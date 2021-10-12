https://uz.sputniknews.ru/20211012/strany-azii-prizvali-mirovoe-soobschestvo-pomoch-afganistanu-20880755.html

Страны Азии призвали мировое сообщество помочь Афганистану

Страны Азии призвали мировое сообщество помочь Афганистану

Главы МИД стран-участниц СВМДА призывают международное сообщество помочь Афганистану в реализации крупных проектов, которые способствуют превращению этой... 12.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-12T20:27+0500

2021-10-12T20:27+0500

2021-10-12T20:27+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

афганистан

абдулазиз камилов

мид узбекистана

азия

касым-жомарт токаев

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ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Главы МИД стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) призвали мировое сообщество оказать содействие Афганистану в реализации крупных инфраструктурных проектов.Особенно это касается проектов в области транспорта и энергетики, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление казахстанского председательства, принятое по итогам встречи в Нур-Султане.Министры подчеркнули "важность предоставления транзитных объектов для Афганистана соседними странами, обеспечивая при этом национальный суверенитет этих стран и принимая все необходимые меры для предотвращения незаконного оборота наркотиков и проникновения террористических и других экстремистских элементов под видом беженцев в соседние страны".Наряду с этим министры подчеркнули, что восстановление мира и экономического развития в Афганистане на основе всеобъемлющего политического урегулирования путем переговоров является ключом к безопасности и стабильности в регионе СВМДА.Узбекскую делегацию на VI встрече министров иностранных дел стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии возглавляет Абдулазиз Камилов.По данным пресс-службы узбекистанского внешнеполитического ведомства, участники заседания, помимо ситуации в Афганистане, обсудили вопросы обеспечения безопасности и укрепления взаимодоверия в регионе, а также стимулирования экономической кооперации в постпандемический период.12 октября главы делегаций стран-участниц СВМДА были приняты президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.Форум СВМДА был создан по инициативе Казахстана в 1992 году. Его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций участвуют в качестве наблюдателей. С 2014-го штаб-квартира СВМДА находится в столице Казахстана.

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https://uz.sputniknews.ru/20211012/afganistanu-dlya-soxraneniya-stabilnosti-vajno-perejit-etu-zimu--mirziyoev-20873028.html

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узбекистан, афганистан, абдулазиз камилов, мид узбекистана, азия, касым-жомарт токаев