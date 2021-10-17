Что включают в себя почти 100 тонн гумпомощи для Афганистана — перечень

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В общей сложности 96 тонн гуманитарной помощи для афганцев доставлено в логистический центр Termez Cargo Centre. Отправитель важного груза, а это предметы первой необходимости, — Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).Директор терминала в Термезе Нодирбек Джалилов рассказал РИА Новости, что в перечень готовящейся к отправке в Афганистан помощи вошли одеяла, палатки, столовые пластиковые приборы. Все то, в чем особенно нуждаются жители, находящиеся в уязвимом социальном и экономическом положении.Самолеты с важным грузом начали прибывать в Термез в пятницу. Нынешний лайнер — третий по счету.В ближайшие дни гуманитарная помощь будет отправлена из логистического центра в Термезе на грузовиках через пограничный пункт пропуска "Термез-Хайратон" в афганский город Мазари-Шариф.Захват власти в Афганистане талибами*В августе члены движения "Талибан"* вошли в столицу Афганистана и захватили власть в стране. Президент Гани бежал в ОАЭ.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Был объявлен состав временного правительства Афганистана: его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
Самолеты с важным грузом начали прибывать в Термез в пятницу. Нынешний лайнер — третий по счету.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В общей сложности 96 тонн гуманитарной помощи для афганцев доставлено в логистический центр Termez Cargo Centre. Отправитель важного груза, а это предметы первой необходимости, — Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
Директор терминала в Термезе Нодирбек Джалилов рассказал РИА Новости, что в перечень готовящейся к отправке в Афганистан помощи вошли одеяла, палатки, столовые пластиковые приборы. Все то, в чем особенно нуждаются жители, находящиеся в уязвимом социальном и экономическом положении.
Самолеты с важным грузом начали прибывать в Термез в пятницу. Нынешний лайнер — третий по счету.
В ближайшие дни гуманитарная помощь будет отправлена из логистического центра в Термезе на грузовиках через пограничный пункт пропуска "Термез-Хайратон" в афганский город Мазари-Шариф.
Терминал "Termez Cargo Centre"
Терминал "Термез Карго Центр" расположен менее чем в двух километрах от границы Узбекистана и Афганистана.
Благодаря своему расположению, размеру и пропускной способности, а также предоставляемым им услугам, он рассматривается в качестве важного центра для оказания помощи афганскому народу.