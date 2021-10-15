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Экоэнергетика и нанотехнологии: Узбекистан готовит научный прорыв
Экоэнергетика и нанотехнологии: Узбекистан готовит научный прорыв
Какие меры по поддержке развития альтернативной энергетики, электротехники и микроэлектроники будут приняты, читайте в обзоре. 15.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-15T15:44+0500
2021-10-15T15:44+0500
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узбекистан
наука
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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило меры по поддержке развития альтернативной энергетики, электротехники и микроэлектроники, а также повышению эффективности исследований в области физики полупроводников.Программа направлена на усовершенствование деятельности Научно-исследовательского института физики полупроводников и микроэлектроники при Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека. Она предусматривает подготовку высококвалифицированных кадров в области развития альтернативной энергетики, электротехники, микро- и наноэлектроники, а также углубление интеграции науки и образования, активное вовлечение молодежи в науку.Наряду с этим, при НУУ имени Мирзо Улугбека создается Центр развития нанотехнологий. Реализация фундаментальных и прикладных научно-исследовательских и инновационных проектов будет осуществляться путем формирования временных творческих коллективов научно-педагогических кадров университета.В марте президент Шавкат Мирзиёев принял Программу комплексных мер по повышению качества образования по физике и обеспечению результативности научных исследований в области физики в 2021-2023 годах.В регионах республики организуются 28 базовых школ, специализированных на углубленном изучении физики, а в 175 школах создаются профильные классы.
https://uz.sputniknews.ru/20210706/atomnaya-karera-kakie-usloviya-sozdayutsya-v-uzbekistane-dlya-buduschix-fizikov-yaderschikov-19562073.html
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узбекистан, наука

Экоэнергетика и нанотехнологии: Узбекистан готовит научный прорыв

15:44 15.10.2021
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© Pixabay / Thorsten DahlВетряная электростанция
Ветряная электростанция - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2021
© Pixabay / Thorsten Dahl
Какие меры по поддержке развития альтернативной энергетики, электротехники и микроэлектроники будут приняты, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило меры по поддержке развития альтернативной энергетики, электротехники и микроэлектроники, а также повышению эффективности исследований в области физики полупроводников.
Программа направлена на усовершенствование деятельности Научно-исследовательского института физики полупроводников и микроэлектроники при Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека.
Она предусматривает подготовку высококвалифицированных кадров в области развития альтернативной энергетики, электротехники, микро- и наноэлектроники, а также углубление интеграции науки и образования, активное вовлечение молодежи в науку.
В составе НИИ физики полупроводников и микроэлектроники создается ряд лабораторий, а также Научно-инновационный центр микроэлектроники с межведомственным конструкторско-экспериментальным бюро высшего профессионального образования в области физики полупроводников.
Наряду с этим, при НУУ имени Мирзо Улугбека создается Центр развития нанотехнологий.
Реализация фундаментальных и прикладных научно-исследовательских и инновационных проектов будет осуществляться путем формирования временных творческих коллективов научно-педагогических кадров университета.
В марте президент Шавкат Мирзиёев принял Программу комплексных мер по повышению качества образования по физике и обеспечению результативности научных исследований в области физики в 2021-2023 годах.
В регионах республики организуются 28 базовых школ, специализированных на углубленном изучении физики, а в 175 школах создаются профильные классы.
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