Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Нет консенсуса: сохранит ли Афганистан свой статус в ШОС
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© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкФлаги участников заседания Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС
© Пресс-служба МИД РФ/
Афганистан является страной-наблюдателем в ШОС, однако будут ли его представители присутствовать на ее следующих заседаниях сейчас под вопросом.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Афганистан сохраняет статус страны-наблюдателя в ШОС, но его участие в мероприятиях организации зависит от консенсусного решения стран-членов, сообщает РИА Новости.
Об этом журналистам заявил представитель Узбекистана в Организации Рахматулла Нуримбетов. Сейчас республика является страной-председателем ШОС.
"Некоторые страны поддерживают двусторонний контакт с новой властью, я имею ввиду страны ШОС. Но от имени ШОС никто не поддерживает контакт. Для этого надо консенсусное решение и признание новых властей со стороны восьми государств-членов", — заявил Нуримбетов журналистам.
Он обратил внимание, что на саммите в Душанбе представителей Афганистана не было. При этом будут ли они участвовать на следующих заседаниях организации зависит от консенсуса, так как ШОС основана на консенсусе и все решения в рамках организации принимаются именно так.
"То есть все восемь государств-членов должны иметь консенсус, в том числе по данному вопросу. Поэтому это зависит не только от развития ситуации в самом Афганистане, но и от характера отношений с соседними государствами", — пояснил он.
Ранее спецпредставитель президента РФ по делам Шанхайской организации сотрудничества Бахтиер Хакимов высказался о признании новых властей в Афганистане. По его словам, об этом речи сейчас не идет. Однако, по его словам, необходимо налаживать контакты с Кабулом для конструктивной помощи этой стране.
В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран