https://uz.sputniknews.ru/20211016/pakistan-napravil-v-afganistan-gumanitarnuyu-pomosch-20935514.html

Пакистан направил в Афганистан гуманитарную помощь

Пакистан направил в Афганистан гуманитарную помощь

Гуманитарный груз включает в себя продовольственные товары, а также одеяла для тех, кто находится в уязвимом социальном и финансовом положении. 16.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-16T18:34+0500

2021-10-16T18:34+0500

2021-10-16T18:38+0500

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гуманитарная помощь

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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Пакистан направил афганцам 16 фур с гуманитарной помощью. Такими данными поделился Sputnik Афганистан, сославшись на заявление посла Пакистана в Кабуле Мансура Ахмад Хана. По данным дипломата, этот груз включает в себя продовольственные товары, а также одеяла для тех, кто находится в уязвимом социальном и финансовом положении.Накануне появилась информация о том, что логистический центр в Термезе получил от ООН 32 тонны гуманитарной помощи, предназначенной Афганистану.В начале следующей недели груз будет отправлен наземным транспортом через пограничный пункт пропуска "Термез-Хайратон". Его доставят в афганский Мазари-Шариф.Захват талибами власти в АфганистанеВ августа члены "Талибана"* вошли в Кабул, сумев захватить власть в стране. Президент Гани бежал в ОАЭ. Началась массовая эвакуация из Афганистана.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

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пакистан, афганистан, кризис, гуманитарная помощь