https://uz.sputniknews.ru/20211016/za-devyat-mesyatsev-2021-goda-uzbekistan-eksportiroval-produktsiyu-na-85-mlrd-20934966.html
За девять месяцев 2021 года Узбекистан экспортировал продукцию на $8,5 млрд
За девять месяцев 2021 года Узбекистан экспортировал продукцию на $8,5 млрд
С начала года республика импортировала продукции на 16,7 млрд долларов, а услуг – на 1,2 млрд. 16.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-16T18:09+0500
2021-10-16T18:09+0500
2021-10-16T18:20+0500
экономика
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статистика
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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. В Государственном комитете статистики посчитали объем внешнеторгового оборота Узбекистана в период с января по сентябрь 2021 года. За девять месяцев эта цифра достигла показателя в 28,2 млрд долларов. При этом экспорт составляет 10,3 млрд долларов, из них продукция – 8,5 млрд долларов, услуги – 1,8 млрд.С начала года республика импортировала продукции на 16,7 млрд долларов, а услуг – на 1,2 млрд. Общая цифра составила 17,9 млрд долларов.Сальдо торгового баланса – 7,6 млрд долларов.Напомним, в сентябре мы сообщали о том, что за январь-август 2021 года Узбекистан снизил темпы экспорта золота на 23,9% по сравнению с 2020-м.В 2020-м за рубеж было продано 100 тонн золота, что связано с высокими ценами на него в период пандемии. В этом году цена на драгметалл снизилась, что стало одним из факторов снижения объемов продаж.
https://uz.sputniknews.ru/20210710/pokupat-produktsii-iz-za-rubeja-razreshili-bez-oformleniya-importa-19623766.html
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узбекистан, экспорт, импорт, статистика
За девять месяцев 2021 года Узбекистан экспортировал продукцию на $8,5 млрд
18:09 16.10.2021 (обновлено: 18:20 16.10.2021)
С начала года республика импортировала продукции на 16,7 млрд долларов, а услуг – на 1,2 млрд.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik.
В Государственном комитете статистики посчитали
объем внешнеторгового оборота Узбекистана в период с января по сентябрь 2021 года. За девять месяцев эта цифра достигла показателя в 28,2 млрд долларов. При этом экспорт составляет 10,3 млрд долларов, из них продукция – 8,5 млрд долларов, услуги – 1,8 млрд.
С начала года республика импортировала продукции на 16,7 млрд долларов, а услуг – на 1,2 млрд. Общая цифра составила 17,9 млрд долларов.
Сальдо торгового баланса – 7,6 млрд долларов.
Напомним, в сентябре мы сообщали
о том, что за январь-август 2021 года Узбекистан снизил темпы экспорта золота на 23,9% по сравнению с 2020-м.
В 2020-м за рубеж было продано 100 тонн золота, что связано с высокими ценами на него в период пандемии. В этом году цена на драгметалл снизилась, что стало одним из факторов снижения объемов продаж.