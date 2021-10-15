Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20211015/tanzila-narbaeva-peredala-matvienko-kompliment-ot-uzbekskix-jenschin-20928286.html
Танзила Нарбаева передала Матвиенко комплимент от узбекских женщин
Танзила Нарбаева передала Матвиенко комплимент от узбекских женщин
Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева приняла участие в международном женском форуме в Санкт-Петербурге. На встрече со своей российской... 15.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-15T19:19+0500
2021-10-15T20:12+0500
видео
узбекистан
валентина матвиенко
танзила нарбаева
сенат олий мажлиса узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0f/20927958_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0eb7a781f6a9d7c0d5e5df7582bcf473.jpg
В рамках Третьего Евразийского женского форума руководители верхних палат парламентов России и Узбекистана провели встречу в Санкт-Петербурге. Танзила Нарбаева поздравила Валентину Матвиенко с наградой от имени президента республики, пожелав дальнейших успехов в работе.Валентина Матвиенко со своей стороны поблагодарила руководство Узбекистана и лично Шавката Мирзиёева за высокую оценку, а также пожелала успехов и процветания республике.В конце августа по случаю 30-летия независимости Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил Валентину Матвиенко орденом "Дружба" за вклад в развитие двусторонних отношений.Как прошла встреча руководителей верхних палат парламентов России и Узбекистана, смотрите в нашем видео.
https://uz.sputniknews.ru/20211015/tanzila-narbaeva-i-valentina-matvienko-proveli-vstrechu-chto-obsudili-20917420.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0f/20927958_274:0:1714:1080_1920x0_80_0_0_5ab6e74156b576f22e062c164abfd1da.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, валентина матвиенко, танзила нарбаева, сенат олий мажлиса узбекистана

Танзила Нарбаева передала Матвиенко комплимент от узбекских женщин

19:19 15.10.2021 (обновлено: 20:12 15.10.2021)
4704
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Анна Черкасова
Все материалы
Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева приняла участие в международном женском форуме в Санкт-Петербурге. На встрече со своей российской коллегой Валентиной Матвиенко она обсудила перспективы межпарламентского сотрудничества.
В рамках Третьего Евразийского женского форума руководители верхних палат парламентов России и Узбекистана провели встречу в Санкт-Петербурге. Танзила Нарбаева поздравила Валентину Матвиенко с наградой от имени президента республики, пожелав дальнейших успехов в работе.

"Вы очень многое сделали для повышения роли женщин в политике, в Узбекистане вы по праву стали своего рода ролевой моделью для наших женщин. Особенно это отражается на парламентской деятельности", — призналась Танзила Нарбаева.

Валентина Матвиенко и Танзила Нарбаева, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2021
Политика
Валентина Матвиенко и Танзила Нарбаева провели встречу: что обсудили
10:04
3919
Валентина Матвиенко со своей стороны поблагодарила руководство Узбекистана и лично Шавката Мирзиёева за высокую оценку, а также пожелала успехов и процветания республике.

"Шавкат Мирзиёев — непревзойденный реформатор. Мы видим, как меняется страна в последние годы. Конечно, будем внимательно следить за предстоящими 24 октября выборами и будем болеть за действующего главу государства. Уверена: народ Узбекистана сделает правильный выбор во имя стабильности и развития республики", — подчеркнула глава Совета Федерации РФ.

В конце августа по случаю 30-летия независимости Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил Валентину Матвиенко орденом "Дружба" за вклад в развитие двусторонних отношений.
Как прошла встреча руководителей верхних палат парламентов России и Узбекистана, смотрите в нашем видео.
820003
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:13Русские по духу: чему соотечественники со всего мира научились за 30 лет разлуки
20:56Магия цифр: сколько узбекистанцы потратили на особые автономера
20:20Лавров предложил давать российское гражданство детям из любой страны при одном условии
19:19Танзила Нарбаева передала Матвиенко комплимент от узбекских женщин
19:07В Узбекистане заработает мобильная ПЦР-лаборатория для бесплатного тестирования на COVID
18:27Узбекистан выступает за внедрение оргнабора трудовых мигрантов во всем СНГ — Мирзиёев
17:42Шавкат Мирзиёев выступил на саммите СНГ: что предложил лидер Узбекистана
16:41Назначена дата следующего заседания Совета глав стран СНГ
16:07Антитеррористический центр СНГ возглавит начальник Академии ФСБ России
15:44Экоэнергетика и нанотехнологии: Узбекистан готовит научный прорыв
15:39Владимир Путин: не следует торопиться с официальным признанием талибов
15:10Renault начнет производить авто в Узбекистане: когда стартуют продажи
14:33Талибы заявили о создании верховного суда Афганистана
14:30Логистический центр в Термезе получил от ООН тонны гумпомощи для афганцев
14:07Российские истребители на границе Афганистана: подготовка к штурму
13:42В ГНК оценили идею Кадырова о подоходном налоге для мигрантов
13:38В ДОО Узбекистана выявлены хищения на 6,6 млрд сумов
13:32Десять пунктов Шавката Мирзиёева: о чем говорил президент Узбекистана на саммите СНГ
13:20Переговоры властей Узбекистана и талибов в Термезе перенесены
12:18В Узбекистане проходит Международный марафон Save Aral-2021