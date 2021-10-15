https://uz.sputniknews.ru/20211015/v-gnk-otsenili-ideyu-kadyrova-o-podoxodnom-naloge-dlya-migrantov-20920890.html

В ГНК оценили идею Кадырова о подоходном налоге для мигрантов

В ГНК оценили идею Кадырова о подоходном налоге для мигрантов

Ранее кандидат в президенты высказался за то, чтобы соотечественники, работающие за границей, платили НДФЛ. 15.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-15T13:42+0500

2021-10-15T13:42+0500

2021-10-15T14:13+0500

общество

узбекистан

мигранты

государственный налоговый комитет

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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. В Государственном налоговом комитете РУз прокомментировали идею Алишера Кадырова о введении подоходного налога для трудовых мигрантов из Узбекистана.Представители ведомства рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан, что никаких предпосылок к реализации этой инициативы нет.Ранее кандидат в президенты Узбекистана, председатель демократической партии "Миллий тикланиш" Алишер Кадыров предложил ввести обязательный НДФЛ для соотечественников, работающих за рубежом.По мнению Кадырова, трудовые мигранты тоже должны платить налоги на развитие Узбекистана.Напомним, что между Узбекистаном и Россией уже давно действует ряд соглашений об исключении двойного налогообложения.Кроме того, страны активно наращивают взаимодействие в данной сфере с целью создания благоприятных условий труда для граждан, выезжающих за рубеж.Так, например, стало известно, что узбекским мигрантам повысят выплаты на компенсацию расходов при трудоустройстве

https://uz.sputniknews.ru/20211012/proschat-po-russki-tak-li-xorosha-amnistiya-dlya-migrantov-20881046.html

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узбекистан, мигранты, государственный налоговый комитет