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https://uz.sputniknews.ru/20211017/chto-vklyuchayut-v-sebya-pochti-100-tonn-gumpomoschi-dlya-afganistana--perechen-20939466.html
Что включают в себя почти 100 тонн гумпомощи для Афганистана — перечень
Что включают в себя почти 100 тонн гумпомощи для Афганистана — перечень
Самолеты с важным грузом начали прибывать в Термез в пятницу. Нынешний лайнер — третий по счету. 17.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-17T13:08+0500
2021-10-17T13:41+0500
общество
оон
афганистан
термез
логистические центры
гуманитарная помощь
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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В общей сложности 96 тонн гуманитарной помощи для афганцев доставлено в логистический центр Termez Cargo Centre. Отправитель важного груза, а это предметы первой необходимости, — Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).Директор терминала в Термезе Нодирбек Джалилов рассказал РИА Новости, что в перечень готовящейся к отправке в Афганистан помощи вошли одеяла, палатки, столовые пластиковые приборы. Все то, в чем особенно нуждаются жители, находящиеся в уязвимом социальном и экономическом положении.Самолеты с важным грузом начали прибывать в Термез в пятницу. Нынешний лайнер — третий по счету.В ближайшие дни гуманитарная помощь будет отправлена из логистического центра в Термезе на грузовиках через пограничный пункт пропуска "Термез-Хайратон" в афганский город Мазари-Шариф.Захват власти в Афганистане талибами*В августе члены движения "Талибан"* вошли в столицу Афганистана и захватили власть в стране. Президент Гани бежал в ОАЭ.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Был объявлен состав временного правительства Афганистана: его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20211015/logisticheskiy-tsentr-v-termeze-poluchil-ot-oon-32-tonny-gumpomoschi-dlya-afganistana-20923189.html
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оон, афганистан, термез, логистические центры, гуманитарная помощь

Что включают в себя почти 100 тонн гумпомощи для Афганистана — перечень

13:08 17.10.2021 (обновлено: 13:41 17.10.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровСитуация в Термезе и на границе с Афганистаном
Ситуация в Термезе и на границе с Афганистаном - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Самолеты с важным грузом начали прибывать в Термез в пятницу. Нынешний лайнер — третий по счету.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В общей сложности 96 тонн гуманитарной помощи для афганцев доставлено в логистический центр Termez Cargo Centre. Отправитель важного груза, а это предметы первой необходимости, — Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
Директор терминала в Термезе Нодирбек Джалилов рассказал РИА Новости, что в перечень готовящейся к отправке в Афганистан помощи вошли одеяла, палатки, столовые пластиковые приборы. Все то, в чем особенно нуждаются жители, находящиеся в уязвимом социальном и экономическом положении.
Самолеты с важным грузом начали прибывать в Термез в пятницу. Нынешний лайнер — третий по счету.
В ближайшие дни гуманитарная помощь будет отправлена из логистического центра в Термезе на грузовиках через пограничный пункт пропуска "Термез-Хайратон" в афганский город Мазари-Шариф.
Терминал "Termez Cargo Centre"

Терминал "Термез Карго Центр" расположен менее чем в двух километрах от границы Узбекистана и Афганистана.

Благодаря своему расположению, размеру и пропускной способности, а также предоставляемым им услугам, он рассматривается в качестве важного центра для оказания помощи афганскому народу.

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Захват власти в Афганистане талибами*

В августе члены движения "Талибан"* вошли в столицу Афганистана и захватили власть в стране. Президент Гани бежал в ОАЭ.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Был объявлен состав временного правительства Афганистана: его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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