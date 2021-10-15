https://uz.sputniknews.ru/20211015/peregovory-vlastey-uzbekistana-i-talibov-v-termeze-pereneseny-20921268.html

Переговоры властей Узбекистана и талибов в Термезе перенесены

Переговоры властей Узбекистана и талибов в Термезе перенесены

Ранее сообщилось, что переговоры пройдут в Термезе в пятницу, 15 октября. 15.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-15T13:20+0500

2021-10-15T13:20+0500

2021-10-15T13:25+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

афганистан

переговоры

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Переговоры властей Узбекистана и Афганистана, запланированные на пятницу в приграничном Термезе, перенесены.Возможно, они состоятся в субботу, сообщил РИА Новости участник переговоров с узбекской стороны.Он не уточнил причины изменения сроков переговоров.На прошлой неделе глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов провел в Кабуле переговоры с представителями временного правительства Афганистана.По итогам встречи была достигнута договоренность провести в ближайшее время совместные переговоры в Термезе. Встреча была назначена на пятницу, 15 октября.Стороны планировали обсудить вопросы торгово-экономического характера. Речь идет, в частности, об устранении барьеров для роста взаимного товарооборота, а также запуске проектов строительства ЛЭП "Сурхан – Пули-Хумри" и железной дороги по маршруту Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20211015/transafganskiy-koridor-i-pomosch-termez-stal-glavnym-zvenom-v-afganskom-voprose-20916600.html

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узбекистан, афганистан, переговоры, радикальное движение "талибан"