https://uz.sputniknews.ru/20211014/patrushev-ssha-stremyatsya-oslabit-svyazi-rossii-so-stranami-tsentralnoy-azii-20906666.html

Патрушев: США стремятся ослабить связи России со странами Центральной Азии

Патрушев: США стремятся ослабить связи России со странами Центральной Азии

Секретарь Совбеза РФ рассказал, что нужно сделать, чтобы не допустить реализации коварного замысла Вашингтона. 14.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-14T14:03+0500

2021-10-14T14:03+0500

2021-10-14T14:03+0500

политика

сша

центральная азия

николай патрушев

совет безопасности российской федерации

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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. США будут прилагать значительные усилия на ослабление связей России с ее центральноазиатскими партнерами.Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.По его словам, в связи с этим необходима координация деятельности спецслужб и правоохранительных органов для противодействия реализации сценариев цветных революций.Важно также наладить диалог в сфере регулирования деятельности некоммерческих организаций, получающих финансирование из-за рубежа, а также по отслеживанию других недружественных шагов стран Запада и их подрывной деятельности на территории СНГ, заключил Патрушев.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров раскрыл истинные цели США и НАТО в Центральной Азии.

https://uz.sputniknews.ru/20211009/lavrov-rf-protiv-perenosa-voennyx-sil-zapada-iz-afganistana-v-tsentralnuyu-aziyu-20835514.html

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сша, центральная азия, николай патрушев, совет безопасности российской федерации