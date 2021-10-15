https://uz.sputniknews.ru/20211015/transafganskiy-koridor-i-pomosch-termez-stal-glavnym-zvenom-v-afganskom-voprose-20916600.html

Трансафганский коридор и помощь: Термез стал главным "звеном" в афганском вопросе

Трансафганский коридор и помощь: Термез стал главным "звеном" в афганском вопросе

В Термезе, приграничном к Афганистану, запланированы сразу два мероприятия, которые могут поменять расклад сил в регионе. 15.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-15T08:59+0500

2021-10-15T08:59+0500

2021-10-15T08:59+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

ташкент

афганистан

термез

переговоры

кабул

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Переговоры властей Узбекистана и Афганистана по торгово-экономическому сотрудничеству запланированы на пятницу в приграничном Термезе. В этот же день здесь ждут первый борт самолета с гуманитарной помощью управления ООН по делам беженцев (УВКБ) для афганцев.Коридор возможностейСедьмого октября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел в Кабуле переговоры с представителями временного правительства Афганистана (состоит преимущественно из членов движения "Талибан"*). По итогам встречи была достигнута договоренность провести в ближайшее время совместные переговоры в Термезе.В повестку включены вопросы торгово-экономического характера.Речь пойдет, в частности, об устранении барьеров для роста взаимного товарооборота, а также запуске проектов строительства ЛЭП "Сурхан – Пули-Хумри" и железной дороги по маршруту Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки по регионам страны заявил журналистам, что начало строительства нового трансафганского железнодорожного коридора связано с международным признанием новых властей Афганистана и открытием международного финансирования. Плечо помощиВ Термезе также готовятся к прибытию самолетов с гуманитарной помощью Управления ООН по делам беженцев (УВКБ) для Афганистана. По данным пресс-службы ООН, всего в ближайшее время в этот узбекский город планируется направить три лайнера с грузами для афганцев."Первый самолет будем принимать 15-го числа", — сообщил РИА Новости директор логистического центра Termez Cargo Centre Нодирбек Джалилов. По его словам, в состав груза войдут предметы первой необходимости. Следующие два борта прибудут в Термез из Центра логистики ООН в Дубае 16-17 октября.Джалилов уточнил, что грузы через логистический центр будет распределены по грузовикам, которые через пограничный пункт пропуска "Термез-Хайратон" доставят их в афганский Мазари-Шариф. Ранее Мирзиёев отметил, что стабильность в Афганистане зависит от того, как его население сможет пережить наступающую зиму в условиях надвигающегося голода. Узбекский лидер предлагал вернуть резервные средства страны, которые сейчас заморожены, и направить их на нужды населения. По данным УВКБ, в Афганистане насчитывается 3,5 миллиона беженцев. В конце августа гуманитарные организации ООН в докладе, посвященном ухудшению ситуации в нестабильном регионе, допустили, что количество беженцев превысит 1 миллион человек.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210823/afganskiy-biznesmen-iz-termeza-my-ne-ojidali-stol-stremitelnogo-padeniya-kabula-20190017.html

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узбекистан, ташкент, афганистан, термез, переговоры, кабул, радикальное движение "талибан"