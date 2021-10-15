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После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20211015/v-uzbekskiy-termez-pribyl-pervyy-bort-oon-s-pomoschyu-dlya-afganistana-20919530.html
В узбекский Термез прибыл первый борт ООН с помощью для Афганистана
В узбекский Термез прибыл первый борт ООН с помощью для Афганистана
Грузы, в составе которых предметы первой необходимости, доставят в афганский Мазари-Шариф. 15.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-15T11:49+0500
2021-10-15T11:57+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
оон
афганистан
термез
гуманитарная помощь
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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Первый борт с гуманитарной помощью от Управления ООН по делам беженцев (УВКБ) для Афганистана прибыл в пятницу в узбекский Термез.Грузы, в составе которых предметы первой необходимости, через логистический центр в Термезе будут распределены по грузовикам, которые через пограничный пункт пропуска "Термез-Хайратон" доставят их в афганский Мазари-Шариф.Ранее пресс-служба ООН сообщала, что в ближайшее время УВКБ планирует направить три самолета с гуманитарной помощью для Афганистана через Термез. Директор логистического центра Termez Cargo Centre Нодирбек Джалилов отмечал, что поставка грузов из Центра логистики ООН в Дубае состоится 15-17 октября.По данным Джалилова, с начала октября в Термез по железной дороге уже поступило около 40 вагонов продовольствия в Афганистан по World Food Programme ООН.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20211015/transafganskiy-koridor-i-pomosch-termez-stal-glavnym-zvenom-v-afganskom-voprose-20916600.html
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оон, афганистан, термез, гуманитарная помощь

В узбекский Термез прибыл первый борт ООН с помощью для Афганистана

11:49 15.10.2021 (обновлено: 11:57 15.10.2021)
1972
© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai Семья из Афганистана у КПП в пакистано-афганском пограничном городе Чаман, Пакистан
Семья из Афганистана у КПП в пакистано-афганском пограничном городе Чаман, Пакистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2021
© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai
Грузы, в составе которых предметы первой необходимости, доставят в афганский Мазари-Шариф.
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Первый борт с гуманитарной помощью от Управления ООН по делам беженцев (УВКБ) для Афганистана прибыл в пятницу в узбекский Термез.

"Борт Ил-76 с гуманитарным грузом ООН приземлился в аэропорту Термеза в 11.20", — сообщил РИА Новости сотрудник термезского аэропорта.

Грузы, в составе которых предметы первой необходимости, через логистический центр в Термезе будут распределены по грузовикам, которые через пограничный пункт пропуска "Термез-Хайратон" доставят их в афганский Мазари-Шариф.
Ранее пресс-служба ООН сообщала, что в ближайшее время УВКБ планирует направить три самолета с гуманитарной помощью для Афганистана через Термез.
Директор логистического центра Termez Cargo Centre Нодирбек Джалилов отмечал, что поставка грузов из Центра логистики ООН в Дубае состоится 15-17 октября.
По данным Джалилова, с начала октября в Термез по железной дороге уже поступило около 40 вагонов продовольствия в Афганистан по World Food Programme ООН.
Узбекский пограничник на границе с Афганистаном у города Термез - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2021
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08:59
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Захват талибами власти в Афганистане

В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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