https://uz.sputniknews.ru/20211014/v-tashkent-city-izmenili-pravila-vxoda-20904338.html
В Tashkent City изменили правила входа
В Tashkent City изменили правила входа
Вход для посетителей сделали бесплатным, автомобилистам же навстречу не пошли. Стоимость заезда каждой машины на территорию осталась прежней — 20 000 сумов. 14.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-14T12:26+0500
2021-10-14T12:26+0500
2021-10-14T12:38+0500
общество
ташкент
население
tashkent city
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. В администрации МДЦ "Tashkent City" сообщили об изменении правил входа на территорию парка. "Сообщаем вам, что с 14 октября 2021 года, вход в парк "Tashkent city" становится бесплатным, за исключением въезда на автомобиле", — говорится в Instagram-профиле делового центра.При этом цена въезда машин остается прежней — 20 000 сумов.Напомним, вход в парк стал платным в конце прошлого года. Стоимость билета для взрослых составляла 10 тысяч сумов, для детей — 5 тысяч сумов. Хоким столицы объяснил это решение тем, что на содержание территории и объектов парка уходит слишком много денег.
https://uz.sputniknews.ru/20210818/otel-hilton-v-tashkent-city-vystavili-na-prodaju-20131293.html
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ташкент, население, tashkent city
В Tashkent City изменили правила входа
12:26 14.10.2021 (обновлено: 12:38 14.10.2021)
Вход для посетителей сделали бесплатным, автомобилистам же навстречу не пошли. Стоимость заезда каждой машины на территорию осталась прежней — 20 000 сумов.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. В администрации МДЦ "Tashkent City" сообщили об изменении правил входа на территорию парка.
"Сообщаем вам, что с 14 октября 2021 года, вход в парк "Tashkent city" становится бесплатным, за исключением въезда на автомобиле", — говорится
в Instagram-профиле делового центра.
При этом цена въезда машин остается прежней — 20 000 сумов.
Напомним, вход в парк стал платным
в конце прошлого года. Стоимость билета для взрослых составляла 10 тысяч сумов, для детей — 5 тысяч сумов. Хоким столицы объяснил
это решение тем, что на содержание территории и объектов парка уходит слишком много денег.