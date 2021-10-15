https://uz.sputniknews.ru/20211015/tanzila-narbaeva-peredala-matvienko-kompliment-ot-uzbekskix-jenschin-20928286.html

Танзила Нарбаева передала Матвиенко комплимент от узбекских женщин

Танзила Нарбаева передала Матвиенко комплимент от узбекских женщин

Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева приняла участие в международном женском форуме в Санкт-Петербурге. На встрече со своей российской... 15.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-15T19:19+0500

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узбекистан

валентина матвиенко

танзила нарбаева

сенат олий мажлиса узбекистана

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В рамках Третьего Евразийского женского форума руководители верхних палат парламентов России и Узбекистана провели встречу в Санкт-Петербурге. Танзила Нарбаева поздравила Валентину Матвиенко с наградой от имени президента республики, пожелав дальнейших успехов в работе.Валентина Матвиенко со своей стороны поблагодарила руководство Узбекистана и лично Шавката Мирзиёева за высокую оценку, а также пожелала успехов и процветания республике.В конце августа по случаю 30-летия независимости Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил Валентину Матвиенко орденом "Дружба" за вклад в развитие двусторонних отношений.Как прошла встреча руководителей верхних палат парламентов России и Узбекистана, смотрите в нашем видео.

https://uz.sputniknews.ru/20211015/tanzila-narbaeva-i-valentina-matvienko-proveli-vstrechu-chto-obsudili-20917420.html

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Анна Черкасова

узбекистан, валентина матвиенко, танзила нарбаева, сенат олий мажлиса узбекистана