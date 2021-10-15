https://uz.sputniknews.ru/20211015/rossiyskie-istrebiteli-na-granitse-afganistana-podgotovka-k-shturmu--20922606.html

Российские истребители на границе Афганистана: подготовка к штурму

Российские истребители на границе Афганистана: подготовка к штурму

На фоне разворачивающейся войны "всех против всех" в Афганистане страны ОДКБ проводят совместные учения по отработке возможных угроз от соседней страны. О ходе... 15.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-15T14:07+0500

2021-10-15T14:07+0500

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военные учения

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На фоне разворачивающейся войны "всех против всех" в Афганистане страны ОДКБ проводят совместные учения по отработке возможных угроз от соседней страны. О ходе и целях маневров рассказывает военный обозреватель Sputnik.Содружеству независимых государств и в особенности странам Центральной Азии угрожает значительная концентрация террористов из Ирака и Сирии в неспокойном Афганистане. Сложная оперативная обстановка требует роста боеготовности войск и активизации спецслужб на всей территории севернее афганской границы.На встрече с главами спецслужб Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана 13 октября российский президент Владимир Путин заявил о высокой вероятности проникновения террористов с иракским и сирийским опытом боевых действий из Афганистана в страны СНГ – "вплоть до начала прямой экспансии", и подчеркнул важность заблаговременной подготовки силовых структур к совместным спецоперациям.В этот же день стало известно, что российская разведка (СВР) заранее спрогнозировала текущий сценарий развития ситуации в Афганистане. Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана констатировал рост потока наркотических веществ, оружия, боеприпасов с афганской территории. Поле для оптимизма сужается на глазах.Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что талибы не в состоянии контролировать северные провинции Афганистана, не гарантируют безопасности странам Центральной Азии. Некоторые вооруженные группировки из движения "Талибан"* готовы к вторжению в Таджикистан.На этом тревожном фоне совершенно необходимым и достаточным выглядит совместное оперативно-стратегическое учение войск ОДКБ "Боевое братство – 2021" близ афганской границы. Маневры на таджикских полигонах Харб-Майдон и Момирак состоятся 18 – 23 октября с участием около 5000 военнослужащих из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. В операции будет задействовано свыше 700 единиц вооружения и военной техники, в том числе более 40 самолетов и вертолетов (Су-24МР, Су-25, Ми-8МТВ, Ми-24) и 15 беспилотных летательных аппаратов различного назначения.Слагаемыми "Боевого братства" станут специальные учения "Взаимодействие", "Поиск", "Эшелон", о которых Sputnikрассказывал ранее (https://tj.sputniknews.ru/20211009/1042733430.html).Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров в четверг скорректировал данные о силах и средствах совместной группировки войск в сторону значительного увеличения, и подчеркнул, что замысел учений предусматривает различные варианты развития событий на таджикско-афганской границе, вплоть до "критического уровня" эскалации.Штурмовые виражиСоюзники по ОДКБ завершают подготовку к серии специальных учений у границы с Афганистаном. В Таджикистан переброшены фронтовые бомбардировщики Су-24МР Центрального военного округа (РФ) и штурмовики Су-25 российской объединенной базы "Кант", дислоцированной в Кыргызстане. В ходе активной фазы совместного учения летчики отработают поиск и уничтожение объектов условного противника, обеспечат огневую поддержку с воздуха наступающим подразделениям мотострелков и танкистов.Штурмовик Су-25 предназначен для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов на переднем крае в тактической и ближайшей оперативной глубине. Незаменим для непосредственной поддержки сухопутных войск днем и ночью – в условиях прямой видимости целей или по заданным координатам, на высотах от 30 метров до 5 километров.Малый радиус виража Су-25 (500 метров) помогает летчикам-штурмовикам эффективно организовывать атаки, экономно расходовать боезапас: 30-мм пушечные снаряды, управляемые и неуправляемые ракеты, корректируемые и кассетные авиабомбы, мощные объемно-детонирующие авиабомбы и баки с зажигательной смесью. Максимальная боевая нагрузка штурмовика Су-25 – более 4 тонн.Этот могущественный и универсальный воздушный боец хорошо зарекомендовал себя в Афганистане еще в начале 1980-х, и за минувшие десятилетия эксплуатации не раз модернизировался.Подготовка к маневрам очень серьезная. Ранее заместитель командующего войсками российского Центрального военного округа Алексей Лемякин сообщил, что в Таджикистане будет отработан "широкий спектр задач материально-технического обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ – с учетом сирийского боевого опыта.В оперативно-стратегическом учении "Боевое братство – 2021" не участвуют войска Узбекистана, который не является членом ОДКБ, но объективно находится в зоне безопасности Организации, и ранее участвовал в совместных контртеррористических маневрах.Вероятно, Ташкент намерен парировать военные угрозы самостоятельно, или надеется на тесное взаимодействие с афганскими партнерами больше, чем на силы и средства ОДКБ.Оперативная обстановкаВнешнеполитическая активность талибов в октябре – ряд важных встреч (в Дохе) и шагов к получению зарубежной гуманитарной и финансовой помощи, к признанию движения легитимной политической силой на международном уровне – не компенсирует дальнейшей экономической и внутриполитической деградации страны.Соседние страны и ООН замечают, что талибы не выполняет обещаний по формированию инклюзивного правительства и соблюдению прав женщин. Несмотря на обещания "Талибана"* противостоять "конкурентам", продолжаются теракты в крупных городах и подрывы ЛЭП в северных провинциях Афганистана.После "второго пришествия" талибов афганские СМИ сообщили о 17 терактах, за большинством из которых стоит "Исламское государство"*. Около 600 человек пострадали от взрывов в Кабуле, Нангархаре, Парване, Кунаре, Кундузе (не все теракты становятся достоянием общественности). Взрыв 8 октября в шиитской мечети в уезде Ханабад (сопредельная с Таджикистаном провинция Кундуз) унес жизни 120 человек, более 160 были ранены. 14 октября в провинции Кунар подорван автомобиль, в котором находился начальник уездной полиции талибов.После успеха "Талибана"* в борьбе с военной интервенцией США и НАТО в Афганистан потянулись террористы ИГ* с опытом ведения боевых действий из Ирака и Сирии, это обещает продолжение войны "всех против всех". Беда афганского народа в том, что в борьбе за власть в стране появляются все новые, более радикальные группировки. Продолжает "старинную" партизанскую борьбу с талибами и Фронт национального сопротивления под руководством этнического таджика Ахмада Масуда-младшего.С учетом развития ситуации в Афганистане, военные учения ОДКБ в Таджикистане, российская военная и военно-техническая помощь Душанбе, материально-техническое укрепление таджикско-афганской границы в ближайшие месяцы наверняка получат продолжение и развитие.* – террористическая организация, запрещенная в РФ.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegramhttps://t.me/AKhrolenko

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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одкб, афганистан, военные учения