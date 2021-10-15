https://uz.sputniknews.ru/20211015/tanzila-narbaeva-peredala-matvienko-kompliment-ot-uzbekskix-jenschin-20928286.html
Танзила Нарбаева передала Матвиенко комплимент от узбекских женщин
Танзила Нарбаева передала Матвиенко комплимент от узбекских женщин
Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева приняла участие в международном женском форуме в Санкт-Петербурге. На встрече со своей российской... 15.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-15T19:19+0500
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2021-10-15T20:12+0500
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узбекистан
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танзила нарбаева
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В рамках Третьего Евразийского женского форума руководители верхних палат парламентов России и Узбекистана провели встречу в Санкт-Петербурге. Танзила Нарбаева поздравила Валентину Матвиенко с наградой от имени президента республики, пожелав дальнейших успехов в работе.Валентина Матвиенко со своей стороны поблагодарила руководство Узбекистана и лично Шавката Мирзиёева за высокую оценку, а также пожелала успехов и процветания республике.В конце августа по случаю 30-летия независимости Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил Валентину Матвиенко орденом "Дружба" за вклад в развитие двусторонних отношений.Как прошла встреча руководителей верхних палат парламентов России и Узбекистана, смотрите в нашем видео.
https://uz.sputniknews.ru/20211015/tanzila-narbaeva-i-valentina-matvienko-proveli-vstrechu-chto-obsudili-20917420.html
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Танзила Нарбаева передала Матвиенко комплимент от узбекских женщин
19:19 15.10.2021 (обновлено: 20:12 15.10.2021)
Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева приняла участие в международном женском форуме в Санкт-Петербурге. На встрече со своей российской коллегой Валентиной Матвиенко она обсудила перспективы межпарламентского сотрудничества.
В рамках Третьего Евразийского женского форума руководители верхних палат парламентов России и Узбекистана провели встречу в Санкт-Петербурге. Танзила Нарбаева поздравила Валентину Матвиенко с наградой от имени президента республики, пожелав дальнейших успехов в работе.
"Вы очень многое сделали для повышения роли женщин в политике, в Узбекистане вы по праву стали своего рода ролевой моделью для наших женщин. Особенно это отражается на парламентской деятельности", — призналась Танзила Нарбаева.
Валентина Матвиенко со своей стороны поблагодарила руководство Узбекистана и лично Шавката Мирзиёева за высокую оценку, а также пожелала успехов и процветания республике.
"Шавкат Мирзиёев — непревзойденный реформатор. Мы видим, как меняется страна в последние годы. Конечно, будем внимательно следить за предстоящими 24 октября выборами и будем болеть за действующего главу государства. Уверена: народ Узбекистана сделает правильный выбор во имя стабильности и развития республики", — подчеркнула глава Совета Федерации РФ.
В конце августа по случаю 30-летия независимости Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил Валентину Матвиенко орденом "Дружба" за вклад в развитие двусторонних отношений.
Как прошла встреча руководителей верхних палат парламентов России и Узбекистана, смотрите в нашем видео.