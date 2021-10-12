https://uz.sputniknews.ru/20211012/klintsevich-svyazi-s-tashkentom-dlya-afganistana--eto-glotok-svejego-vozduxa-20877915.html

Клинцевич: связи с Ташкентом для Афганистана — это глоток свежего воздуха

Клинцевич: связи с Ташкентом для Афганистана — это глоток свежего воздуха

Ташкент и Кабул договорились провести совместные переговоры, а ранее "Талибан"* даже заверил северного соседа, что узбекский язык останется одним из... 12.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-12T18:16+0500

2021-10-12T18:16+0500

2021-10-12T18:41+0500

узбекистан

афганистан

безопасность

экономика

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

мультимедиа

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Насколько афганцы готовы сотрудничать, ведущая Sputnik Анна Черкасова обсудила с лидером Российского Союза ветеранов Афганистана Францем Клинцевичем.Эксперт позитивно оценивает дипломатические усилия Ташкента в этом направлении, отмечая, что это гораздо более выигрышная стратегия, чем глухая оборона или изоляция.Также эксперт отметил, что диалог Ташкента и Кабула, которые планируют заниматься энергетикой, транспортными путями и устройством ж/д линий, имеет колоссальное значение и для российских специалистов и инвесторов."Выстроить прямую торговлю с использованием железнодорожного сообщения по линии Афганистан - Россия - Европа одинаково важны для Кабула, Ташкента и Москвы", —считает ветеран афганских событий.Франц Клинцевич рассказал также, что сегодня многие афганские руководители крайне заинтересованы и готовы вступить в диалог с любым инвестором в плане развития дорожно-транспортной системы и полезных ископаемых.Талибану нужно превратиться из террористов в организацию, с которой можно вести диалог на привычном уровне. А для Узбекистана выстраивание диалога со своим южным соседом не только необходимость, но и возможность, как экономическая, так и стратегическая."Вряд ли стоит ожидать в ближайшее время стабильности в Афганистане, до нового года обострения вполне возможны. В этих условиях стратегия Ташкента по налаживанию диалога с ИРА выглядит более чем прагматично", — заключил эксперт.Подробный анализ ситуации и перспектив взаимодействия Ташкента и Кабула в видеоинтервью Sputnik Узбекистан.* — организация и ее члены признана террористической и запрещена в РФ и ряде стран

https://uz.sputniknews.ru/20210924/u-tashkenta-est-svoe-videnie-afganistana-i-ponimanie-politiki-talibov-20642898.html

https://uz.sputniknews.ru/20211008/afganistan-mojet-stat-stranoy-izgoem-kak-v-1990-x-uzbekistan-ne-soglasen-20825822.html

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Анна Черкасова

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Анна Черкасова

узбекистан, афганистан, безопасность, экономика, мультимедиа