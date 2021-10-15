https://uz.sputniknews.ru/20211015/v-uzbekskiy-termez-pribyl-pervyy-bort-oon-s-pomoschyu-dlya-afganistana-20919530.html

В узбекский Термез прибыл первый борт ООН с помощью для Афганистана

В узбекский Термез прибыл первый борт ООН с помощью для Афганистана

Грузы, в составе которых предметы первой необходимости, доставят в афганский Мазари-Шариф. 15.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-15T11:49+0500

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обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

оон

афганистан

термез

гуманитарная помощь

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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Первый борт с гуманитарной помощью от Управления ООН по делам беженцев (УВКБ) для Афганистана прибыл в пятницу в узбекский Термез.Грузы, в составе которых предметы первой необходимости, через логистический центр в Термезе будут распределены по грузовикам, которые через пограничный пункт пропуска "Термез-Хайратон" доставят их в афганский Мазари-Шариф.Ранее пресс-служба ООН сообщала, что в ближайшее время УВКБ планирует направить три самолета с гуманитарной помощью для Афганистана через Термез. Директор логистического центра Termez Cargo Centre Нодирбек Джалилов отмечал, что поставка грузов из Центра логистики ООН в Дубае состоится 15-17 октября.По данным Джалилова, с начала октября в Термез по железной дороге уже поступило около 40 вагонов продовольствия в Афганистан по World Food Programme ООН.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20211015/transafganskiy-koridor-i-pomosch-termez-stal-glavnym-zvenom-v-afganskom-voprose-20916600.html

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