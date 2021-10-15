https://uz.sputniknews.ru/20211015/taliby-zayavili-o-sozdanii-verxovnogo-suda-afganistana-20923650.html

Талибы заявили о создании верховного суда Афганистана

Талибы заявили о создании верховного суда Афганистана

По информации издания, исполняющим обязанности главного судьи назначен Абдул Хаким Хаккани, а его первым заместителем - Мохаммад Касим Туркман. 15.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-15T14:33+0500

2021-10-15T14:33+0500

2021-10-15T14:33+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

суд

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Сторонники движения "Талибан"* объявили о создании верховного суда в Афганистане, передает в Twitter агентство Aamaj News.По информации издания, исполняющим обязанности главного судьи назначен Абдул Хаким Хаккани, а его первым заместителем - Мохаммад Касим Туркман. Также стало известно имя второго заместителя судьи - им стал мавлави Абдул Малик.В августе этого года талибы активизировали свое наступление на правительственные силы Афганистана. Они вошли в Кабул и уже на следующий день заявили об окончании многолетней войны. В последние две недели того же месяца началась массовая эвакуация граждан западных стран и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец их почти 20-летнему присутствию в Афганистане. Состав временного афганского правительства был объявлен в начале сентября. Его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший во время первого правления "Талибана"* пост главы МИД и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* - радикальное движение, запрещенное в России и ряде других стран.

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афганистан, суд, радикальное движение "талибан"