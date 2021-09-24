https://uz.sputniknews.ru/20210924/v-shos-otvetili-na-vopros-o-priznanii-talibov-20634976.html

В ШОС ответили на вопрос о признании "Талибана"*

В ШОС ответили на вопрос о признании "Талибана"*

Вопрос смены власти в Афганистане обсуждают не только в ШОС, но и на других крупных международных площадках. 24.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-24T12:56+0500

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обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

шос

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Речи о признании талибов сейчас не идет, однако необходимо налаживать контакты с Кабулом для конструктивной помощи Афганистану.Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по делам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Бахтиер Хакимов.Вопрос смены власти в Афганистане обсуждают и на других крупных международных площадках.Так, ранее в ООН заявили, что тема снятия санкций с представителей "Талибана"* сейчас не стоит на повестке.Как отметил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя, практически все члены Совбеза ООН неоднократно в ходе выступлений по теме Афганистана говорят о целесообразности осторожного подхода в отношении новых афганских властей.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.В начале сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер — последняя из 34 афганских провинций.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210923/sovetnik-gani-taliby-mstyat-afgantsam-20625062.html

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афганистан, шос, радикальное движение "талибан"