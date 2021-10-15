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После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20211015/peregovory-vlastey-uzbekistana-i-talibov-v-termeze-pereneseny-20921268.html
Переговоры властей Узбекистана и талибов в Термезе перенесены
Переговоры властей Узбекистана и талибов в Термезе перенесены
Ранее сообщилось, что переговоры пройдут в Термезе в пятницу, 15 октября. 15.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-15T13:20+0500
2021-10-15T13:25+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
афганистан
переговоры
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Переговоры властей Узбекистана и Афганистана, запланированные на пятницу в приграничном Термезе, перенесены.Возможно, они состоятся в субботу, сообщил РИА Новости участник переговоров с узбекской стороны.Он не уточнил причины изменения сроков переговоров.На прошлой неделе глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов провел в Кабуле переговоры с представителями временного правительства Афганистана.По итогам встречи была достигнута договоренность провести в ближайшее время совместные переговоры в Термезе. Встреча была назначена на пятницу, 15 октября.Стороны планировали обсудить вопросы торгово-экономического характера. Речь идет, в частности, об устранении барьеров для роста взаимного товарооборота, а также запуске проектов строительства ЛЭП "Сурхан – Пули-Хумри" и железной дороги по маршруту Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20211015/transafganskiy-koridor-i-pomosch-termez-stal-glavnym-zvenom-v-afganskom-voprose-20916600.html
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узбекистан, афганистан, переговоры, радикальное движение "талибан"

Переговоры властей Узбекистана и талибов в Термезе перенесены

13:20 15.10.2021 (обновлено: 13:25 15.10.2021)
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© AFP / HOSHANG HASHIMIТалибы
Талибы - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2021
© AFP / HOSHANG HASHIMI
Ранее сообщилось, что переговоры пройдут в Термезе в пятницу, 15 октября.
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Переговоры властей Узбекистана и Афганистана, запланированные на пятницу в приграничном Термезе, перенесены.
Возможно, они состоятся в субботу, сообщил РИА Новости участник переговоров с узбекской стороны.
"Сегодня встречи в Термезе не будет. Возможно, она состоится в субботу", — сказал собеседник агентства.
Он не уточнил причины изменения сроков переговоров.
На прошлой неделе глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов провел в Кабуле переговоры с представителями временного правительства Афганистана.
По итогам встречи была достигнута договоренность провести в ближайшее время совместные переговоры в Термезе. Встреча была назначена на пятницу, 15 октября.
Стороны планировали обсудить вопросы торгово-экономического характера. Речь идет, в частности, об устранении барьеров для роста взаимного товарооборота, а также запуске проектов строительства ЛЭП "Сурхан – Пули-Хумри" и железной дороги по маршруту Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар.
Узбекский пограничник на границе с Афганистаном у города Термез - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2021
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Захват талибами власти в Афганистане

В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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