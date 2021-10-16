https://uz.sputniknews.ru/20211016/pakistan-napravil-v-afganistan-gumanitarnuyu-pomosch-20935514.html
Пакистан направил в Афганистан гуманитарную помощь
Пакистан направил в Афганистан гуманитарную помощь
Гуманитарный груз включает в себя продовольственные товары, а также одеяла для тех, кто находится в уязвимом социальном и финансовом положении. 16.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-16T18:34+0500
2021-10-16T18:34+0500
2021-10-16T18:38+0500
в мире
пакистан
афганистан
кризис
гуманитарная помощь
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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Пакистан направил афганцам 16 фур с гуманитарной помощью. Такими данными поделился Sputnik Афганистан, сославшись на заявление посла Пакистана в Кабуле Мансура Ахмад Хана. По данным дипломата, этот груз включает в себя продовольственные товары, а также одеяла для тех, кто находится в уязвимом социальном и финансовом положении.Накануне появилась информация о том, что логистический центр в Термезе получил от ООН 32 тонны гуманитарной помощи, предназначенной Афганистану.В начале следующей недели груз будет отправлен наземным транспортом через пограничный пункт пропуска "Термез-Хайратон". Его доставят в афганский Мазари-Шариф.Захват талибами власти в АфганистанеВ августа члены "Талибана"* вошли в Кабул, сумев захватить власть в стране. Президент Гани бежал в ОАЭ. Началась массовая эвакуация из Афганистана.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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пакистан, афганистан, кризис, гуманитарная помощь
Пакистан направил в Афганистан гуманитарную помощь
18:34 16.10.2021 (обновлено: 18:38 16.10.2021)
Гуманитарный груз включает в себя продовольственные товары, а также одеяла для тех, кто находится в уязвимом социальном и финансовом положении.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik.
Пакистан направил афганцам 16 фур с гуманитарной помощью. Такими данными поделился Sputnik Афганистан
, сославшись на заявление посла Пакистана в Кабуле Мансура Ахмад Хана. По данным дипломата, этот груз включает в себя продовольственные товары, а также одеяла для тех, кто находится в уязвимом социальном и финансовом положении.
Накануне появилась
информация о том, что логистический центр в Термезе получил от ООН 32 тонны гуманитарной помощи, предназначенной Афганистану.
В начале следующей недели груз будет отправлен наземным транспортом через пограничный пункт пропуска "Термез-Хайратон". Его доставят в афганский Мазари-Шариф.
Захват талибами власти в Афганистане
В августа члены "Талибана"* вошли в Кабул, сумев захватить власть в стране. Президент Гани бежал в ОАЭ. Началась массовая эвакуация из Афганистана.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав
временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран