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Патрушев: США стремятся ослабить связи России со странами Центральной Азии
Патрушев: США стремятся ослабить связи России со странами Центральной Азии
Секретарь Совбеза РФ рассказал, что нужно сделать, чтобы не допустить реализации коварного замысла Вашингтона. 14.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-14T14:03+0500
2021-10-14T14:03+0500
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центральная азия
николай патрушев
совет безопасности российской федерации
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. США будут прилагать значительные усилия на ослабление связей России с ее центральноазиатскими партнерами.Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.По его словам, в связи с этим необходима координация деятельности спецслужб и правоохранительных органов для противодействия реализации сценариев цветных революций.Важно также наладить диалог в сфере регулирования деятельности некоммерческих организаций, получающих финансирование из-за рубежа, а также по отслеживанию других недружественных шагов стран Запада и их подрывной деятельности на территории СНГ, заключил Патрушев.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров раскрыл истинные цели США и НАТО в Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20211009/lavrov-rf-protiv-perenosa-voennyx-sil-zapada-iz-afganistana-v-tsentralnuyu-aziyu-20835514.html
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сша, центральная азия, николай патрушев, совет безопасности российской федерации

Патрушев: США стремятся ослабить связи России со странами Центральной Азии

14:03 14.10.2021
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© Министерство обороны УзбекистанаВоенные учения Узбекистана и Россия на полигоне "Сазаган"
Военные учения Узбекистана и Россия на полигоне Сазаган - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2021
© Министерство обороны Узбекистана
Секретарь Совбеза РФ рассказал, что нужно сделать, чтобы не допустить реализации коварного замысла Вашингтона.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. США будут прилагать значительные усилия на ослабление связей России с ее центральноазиатскими партнерами.
Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.
"Значительные усилия будут направлены на ослабление имеющихся связей Москвы с нашими центральноазиатскими партнерами".
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - Sputnik Узбекистан
Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ
По его словам, в связи с этим необходима координация деятельности спецслужб и правоохранительных органов для противодействия реализации сценариев цветных революций.
Важно также наладить диалог в сфере регулирования деятельности некоммерческих организаций, получающих финансирование из-за рубежа, а также по отслеживанию других недружественных шагов стран Запада и их подрывной деятельности на территории СНГ, заключил Патрушев.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров раскрыл истинные цели США и НАТО в Центральной Азии.
Военнослужащие у самолета - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.10.2021
Россия
Лавров: РФ против переноса военных сил Запада из Афганистана в Центральную Азию
9 октября, 11:40
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