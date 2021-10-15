https://uz.sputniknews.ru/20211015/logisticheskiy-tsentr-v-termeze-poluchil-ot-oon-32-tonny-gumpomoschi-dlya-afganistana-20923189.html

Логистический центр в Термезе получил от ООН тонны гумпомощи для афганцев

Логистический центр в Термезе получил от ООН тонны гумпомощи для афганцев

Еще два самолета должны прибыть в Термез 16-17 октября. 15.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-15T14:30+0500

2021-10-15T14:30+0500

2021-10-15T14:31+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

оон

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радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Узбекистанский логистический центр Termez Cargo Centre получил от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в пятницу 32 тонны гуманитарной помощи, предназначенной Афганистану.В груз вошли предметы первой необходимости, сообщил РИА Новости директор центра Нодирбек Джалилов.Он напомнил, что еще два самолета должны прибыть в Термез 16-17 октября.В начале следующей недели гуманитарная помощь через логистический центр в Термезе будет распределена по грузовикам, которые через пограничный пункт пропуска "Термез-Хайратон" доставят их в афганский Мазари-Шариф.Ранее Джалилов сообщал РИА Новости, что с начала октября в Термез по железной дороге уже поступило около 40 вагонов продовольствия в Афганистан по World Food Programme ООН.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20211015/transafganskiy-koridor-i-pomosch-termez-stal-glavnym-zvenom-v-afganskom-voprose-20916600.html

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оон, афганистан, термез, помощь, радикальное движение "талибан"