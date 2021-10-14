https://uz.sputniknews.ru/20211014/v-tashkente-otkroetsya-filial-indiyskogo-vuza--glocal-unversity--20910780.html
В Ташкенте откроется филиал индийского вуза Glocal University
В Ташкенте откроется филиал индийского вуза Glocal University
В хокимияте Ташкента заявили, что высшее учебное заведение имеет большой опыт работы в сфере подготовки медицинских, сельскохозяйственных и банковских... 14.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-14T16:20+0500
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Филиал индийского вуза Glocal University откроется в Учтепинском районе столицы, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента. Для реализации инициативы в Узбекистан прибыли сотрудники университета Индии. Они встретились с представителями местной власти, чтобы обсудить с ними вопросы по дальнейшему сотрудничеству. В хокимияте отметили, что высшее учебное заведение имеет большой опыт работы в сфере подготовки медицинских, сельскохозяйственных и банковских специалистов.В Узбекистане за последние два года также были открыты филиалы нескольких российских вузов. На данный момент в республике действуют отделения МГИМО, МИСиС, РГПУ им. Герцена, ВГИК, а также представительство РУДН. К тому же в ближайшее время планируется открыть в Ташкенте филиал Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова. Он расположится в здании Чиланзарского медицинского колледжа.
https://uz.sputniknews.ru/20210303/Pri-universitetakh-Indii-sozdadut-tsentry-uzbekskogo-yazyka-i-kultury-16120912.html
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узбекистан, индия, вузы, высшее образование
В Ташкенте откроется филиал индийского вуза Glocal University
16:20 14.10.2021 (обновлено: 16:54 14.10.2021)
В хокимияте Ташкента заявили, что высшее учебное заведение имеет большой опыт работы в сфере подготовки медицинских, сельскохозяйственных и банковских специалистов.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik.
Филиал индийского вуза Glocal University откроется в Учтепинском районе столицы, сообщает
пресс-служба хокимията Ташкента.
Для реализации инициативы в Узбекистан прибыли сотрудники университета Индии. Они встретились с представителями местной власти, чтобы обсудить с ними вопросы по дальнейшему сотрудничеству.
В хокимияте отметили, что высшее учебное заведение имеет большой опыт работы в сфере подготовки медицинских, сельскохозяйственных и банковских специалистов.
В Узбекистане за последние два года также были открыты филиалы нескольких российских вузов. На данный момент в республике действуют отделения МГИМО, МИСиС, РГПУ им. Герцена, ВГИК, а также представительство РУДН. К тому же в ближайшее время планируется открыть в Ташкенте филиал
Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова. Он расположится в здании Чиланзарского медицинского колледжа.