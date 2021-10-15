https://uz.sputniknews.ru/20211015/transafganskiy-koridor-i-pomosch-termez-stal-glavnym-zvenom-v-afganskom-voprose-20916600.html
Трансафганский коридор и помощь: Термез стал главным "звеном" в афганском вопросе
Трансафганский коридор и помощь: Термез стал главным "звеном" в афганском вопросе
В Термезе, приграничном к Афганистану, запланированы сразу два мероприятия, которые могут поменять расклад сил в регионе. 15.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-15T08:59+0500
2021-10-15T08:59+0500
2021-10-15T08:59+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
ташкент
афганистан
термез
переговоры
кабул
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Переговоры властей Узбекистана и Афганистана по торгово-экономическому сотрудничеству запланированы на пятницу в приграничном Термезе. В этот же день здесь ждут первый борт самолета с гуманитарной помощью управления ООН по делам беженцев (УВКБ) для афганцев.Коридор возможностейСедьмого октября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел в Кабуле переговоры с представителями временного правительства Афганистана (состоит преимущественно из членов движения "Талибан"*). По итогам встречи была достигнута договоренность провести в ближайшее время совместные переговоры в Термезе.В повестку включены вопросы торгово-экономического характера.Речь пойдет, в частности, об устранении барьеров для роста взаимного товарооборота, а также запуске проектов строительства ЛЭП "Сурхан – Пули-Хумри" и железной дороги по маршруту Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки по регионам страны заявил журналистам, что начало строительства нового трансафганского железнодорожного коридора связано с международным признанием новых властей Афганистана и открытием международного финансирования. Плечо помощиВ Термезе также готовятся к прибытию самолетов с гуманитарной помощью Управления ООН по делам беженцев (УВКБ) для Афганистана. По данным пресс-службы ООН, всего в ближайшее время в этот узбекский город планируется направить три лайнера с грузами для афганцев."Первый самолет будем принимать 15-го числа", — сообщил РИА Новости директор логистического центра Termez Cargo Centre Нодирбек Джалилов. По его словам, в состав груза войдут предметы первой необходимости. Следующие два борта прибудут в Термез из Центра логистики ООН в Дубае 16-17 октября.Джалилов уточнил, что грузы через логистический центр будет распределены по грузовикам, которые через пограничный пункт пропуска "Термез-Хайратон" доставят их в афганский Мазари-Шариф. Ранее Мирзиёев отметил, что стабильность в Афганистане зависит от того, как его население сможет пережить наступающую зиму в условиях надвигающегося голода. Узбекский лидер предлагал вернуть резервные средства страны, которые сейчас заморожены, и направить их на нужды населения. По данным УВКБ, в Афганистане насчитывается 3,5 миллиона беженцев. В конце августа гуманитарные организации ООН в докладе, посвященном ухудшению ситуации в нестабильном регионе, допустили, что количество беженцев превысит 1 миллион человек.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210823/afganskiy-biznesmen-iz-termeza-my-ne-ojidali-stol-stremitelnogo-padeniya-kabula-20190017.html
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узбекистан, ташкент, афганистан, термез, переговоры, кабул, радикальное движение "талибан"
Трансафганский коридор и помощь: Термез стал главным "звеном" в афганском вопросе
В Термезе, приграничном к Афганистану, запланированы сразу два мероприятия, которые могут поменять расклад сил в регионе.
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Переговоры властей Узбекистана и Афганистана по торгово-экономическому сотрудничеству запланированы на пятницу в приграничном Термезе.
В этот же день здесь ждут первый борт самолета с гуманитарной помощью управления ООН по делам беженцев (УВКБ) для афганцев.
Коридор возможностей
Седьмого октября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел в Кабуле переговоры с представителями временного правительства Афганистана (состоит преимущественно из членов движения "Талибан"*). По итогам встречи была достигнута договоренность провести в ближайшее время совместные переговоры в Термезе.
В повестку включены вопросы торгово-экономического характера.
Речь пойдет, в частности, об устранении барьеров для роста взаимного товарооборота, а также запуске проектов строительства ЛЭП "Сурхан – Пули-Хумри" и железной дороги по маршруту Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки по регионам страны заявил журналистам, что начало строительства нового трансафганского железнодорожного коридора связано с международным признанием новых властей Афганистана и открытием международного финансирования.
"Мы стараемся обязательно его реализовать. Потому что эта железная дорога очень важна для многих стран. Многие государства неспроста снизили для нас транзитные тарифы, когда мы только взялись за проект".
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
Плечо помощи
В Термезе также готовятся к прибытию самолетов с гуманитарной помощью Управления ООН по делам беженцев (УВКБ) для Афганистана.
По данным пресс-службы ООН, всего в ближайшее время в этот узбекский город планируется направить три лайнера с грузами для афганцев.
"Первый самолет будем принимать 15-го числа", — сообщил РИА Новости директор логистического центра Termez Cargo Centre Нодирбек Джалилов.
По его словам, в состав груза войдут предметы первой необходимости. Следующие два борта прибудут в Термез из Центра логистики ООН в Дубае 16-17 октября.
Джалилов уточнил, что грузы через логистический центр будет распределены по грузовикам, которые через пограничный пункт пропуска "Термез-Хайратон" доставят их в афганский Мазари-Шариф.
"С начала октября мы уже перегружаем по железной дороге в Афганистан продукты по World Food Programme ООН, мы отработали уже около 40 вагонов".
Нодирбек Джалилов
Директор логистического центра Termez Cargo Centre
Ранее Мирзиёев отметил, что стабильность в Афганистане зависит от того, как его население сможет пережить наступающую зиму в условиях надвигающегося голода.
Узбекский лидер предлагал вернуть резервные средства страны, которые сейчас заморожены, и направить их на нужды населения.
По данным УВКБ, в Афганистане насчитывается 3,5 миллиона беженцев. В конце августа гуманитарные организации ООН в докладе, посвященном ухудшению ситуации в нестабильном регионе, допустили, что количество беженцев превысит 1 миллион человек.
Захват талибами власти в Афганистане
В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав
временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран