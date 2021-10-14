https://uz.sputniknews.ru/20211014/peregovory-vlastey-uzbekistana-i-talibov-v-termeze-namecheny-na-pyatnitsu-20908380.html

Переговоры властей Узбекистана и талибов пройдут в Термезе 15 октября

Переговоры властей Узбекистана и талибов пройдут в Термезе 15 октября

В повестку включены вопросы торгово-экономического характера. 14.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-14T15:08+0500

2021-10-14T15:08+0500

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политика

афганистан

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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Переговоры властей Узбекистана и Афганистана запланированы на 15 октября в приграничном Термезе.Об этом РИА Новости сообщил один из участников этих переговоров с узбекской стороны.Он уточнил, что в повестку включены вопросы торгово-экономического характера.Речь пойдет, в частности, об устранении барьеров для роста взаимного товарооборота, а также запуске проектов строительства ЛЭП "Сурхан – Пули-Хумри" и железной дороги по маршруту "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар".На прошлой неделе глава МИД РУз Абдулазиз Камилов провел в Кабуле переговоры с представителями временного правительства Афганистана. По итогам встречи была достигнута договоренность провести в ближайшее время совместные переговоры в Термезе.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20211003/taliban-pytaetsya-dogovoritsya-s-uzbekistanom-o-vozobnovlenii-aviasoobscheniya-20744316.html

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