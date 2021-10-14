https://uz.sputniknews.ru/20211014/v-tashkent-city-izmenili-pravila-vxoda-20904338.html

В Tashkent City изменили правила входа

В Tashkent City изменили правила входа

Вход для посетителей сделали бесплатным, автомобилистам же навстречу не пошли. Стоимость заезда каждой машины на территорию осталась прежней — 20 000 сумов. 14.10.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

ташкент

население

tashkent city

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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. В администрации МДЦ "Tashkent City" сообщили об изменении правил входа на территорию парка. "Сообщаем вам, что с 14 октября 2021 года, вход в парк "Tashkent city" становится бесплатным, за исключением въезда на автомобиле", — говорится в Instagram-профиле делового центра.При этом цена въезда машин остается прежней — 20 000 сумов.Напомним, вход в парк стал платным в конце прошлого года. Стоимость билета для взрослых составляла 10 тысяч сумов, для детей — 5 тысяч сумов. Хоким столицы объяснил это решение тем, что на содержание территории и объектов парка уходит слишком много денег.

https://uz.sputniknews.ru/20210818/otel-hilton-v-tashkent-city-vystavili-na-prodaju-20131293.html

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ташкент, население, tashkent city