Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
LIVE: Шавкат Мирзиёев выступит на заседании глав СНГ в честь 30-летия организации
Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20211015/logisticheskiy-tsentr-v-termeze-poluchil-ot-oon-32-tonny-gumpomoschi-dlya-afganistana-20923189.html
Логистический центр в Термезе получил от ООН тонны гумпомощи для афганцев
Логистический центр в Термезе получил от ООН тонны гумпомощи для афганцев
Еще два самолета должны прибыть в Термез 16-17 октября. 15.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-15T14:30+0500
2021-10-15T14:31+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
оон
афганистан
термез
помощь
радикальное движение "талибан"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0f/20923460_0:135:2592:1593_1920x0_80_0_0_f08ebf1544c5c2100caf533b52ce53f5.jpg
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Узбекистанский логистический центр Termez Cargo Centre получил от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в пятницу 32 тонны гуманитарной помощи, предназначенной Афганистану.В груз вошли предметы первой необходимости, сообщил РИА Новости директор центра Нодирбек Джалилов.Он напомнил, что еще два самолета должны прибыть в Термез 16-17 октября.В начале следующей недели гуманитарная помощь через логистический центр в Термезе будет распределена по грузовикам, которые через пограничный пункт пропуска "Термез-Хайратон" доставят их в афганский Мазари-Шариф.Ранее Джалилов сообщал РИА Новости, что с начала октября в Термез по железной дороге уже поступило около 40 вагонов продовольствия в Афганистан по World Food Programme ООН.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20211015/transafganskiy-koridor-i-pomosch-termez-stal-glavnym-zvenom-v-afganskom-voprose-20916600.html
афганистан
термез
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0f/20923460_144:0:2448:1728_1920x0_80_0_0_64cbc386d8d5d212c2816a9ce16c7dfa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
оон, афганистан, термез, помощь, радикальное движение "талибан"

Логистический центр в Термезе получил от ООН тонны гумпомощи для афганцев

14:30 15.10.2021 (обновлено: 14:31 15.10.2021)
340
© Sputnik / StringerЛагерь беженцев в Хосте, Афганистан
Лагерь беженцев в Хосте, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2021
© Sputnik / Stringer
Еще два самолета должны прибыть в Термез 16-17 октября.
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Узбекистанский логистический центр Termez Cargo Centre получил от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в пятницу 32 тонны гуманитарной помощи, предназначенной Афганистану.
В груз вошли предметы первой необходимости, сообщил РИА Новости директор центра Нодирбек Джалилов.
"Общий объем первого груза — 32 тонны, это предметы первой необходимости, в частности одеяла, палатки, пластиковая посуда", — сказал Джалилов.
Он напомнил, что еще два самолета должны прибыть в Термез 16-17 октября.
В начале следующей недели гуманитарная помощь через логистический центр в Термезе будет распределена по грузовикам, которые через пограничный пункт пропуска "Термез-Хайратон" доставят их в афганский Мазари-Шариф.
Ранее Джалилов сообщал РИА Новости, что с начала октября в Термез по железной дороге уже поступило около 40 вагонов продовольствия в Афганистан по World Food Programme ООН.
Узбекский пограничник на границе с Афганистаном у города Термез - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Трансафганский коридор и помощь: Термез стал главным "звеном" в афганском вопросе
08:59
2648
5

Захват талибами власти в Афганистане

В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:33Талибы заявили о создании верховного суда Афганистана
14:30Логистический центр в Термезе получил от ООН тонны гумпомощи для афганцев
14:07Российские истребители на границе Афганистана: подготовка к штурму
13:42В ГНК оценили идею Кадырова о подоходном налоге для мигрантов
13:38В ДОО Узбекистана выявлены хищения на 5,5 млрд сумов
13:32Шавкат Мирзиёев выступит на заседании глав СНГ в честь 30-летия организации
13:20Переговоры властей Узбекистана и талибов в Термезе перенесены
12:18В Узбекистане проходит международный марафон Save Aral - 2021
12:07Силовики пришли за родителями школьников
11:49В узбекский Термез прибыл первый борт ООН с помощью для Афганистана
11:34Запад, проиграв в войне, отказывается выплачивать долги
11:00Америка порвала в клочья еще и Китай
10:57В Туракургане руководство асфальтобетонного завода украло почти 100 тысяч кубометров газа
10:04Валентина Матвиенко и Танзила Нарбаева провели встречу: что обсудили
09:30Netflix, Google, Apple: сколько налогов платят техногиганты Узбекистану
08:59Трансафганский коридор и помощь: Термез стал главным "звеном" в афганском вопросе
08:30Ищенко: о скрытых посылах Нуланд для "марионеток" из бывшего СССР — видео
ВчераЛегендарному узбекскому боксеру Руфату Рискиеву строят новый дом
ВчераМигрантам на заметку: как сделать бесплатный тест на коронавирус и в чем нюансы
ВчераВ Бухаре задержали заведующую детсадом, вымогавшую деньги с подчиненной