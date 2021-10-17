Что включают в себя почти 100 тонн гумпомощи для Афганистана — перечень

Терминал "Термез Карго Центр" расположен менее чем в двух километрах от границы Узбекистана и Афганистана.

Благодаря своему расположению, размеру и пропускной способности, а также предоставляемым им услугам, он рассматривается в качестве важного центра для оказания помощи афганскому народу.