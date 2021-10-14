https://uz.sputniknews.ru/20211014/net-konsensusa-soxranit-li-afganistan-svoy-status-v-shos-20911576.html

Нет консенсуса: сохранит ли Афганистан свой статус в ШОС

Нет консенсуса: сохранит ли Афганистан свой статус в ШОС

Афганистан является страной-наблюдателем в ШОС, однако будут ли его представители присутствовать на ее следующих заседаниях сейчас под вопросом. 14.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-14T17:22+0500

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2021-10-14T17:22+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

шос

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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Афганистан сохраняет статус страны-наблюдателя в ШОС, но его участие в мероприятиях организации зависит от консенсусного решения стран-членов, сообщает РИА Новости.Об этом журналистам заявил представитель Узбекистана в Организации Рахматулла Нуримбетов. Сейчас республика является страной-председателем ШОС. Он обратил внимание, что на саммите в Душанбе представителей Афганистана не было. При этом будут ли они участвовать на следующих заседаниях организации зависит от консенсуса, так как ШОС основана на консенсусе и все решения в рамках организации принимаются именно так.Ранее спецпредставитель президента РФ по делам Шанхайской организации сотрудничества Бахтиер Хакимов высказался о признании новых властей в Афганистане. По его словам, об этом речи сейчас не идет. Однако, по его словам, необходимо налаживать контакты с Кабулом для конструктивной помощи этой стране.В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

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