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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20211014/net-konsensusa-soxranit-li-afganistan-svoy-status-v-shos-20911576.html
Нет консенсуса: сохранит ли Афганистан свой статус в ШОС
Нет консенсуса: сохранит ли Афганистан свой статус в ШОС
Афганистан является страной-наблюдателем в ШОС, однако будут ли его представители присутствовать на ее следующих заседаниях сейчас под вопросом. 14.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-14T17:22+0500
2021-10-14T17:22+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
афганистан
шос
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Афганистан сохраняет статус страны-наблюдателя в ШОС, но его участие в мероприятиях организации зависит от консенсусного решения стран-членов, сообщает РИА Новости.Об этом журналистам заявил представитель Узбекистана в Организации Рахматулла Нуримбетов. Сейчас республика является страной-председателем ШОС. Он обратил внимание, что на саммите в Душанбе представителей Афганистана не было. При этом будут ли они участвовать на следующих заседаниях организации зависит от консенсуса, так как ШОС основана на консенсусе и все решения в рамках организации принимаются именно так.Ранее спецпредставитель президента РФ по делам Шанхайской организации сотрудничества Бахтиер Хакимов высказался о признании новых властей в Афганистане. По его словам, об этом речи сейчас не идет. Однако, по его словам, необходимо налаживать контакты с Кабулом для конструктивной помощи этой стране.В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20211012/strany-azii-prizvali-mirovoe-soobschestvo-pomoch-afganistanu-20880755.html
https://uz.sputniknews.ru/20211012/klintsevich-svyazi-s-tashkentom-dlya-afganistana--eto-glotok-svejego-vozduxa-20877915.html
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афганистан, шос

Нет консенсуса: сохранит ли Афганистан свой статус в ШОС

17:22 14.10.2021
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© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкФлаги участников заседания Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС
Флаги участников заседания Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2021
© Пресс-служба МИД РФ
/
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Афганистан является страной-наблюдателем в ШОС, однако будут ли его представители присутствовать на ее следующих заседаниях сейчас под вопросом.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Афганистан сохраняет статус страны-наблюдателя в ШОС, но его участие в мероприятиях организации зависит от консенсусного решения стран-членов, сообщает РИА Новости.
Об этом журналистам заявил представитель Узбекистана в Организации Рахматулла Нуримбетов. Сейчас республика является страной-председателем ШОС.

"Некоторые страны поддерживают двусторонний контакт с новой властью, я имею ввиду страны ШОС. Но от имени ШОС никто не поддерживает контакт. Для этого надо консенсусное решение и признание новых властей со стороны восьми государств-членов", — заявил Нуримбетов журналистам.

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Он обратил внимание, что на саммите в Душанбе представителей Афганистана не было. При этом будут ли они участвовать на следующих заседаниях организации зависит от консенсуса, так как ШОС основана на консенсусе и все решения в рамках организации принимаются именно так.

"То есть все восемь государств-членов должны иметь консенсус, в том числе по данному вопросу. Поэтому это зависит не только от развития ситуации в самом Афганистане, но и от характера отношений с соседними государствами", — пояснил он.

Ранее спецпредставитель президента РФ по делам Шанхайской организации сотрудничества Бахтиер Хакимов высказался о признании новых властей в Афганистане. По его словам, об этом речи сейчас не идет. Однако, по его словам, необходимо налаживать контакты с Кабулом для конструктивной помощи этой стране.
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В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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