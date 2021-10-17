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https://uz.sputniknews.ru/20211017/kakie-prodovolstvennye-tovary-uzbekistan-eksportiruet-v-afganistan-20942345.html
Какие продовольственные товары Узбекистан экспортирует в Афганистан
Какие продовольственные товары Узбекистан экспортирует в Афганистан
Напрямую из Афганистана через логистический хаб в Узбекистан доставляют картофель. Из Пакистана транзитом через Афганистан в Термез везут овощи и цитрусовые. 17.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-17T19:45+0500
2021-10-17T19:45+0500
общество
узбекистан
афганистан
термез
логистические центры
граница
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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Директор логистического центра Termez Cargo Centre Нодирбек Джалилов в комментарии корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал об обстановке на границе с Афганистаном.По его словам, сейчас в приграничной зоне "так же как и до обострения ситуации в Афганистане". Грузовое транспортное сообщение осуществляется в прежнем режиме.Какими грузами обмениваются Узбекистан и АфганистанСейчас в Афганистан через логистический хаб в Термезе поставляют тонны гуманитарной помощи. Кроме этого продолжаются осуществляться прямые и транзитные грузоперевозки, в частности, Узбекистан поставляет продовольственные товары. Пользуются спросом у соседей бобовые - фасоль, горох, маш. Напрямую из Афганистана через логистический хаб в Узбекистан доставляют картофель. Из Пакистана транзитом через Афганистан в Термез везут овощи и цитрусовые.Таким образом ежежневно границу в обе стороны пересекают около 70-100 фур, каждая из которых способна перевезти до 25 тонн.Стабильно функционирует и железнодорожное сообщение: ежедневно в Афганистан отправляется от двух до четырех поездов специального назначения. Оттуда составы возвращаются пустыми.Гуманитарный груз ООНКак мы писали ранее, в общей сложности 96 тонн гуманитарной помощи для афганцев доставлено в логистический центр Termez Cargo Centre. Третий самолет приземлился 17 октября.На следующей неделе груз будет отправлен наземным транспортом через пограничный пункт пропуска "Термез-Хайратон" в афганский город Мазари-Шариф.
https://uz.sputniknews.ru/20211017/itogi-peregovorov-delegatsiy-uzbekistana-i-afganistana--zayavlenie-talibov-20937836.html
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узбекистан, афганистан, термез, логистические центры, граница

Какие продовольственные товары Узбекистан экспортирует в Афганистан

19:45 17.10.2021
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© Sputnik / Рамиз БахтияровТранспортно-логистический центр в Термезе
Транспортно-логистический центр в Термезе - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Напрямую из Афганистана через логистический хаб в Узбекистан доставляют картофель. Из Пакистана транзитом через Афганистан в Термез везут овощи и цитрусовые.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Директор логистического центра Termez Cargo Centre Нодирбек Джалилов в комментарии корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал об обстановке на границе с Афганистаном.
По его словам, сейчас в приграничной зоне "так же как и до обострения ситуации в Афганистане". Грузовое транспортное сообщение осуществляется в прежнем режиме.

Какими грузами обмениваются Узбекистан и Афганистан

Сейчас в Афганистан через логистический хаб в Термезе поставляют тонны гуманитарной помощи. Кроме этого продолжаются осуществляться прямые и транзитные грузоперевозки, в частности, Узбекистан поставляет продовольственные товары. Пользуются спросом у соседей бобовые - фасоль, горох, маш.
Напрямую из Афганистана через логистический хаб в Узбекистан доставляют картофель. Из Пакистана транзитом через Афганистан в Термез везут овощи и цитрусовые.
Таким образом ежежневно границу в обе стороны пересекают около 70-100 фур, каждая из которых способна перевезти до 25 тонн.
Стабильно функционирует и железнодорожное сообщение: ежедневно в Афганистан отправляется от двух до четырех поездов специального назначения. Оттуда составы возвращаются пустыми.
В Термезе состоялась встреча делегаций Узбекистана и Афганистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2021
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Гуманитарный груз ООН

Как мы писали ранее, в общей сложности 96 тонн гуманитарной помощи для афганцев доставлено в логистический центр Termez Cargo Centre. Третий самолет приземлился 17 октября.
На следующей неделе груз будет отправлен наземным транспортом через пограничный пункт пропуска "Термез-Хайратон" в афганский город Мазари-Шариф.
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