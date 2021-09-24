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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210924/v-shos-otvetili-na-vopros-o-priznanii-talibov-20634976.html
В ШОС ответили на вопрос о признании "Талибана"*
В ШОС ответили на вопрос о признании "Талибана"*
Вопрос смены власти в Афганистане обсуждают не только в ШОС, но и на других крупных международных площадках. 24.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-24T12:56+0500
2021-09-24T12:57+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
афганистан
шос
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Речи о признании талибов сейчас не идет, однако необходимо налаживать контакты с Кабулом для конструктивной помощи Афганистану.Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по делам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Бахтиер Хакимов.Вопрос смены власти в Афганистане обсуждают и на других крупных международных площадках.Так, ранее в ООН заявили, что тема снятия санкций с представителей "Талибана"* сейчас не стоит на повестке.Как отметил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя, практически все члены Совбеза ООН неоднократно в ходе выступлений по теме Афганистана говорят о целесообразности осторожного подхода в отношении новых афганских властей.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.В начале сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер — последняя из 34 афганских провинций.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210923/sovetnik-gani-taliby-mstyat-afgantsam-20625062.html
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афганистан, шос, радикальное движение "талибан"

В ШОС ответили на вопрос о признании "Талибана"*

12:56 24.09.2021 (обновлено: 12:57 24.09.2021)
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© AFP / WAKIL KOHSARЧлен "Талибана"*
Член Талибана* - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2021
© AFP / WAKIL KOHSAR
Вопрос смены власти в Афганистане обсуждают не только в ШОС, но и на других крупных международных площадках.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Речи о признании талибов сейчас не идет, однако необходимо налаживать контакты с Кабулом для конструктивной помощи Афганистану.
Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по делам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Бахтиер Хакимов.

"Объективная реальность сегодня такова — то, что мы называем движением талибов, находится у власти. На данном этапе речь не идет о признании, речь идет о налаживании контактов с теми, кто пришел к власти, с целью вовлечения в конструктивный диалог, потому что ключевой задачей остается содействие общеафганскому урегулированию".

Бахтиер Хакимов
Спецпредставитель президента РФ по делам ШОС
Вопрос смены власти в Афганистане обсуждают и на других крупных международных площадках.
Так, ранее в ООН заявили, что тема снятия санкций с представителей "Талибана"* сейчас не стоит на повестке.
Как отметил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя, практически все члены Совбеза ООН неоднократно в ходе выступлений по теме Афганистана говорят о целесообразности осторожного подхода в отношении новых афганских властей.
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Вчера, 17:06
1304

Захват талибами власти в Афганистане

В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
В начале сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер — последняя из 34 афганских провинций.
Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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