тысяч мигрантов из Узбекистана, сообщает ФМР, что вызвало оживление среди желающих приехать на заработки, несмотря... 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T20:45+0500
2021-10-12T20:45+0500
2021-10-12T21:04+0500
видео
узбекистан
мигранты
амнистия
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По какому принципу проводится амнистия и какие категории мигрантов попадают под нее, а также когда ожидать нового послабления для иностранцев, в эксклюзивном интервью Sputnik рассказал ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, кандидат экономических наук Дмитрий Полетаев.Одним из главных мотивов прощения нарушителей миграционного законодательства из Узбекистана и Таджикистана стала сложная ситуация на рынке труда, вызванная продолжающейся пандемией. Экономика требует рабочих рук, поэтому приходится идти на компромисс и открывать границы для тех категорий, которые не представляют опасности для общества.Эксперт объяснил, что под амнистию обычно попадают категории мигрантов, у которых не было серьезных правонарушений. В таких случаях, уверен он, проще было бы изначально действовать через штрафы для тех, у кого незначительные правонарушения.По его словам, регулярные отмены запретов на въезд для иностранной рабочей силы не дадут ожидаемый эффект. Мигранты важны для России, отметил он, но нужна четкая система регулирования отношений работник-работодатель."Необходимо постепенно либерализировать миграционную сферу, что касается амнистии, целесообразно объявлять ее не чаще чем раз в 5-10 лет, иначе нивелируется ценность законодательства, а наказание теряет смысл, ведь все равно скоро простят", — полагает эксперт.Полетаев упоминает исследования, проведенные совместно с МОМ в 2020 году, которые показали, что у 60% мигрантов есть проблема с легальностью.Полную версию интервью смотрите в нашем видео.
https://uz.sputniknews.ru/20210528/izmeneniya-dlya-migrantov-v-rossii--chto-predlagaet-mvd-18950418.html
https://uz.sputniknews.ru/20211012/vlasti-rf-snyali-zapret-na-vezd-dlya-150-tysyach-migrantov-iz-uzbekistana-20865663.html
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узбекистан, мигранты, амнистия
Прощать по-русски: так ли хороша амнистия для мигрантов?
20:45 12.10.2021 (обновлено: 21:04 12.10.2021)
Власти России сняли запрет на въезд для 150 тысяч мигрантов из Узбекистана, сообщает ФМР, что вызвало оживление среди желающих приехать на заработки, несмотря на ситуацию с пандемией.
По какому принципу проводится амнистия и какие категории мигрантов попадают под нее, а также когда ожидать нового послабления для иностранцев, в эксклюзивном интервью Sputnik рассказал ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, кандидат экономических наук Дмитрий Полетаев.
Одним из главных мотивов прощения нарушителей миграционного законодательства из Узбекистана и Таджикистана стала сложная ситуация на рынке труда, вызванная продолжающейся пандемией. Экономика требует рабочих рук, поэтому приходится идти на компромисс и открывать границы для тех категорий, которые не представляют опасности для общества.
Эксперт объяснил, что под амнистию обычно попадают категории мигрантов, у которых не было серьезных правонарушений. В таких случаях, уверен он, проще было бы изначально действовать через штрафы для тех, у кого незначительные правонарушения.
"Чем мягче подход к иностранцам, тем больше легальности, а следовательно — эффективнее контроль за ними. Амнистия — это временный выход, которым не стоит злоупотреблять" - считает Дмитрий Полетаев.
По его словам, регулярные отмены запретов на въезд для иностранной рабочей силы не дадут ожидаемый эффект. Мигранты важны для России, отметил он, но нужна четкая система регулирования отношений работник-работодатель.
"Необходимо постепенно либерализировать миграционную сферу, что касается амнистии, целесообразно объявлять ее не чаще чем раз в 5-10 лет, иначе нивелируется ценность законодательства, а наказание теряет смысл, ведь все равно скоро простят", — полагает эксперт.
Полетаев упоминает исследования, проведенные совместно с МОМ в 2020 году, которые показали, что у 60% мигрантов есть проблема с легальностью.
"В этом смысле опыт Узбекистана по оргнабору, в том числе медосмотр на родине и сбор документов, может стать действенным примером для стран ЦА. Однако это касается крупных компаний — частному секторы такие процедуры просто не под силу", — резюмировал он.
Полную версию интервью смотрите в нашем видео.