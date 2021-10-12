Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Страны Азии призвали мировое сообщество помочь Афганистану
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© Пресс-служба МИД УзбекистанаСовещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Главы МИД стран-участниц СВМДА призывают международное сообщество помочь Афганистану в реализации крупных проектов, которые способствуют превращению этой страны в важное звено региональной сопряженности.
ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Главы МИД стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) призвали мировое сообщество оказать содействие Афганистану в реализации крупных инфраструктурных проектов.
Особенно это касается проектов в области транспорта и энергетики, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление казахстанского председательства, принятое по итогам встречи в Нур-Султане.
"Министры призывают международное сообщество помочь Афганистану в реализации крупных инфраструктурных проектов, особенно в областях транспорта и энергетики, которые, несомненно, способствуют превращению Афганистана в важное звено региональной сопряженности", — говорится в документе.
Министры подчеркнули "важность предоставления транзитных объектов для Афганистана соседними странами, обеспечивая при этом национальный суверенитет этих стран и принимая все необходимые меры для предотвращения незаконного оборота наркотиков и проникновения террористических и других экстремистских элементов под видом беженцев в соседние страны".
Наряду с этим министры подчеркнули, что восстановление мира и экономического развития в Афганистане на основе всеобъемлющего политического урегулирования путем переговоров является ключом к безопасности и стабильности в регионе СВМДА.
"Министры также подчеркивают, что Афганистан не должен становиться убежищем для террористических групп. Министры выступают за единый, суверенный и процветающий Афганистан, существующий в гармонии со своими соседями. Министры обеспокоены потенциальной угрозой проникновения террористических и других деструктивных элементов с территории Афганистана в соседние страны", — отмечается в документе.
Узбекскую делегацию на VI встрече министров иностранных дел стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии возглавляет Абдулазиз Камилов.
По данным пресс-службы узбекистанского внешнеполитического ведомства, участники заседания, помимо ситуации в Афганистане, обсудили вопросы обеспечения безопасности и укрепления взаимодоверия в регионе, а также стимулирования экономической кооперации в постпандемический период.
12 октября главы делегаций стран-участниц СВМДА были приняты президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.
Форум СВМДА был создан по инициативе Казахстана в 1992 году. Его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии.
Членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций участвуют в качестве наблюдателей. С 2014-го штаб-квартира СВМДА находится в столице Казахстана.