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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20211017/opaseniya-kasatelno-ig-bezosnovatelny--taliby-otvetili-na-zayavlenie-putina-20941946.html
"Опасения касательно ИГ* безосновательны" — талибы* ответили на заявление Путина
"Опасения касательно ИГ* безосновательны" — талибы* ответили на заявление Путина
ИГ* не может перебрасывать боевиков в Афганистан из Сирии и Ирака: это слишком сложная логистическая задача. Соответствующей возможности у представителей... 17.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-17T18:27+0500
2021-10-17T18:27+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
владимир путин
афганистан
иг
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Глава комиссии в министерстве культуры и информации Исламского эмирата Афганистан Инамулла Самангани заявил, что опасения насчет ИГ* необоснованны. Таким образом он ответил на слова, озвученные Владимиром Путиным на заседании Совета глав государств СНГ о том, что порядка двух тысяч игиловцев на севере Афганистана нацелились на Россию и Центральную Азию, сообщает Sputnik Афганистан со ссылкой на TOLOnews.Высказался по этому поводу и пресс-секретарь замминистра культуры и информации этой страны Биляль Карими. Он отметил, что ИГ* не может перебрасывать боевиков в Афганистан из Сирии и Ирака: это слишком сложная логистическая задача. Соответствующей возможности у представителей запрещенной организации, по словам Карими нетОн также заявил, что "Талибан"* контролирует всю территорию Афганистана, и ни одна точка внутри страны не находится под влиянием какой-либо другой организации.Захват власти в Афганистане талибами*В августе члены движения "Талибан"* вошли в столицу Афганистана и захватили власть в стране. Президент Гани бежал в ОАЭ.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Был объявлен состав временного правительства Афганистана: его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористические организации, запрещенные в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20211015/taliby-zayavili-o-sozdanii-verxovnogo-suda-afganistana-20923650.html
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владимир путин, афганистан, иг, радикальное движение "талибан"

"Опасения касательно ИГ* безосновательны" — талибы* ответили на заявление Путина

18:27 17.10.2021
1753
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2021
© Sputnik / Стрингер
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ИГ* не может перебрасывать боевиков в Афганистан из Сирии и Ирака: это слишком сложная логистическая задача. Соответствующей возможности у представителей запрещенной организации нет, отметил пресс-секретарь замминистра культуры и информации этой страны Биляль Карими.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Глава комиссии в министерстве культуры и информации Исламского эмирата Афганистан Инамулла Самангани заявил, что опасения насчет ИГ* необоснованны.
Таким образом он ответил на слова, озвученные Владимиром Путиным на заседании Совета глав государств СНГ о том, что порядка двух тысяч игиловцев на севере Афганистана нацелились на Россию и Центральную Азию, сообщает Sputnik Афганистан со ссылкой на TOLOnews.
"Высказанные в этом отношении опасения, по большей части, безосновательны. В Афганистане у ИГ* нет народной поддержки", - заявил Самангани.
Высказался по этому поводу и пресс-секретарь замминистра культуры и информации этой страны Биляль Карими. Он отметил, что ИГ* не может перебрасывать боевиков в Афганистан из Сирии и Ирака: это слишком сложная логистическая задача. Соответствующей возможности у представителей запрещенной организации, по словам Карими нет
Он также заявил, что "Талибан"* контролирует всю территорию Афганистана, и ни одна точка внутри страны не находится под влиянием какой-либо другой организации.
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Захват власти в Афганистане талибами*

В августе члены движения "Талибан"* вошли в столицу Афганистана и захватили власть в стране. Президент Гани бежал в ОАЭ.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Был объявлен состав временного правительства Афганистана: его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — террористические организации, запрещенные в России и ряде других стран
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