https://uz.sputniknews.ru/20211017/kakie-prodovolstvennye-tovary-uzbekistan-eksportiruet-v-afganistan-20942345.html
Какие продовольственные товары Узбекистан экспортирует в Афганистан
Какие продовольственные товары Узбекистан экспортирует в Афганистан
Напрямую из Афганистана через логистический хаб в Узбекистан доставляют картофель. Из Пакистана транзитом через Афганистан в Термез везут овощи и цитрусовые. 17.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-17T19:45+0500
2021-10-17T19:45+0500
2021-10-17T19:45+0500
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логистические центры
граница
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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Директор логистического центра Termez Cargo Centre Нодирбек Джалилов в комментарии корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал об обстановке на границе с Афганистаном.По его словам, сейчас в приграничной зоне "так же как и до обострения ситуации в Афганистане". Грузовое транспортное сообщение осуществляется в прежнем режиме.Какими грузами обмениваются Узбекистан и АфганистанСейчас в Афганистан через логистический хаб в Термезе поставляют тонны гуманитарной помощи. Кроме этого продолжаются осуществляться прямые и транзитные грузоперевозки, в частности, Узбекистан поставляет продовольственные товары. Пользуются спросом у соседей бобовые - фасоль, горох, маш. Напрямую из Афганистана через логистический хаб в Узбекистан доставляют картофель. Из Пакистана транзитом через Афганистан в Термез везут овощи и цитрусовые.Таким образом ежежневно границу в обе стороны пересекают около 70-100 фур, каждая из которых способна перевезти до 25 тонн.Стабильно функционирует и железнодорожное сообщение: ежедневно в Афганистан отправляется от двух до четырех поездов специального назначения. Оттуда составы возвращаются пустыми.Гуманитарный груз ООНКак мы писали ранее, в общей сложности 96 тонн гуманитарной помощи для афганцев доставлено в логистический центр Termez Cargo Centre. Третий самолет приземлился 17 октября.На следующей неделе груз будет отправлен наземным транспортом через пограничный пункт пропуска "Термез-Хайратон" в афганский город Мазари-Шариф.
https://uz.sputniknews.ru/20211017/itogi-peregovorov-delegatsiy-uzbekistana-i-afganistana--zayavlenie-talibov-20937836.html
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узбекистан, афганистан, термез, логистические центры, граница
Какие продовольственные товары Узбекистан экспортирует в Афганистан
Напрямую из Афганистана через логистический хаб в Узбекистан доставляют картофель. Из Пакистана транзитом через Афганистан в Термез везут овощи и цитрусовые.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik.
Директор логистического центра Termez Cargo Centre Нодирбек Джалилов в комментарии корреспонденту Sputnik Узбекистан
рассказал об обстановке на границе с Афганистаном.
По его словам, сейчас в приграничной зоне "так же как и до обострения ситуации в Афганистане". Грузовое транспортное сообщение осуществляется в прежнем режиме.
Какими грузами обмениваются Узбекистан и Афганистан
Сейчас в Афганистан через логистический хаб в Термезе поставляют тонны гуманитарной помощи. Кроме этого продолжаются осуществляться прямые и транзитные грузоперевозки, в частности, Узбекистан поставляет продовольственные товары. Пользуются спросом у соседей бобовые - фасоль, горох, маш.
Напрямую из Афганистана через логистический хаб в Узбекистан доставляют картофель. Из Пакистана транзитом через Афганистан в Термез везут овощи и цитрусовые.
Таким образом ежежневно границу в обе стороны пересекают около 70-100 фур, каждая из которых способна перевезти до 25 тонн.
Стабильно функционирует и железнодорожное сообщение: ежедневно в Афганистан отправляется от двух до четырех поездов специального назначения. Оттуда составы возвращаются пустыми.
Гуманитарный груз ООН
Как мы писали ранее, в общей сложности 96 тонн гуманитарной помощи для афганцев доставлено
в логистический центр Termez Cargo Centre. Третий самолет приземлился 17 октября.
На следующей неделе груз будет отправлен наземным транспортом через пограничный пункт пропуска "Термез-Хайратон" в афганский город Мазари-Шариф.