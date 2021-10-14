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Переговоры властей Узбекистана и талибов пройдут в Термезе 15 октября
Переговоры властей Узбекистана и талибов пройдут в Термезе 15 октября
В повестку включены вопросы торгово-экономического характера. 14.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-14T15:08+0500
2021-10-14T15:29+0500
политика
афганистан
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Переговоры властей Узбекистана и Афганистана запланированы на 15 октября в приграничном Термезе.Об этом РИА Новости сообщил один из участников этих переговоров с узбекской стороны.Он уточнил, что в повестку включены вопросы торгово-экономического характера.Речь пойдет, в частности, об устранении барьеров для роста взаимного товарооборота, а также запуске проектов строительства ЛЭП "Сурхан – Пули-Хумри" и железной дороги по маршруту "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар".На прошлой неделе глава МИД РУз Абдулазиз Камилов провел в Кабуле переговоры с представителями временного правительства Афганистана. По итогам встречи была достигнута договоренность провести в ближайшее время совместные переговоры в Термезе.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20211003/taliban-pytaetsya-dogovoritsya-s-uzbekistanom-o-vozobnovlenii-aviasoobscheniya-20744316.html
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Переговоры властей Узбекистана и талибов пройдут в Термезе 15 октября

15:08 14.10.2021 (обновлено: 15:29 14.10.2021)
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© AP Photo / Felipe DanaТалибы в Афганистане
Талибы в Афганистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2021
© AP Photo / Felipe Dana
В повестку включены вопросы торгово-экономического характера.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Переговоры властей Узбекистана и Афганистана запланированы на 15 октября в приграничном Термезе.
Об этом РИА Новости сообщил один из участников этих переговоров с узбекской стороны.
"Встреча должна состояться в Термезе завтра", — рассказал источник.
Он уточнил, что в повестку включены вопросы торгово-экономического характера.
Речь пойдет, в частности, об устранении барьеров для роста взаимного товарооборота, а также запуске проектов строительства ЛЭП "Сурхан – Пули-Хумри" и железной дороги по маршруту "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар".
На прошлой неделе глава МИД РУз Абдулазиз Камилов провел в Кабуле переговоры с представителями временного правительства Афганистана.
По итогам встречи была достигнута договоренность провести в ближайшее время совместные переговоры в Термезе.
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Захват талибами власти в Афганистане

В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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